“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

Một góc TP. Cần Thơ. Ảnh: Kỳ Phương

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tạo thuận lợi cho thu thuế

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước do Thuế TP. Cần Thơ quản lý là 26.217 tỷ đồng, trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (thu thuế, phí nội địa) là 16.390 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa đạt 13.524 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán năm, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu thuế, phí nội địa đạt 8.192 tỷ đồng, bằng 50% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ.

Thuế TP. Cần Thơ hiện đang quản lý 17 nguồn thu, trong đó có 7/17 nguồn thu đạt và vượt tiến độ bình quân 5 tháng gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; thu xổ số kiến thiết; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Có 8/17 nguồn thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, việc hơn một nửa dự toán năm được “gói gọn” chỉ trong 5 tháng đầu năm là minh chứng rõ nét cho thấy dòng vốn và dòng tiền lưu thông trong nền kinh tế địa phương đang vận hành vô cùng hiệu quả.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ nhận định, kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt tiến độ tích cực trong bối cảnh kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Trong quý I/2026, GRDP của thành phố ước tăng 7,02% so với cùng kỳ; khu vực dịch vụ tăng 8,38%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,35%, nông nghiệp tăng 3,6%. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và tiêu dùng trong dịp Tết Bính Ngọ diễn ra sôi động, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, công tác thu ngân sách cũng chịu tác động từ nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như: chấm dứt thu lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026; điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh; các quy định mới về đất đai và chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Những chính sách này góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, tình hình kinh tế thế giới và biến động giá xăng dầu do xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành nghề, tác động nhất định đến tiến độ thu ngân sách.

Vượt “gió ngược” để bứt phá bền vững

Theo Thuế TP. Cần Thơ, để bảo đảm nguồn thu ngân sách vượt bậc trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị này đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu và xử lý nợ thuế.

Ước thu nợ lũy kế đến ngày 31/5/2026, toàn ngành đã thu hồi được khoảng 1.406 tỷ đồng tiền thuế nợ, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 1.352 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế là 54 tỷ đồng.

Thuế TP. Cần Thơ đã ban hành 9.539 lượt thông báo nợ thuế với số tiền 3.786 tỷ đồng; thực hiện công khai thông tin nợ thuế 5.229 lượt; ban hành 588 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền 73 tỷ đồng.

Song song đó, đến hết tháng 5/2026, Thuế TP. Cần Thơ đã hoàn thành 228 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 25% kế hoạch năm. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 41,9 tỷ đồng; trong đó truy thu, xử phạt và tiền chậm nộp gần 13,8 tỷ đồng; giảm lỗ 26,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,8 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, cơ quan Thuế đã ban hành 95 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hoàn hơn 685 tỷ đồng; bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, không để tồn đọng hồ sơ quá hạn.

Đến nay có 41.914 tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử; 15.436 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Lũy kế số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã phát hành đạt trên 193 triệu hóa đơn.

Toàn địa bàn đang quản lý 71.547 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện chính sách thuế mới được triển khai rộng rãi với 134 hội nghị tập huấn cho gần 30.000 hộ kinh doanh; hơn 96% hộ kinh doanh đã được tiếp cận chính sách thuế mới.

Về sử dụng ứng dụng eTax Mobile, Thuế TP. Cần Thơ cho hay, số hộ đã sử dụng eTax Mobile là 64.354 hộ, chiếm tỷ lệ 78,93%. Có 68.595 hộ đã có tài khoản giao dịch điện tử, chiếm tỷ lệ 84,13%.

Lũy kế từ khi triển khai đến tháng 5/2026, Thuế TP. Cần Thơ đã xử lý 1.428 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu rủi ro, chuyển cơ quan Công an 348 hồ sơ; truy thu và xử phạt nộp ngân sách hơn 180,5 tỷ đồng.

Đối với hoạt động thương mại điện tử, Thuế TP. Cần Thơ đã rà soát và đưa vào diện quản lý 2.981 người nộp thuế; doanh thu kê khai đạt 374 tỷ đồng, số thuế thu được gần 2 tỷ đồng.

Đồng thời, Thuế TP. Cần Thơ triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử với hơn 13.000 mã số thuế đăng ký và số thuế đã nộp ngân sách đạt trên 272 tỷ đồng.