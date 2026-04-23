Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Kỳ Phương

15:22 | 23/04/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã ck: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với những chuyển biến tích cực. Không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô và hiệu quả vận hành, cấu trúc thu nhập cũng cho thấy ngân hàng đang bước vào một chu kỳ phục hồi mang tính nền tảng.
Nông nghiệp, dịch vụ và công nghệ là những lĩnh vực sẽ được OCB gia tăng mở rộng trong năm 2026

Theo đó, quý I/2026, tổng tài sản của OCB đạt 344.098 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động thị trường 1 đạt 232.284 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng đạt 210.428 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tín dụng xanh tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Việc tín dụng tăng trưởng trong quý I không mang tính đột biến phản ánh bức tranh chung của toàn ngành ngân hàng, khi tất cả các ngân hàng phải đảm bảo tuân thủ các chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng trong quý đầu năm.

Tính đến 31/3/2026, tổng thu thuần của OCB đạt 2.722 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuần từ lãi ghi nhận mức 2.383 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ, nhờ quy mô tín dụng tiếp tục tăng trưởng.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự cải thiện mạnh nhờ vào việc đẩy mạnh số hóa, thu hút thêm khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ, bên cạnh hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng phục hồi mạnh mẽ. Việc đẩy mạnh mảng dịch vụ và giải pháp tài chính toàn diện không chỉ giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng mà còn nâng cao khả năng chống chịu trước các chu kỳ kinh tế.

Một trong những điểm sáng trong quý I/2026 cuả OCB là khả năng kiểm soát chi phí. Chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giảm đến 10% so với quý trước, kéo theo tỷ lệ CIR (Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần) cải thiện đáng kể. Điều này cho thấy các nỗ lực tối ưu vận hành, ứng dụng công nghệ và tái cấu trúc nội bộ đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng ấn tượng này cho thấy rõ nét những dấu hiệu tích cực về nền tảng phát triển của OCB trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, thách thức.

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025; tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng; tổng huy động và tổng dư nợ thị trường 1 tăng lần lượt 14% và 15%.

Ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB cho biết, tín dụng vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng, trong đó, các phân khúc SME và FDI tiếp tục được đẩy mạnh, mảng bán lẻ đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung lưu và giàu có, tạo tiền đề cho ngân hàng có thể đưa ra các combo sản phẩm mới liên quan đến đầu tư, quản lý gia sản.

“OCB luôn có chiến lược tăng trưởng có kiểm soát, ưu tiên chất lượng. Do vậy, ngân hàng sẽ chủ động mở rộng sang các lĩnh vực có dư địa lớn như nông nghiệp, dịch vụ và công nghệ bởi đây là các mảng có lợi thế phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ trong 2026” - ông Phạm Hồng Hải cho biết thêm.

Theo thông tin vừa được chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, OCB sẽ tiếp tục tập trung vào công tác quản lý và xử lý nợ. Năm 2025, doanh số thu hồi và xử lý nợ đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, tạo nền tảng quan trọng để kiểm soát nợ xấu, giảm áp lực trích lập dự phòng và cải thiện lợi nhuận. Ngân hàng cũng đã triển khai nhiều biện pháp quản trị rủi ro chặt chẽ hơn, góp phần giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức kiểm soát.

Thực tế, giai đoạn sau những năm 2011 - 2013, OCB tăng trưởng mạnh về hiệu suất kinh doanh để bứt phá lên ngân hàng tầm trung. Tuy nhiên, từ năm 2022 - 2024 hoạt động kinh doanh OCB chững lại do tác động của các chính sách tiền tệ thay đổi, dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng.

Bước sang năm 2024 - 2025, OCB đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ cả về danh mục sản phẩm, khách hàng đến hoạt động tín dụng. Đến nay, OCB đã cơ bản hoàn thiện các giải pháp tái cấu trúc, đặc biệt là trong công tác xử lý nợ xấu. Được biết, nợ xấu của OCB chủ yếu tập trung ở phân khúc bán lẻ và có tài sản đảm bảo, trong khi nhóm khách hàng doanh nghiệp duy trì chất lượng tín dụng tốt.

Với nền tảng tài chính được củng cố, chiến lược tăng trưởng rõ ràng và các động lực mới từ dịch vụ, công nghệ và phân khúc khách hàng, OCB kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, cũng như giai đoạn 2026 - 2030.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 23/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức phổ biến 700.000 - 800.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi sâu về vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Sáng ngày 23/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ lên 25.103 VND/USD, USD tự do ổn định quanh 26.600 - 26.650 đồng, trong khi DXY hiện ở 98,57 điểm, cho thấy tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm. Áp lực lạm phát toàn cầu vẫn hiện hữu khi giá năng lượng tăng mạnh tại Mỹ và lan rộng sang các nền kinh tế lớn, khiến kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn tiếp tục được củng cố.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhấn mạnh, việc sớm thành lập sàn vàng quốc gia giúp minh bạch thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng về mức hợp lý và khai thông nguồn lực vàng trong dân. Tuy nhiên, lộ trình triển khai vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có vấn đề cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng và cân đối nguồn ngoại tệ.
(TBTCO) - Năm 2026, SHB được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng 10,5%, dự kiến chia cổ tức 16% và nâng vốn điều lệ lên gần 59.000 tỷ đồng. Quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 4.660 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ đạt 632.800 tỷ đồng, tăng 2,15%, duy trì đà ổn định. SHB cũng lên kế hoạch hoàn tất pháp lý để khởi công trụ sở biểu tượng tại Lý Thường Kiệt đầu năm 2027.
(TBTCO) - Quy mô mở rộng, lợi nhuận bứt phá và chi phí vận hành được tối ưu hóa tối đa là những dấu ấn đậm nét trong bức tranh kinh doanh quý I/2026 của KienlongBank. Với lợi nhuận tăng trưởng 50% cùng bộ chỉ số sinh lời khả quan, Ngân hàng đang tự tin bám sát lộ trình mục tiêu, khẳng định vị thế bền vững trên thị trường tài chính.
(TBTCO) - VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Cùng với kế hoạch nâng vốn lên 100.000 tỷ đồng để củng cố nền tảng tài chính, ngân hàng cũng đẩy nhanh triển khai CAEX, kỳ vọng sớm vận hành và mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa.
(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm và nhu cầu di chuyển tăng cao dịp đại lễ, Bảo hiểm Quân đội (MIC) triển khai chương trình ưu đãi lớn tặng voucher lên đến 25% từ ngày 25/4 đến 03/5/2026. Đây là giải pháp thiết thực giúp khách hàng thiết lập "lá chắn" tài chính vững chắc ngay trên ứng dụng bảo hiểm số.
(TBTCO) - PTI trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, đồng thời đề xuất phương án tăng vốn hơn 600 tỷ đồng nhằm củng cố nền tảng tài chính và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường.
