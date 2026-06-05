Ngân hàng - Bảo hiểm

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:41 | 05/06/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BTC công bố bãi bỏ thủ tục hành chính “Chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm”. Theo quy định hiện hành, việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cấp trước ngày 1/1/2023 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026, các chứng chỉ chưa được chuyển đổi sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
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Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo quyết định, có 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là thủ tục “Chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm”, mã hồ sơ 1.011422.

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7
Nguồn: Quyết định số 1381/QĐ-BTC.

Thủ tục này được bãi bỏ trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC.

Theo quy định nêu trên, việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 sẽ hết hiệu lực kể từ khi được chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư này hoặc kể từ ngày 01/07/2026, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

Trước đó, thủ tục “Chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm” thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện và đã được công bố tại Quyết định số 54/QĐ-BTC ngày 15/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định số 1381/QĐ-BTC, việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026. Đồng thời, Bộ Tài chính bãi bỏ nội dung tại số thứ tự 04, Phần I, Phụ lục đính kèm Quyết định số 54/QĐ-BTC ngày 15/1/2026 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm./.

Ánh Tuyết
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ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80