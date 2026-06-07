Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Đức Thanh

Đức Thanh

20:40 | 07/06/2026
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều ngày 07/6/2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone (Xỏn-xay Xi-phăn-đon) dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 07 - 09/6/2026.
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Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Thủ tướng Sonexay Siphandone được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị cuối năm 2025, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tiếp thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương.

Việt Nam hiện có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 6,21 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5-10 tỷ USD trong vài năm tới.

Hai nước đã hoàn thiện quy trình thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương, sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone tại lễ đón.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thực hiện nghi lễ chào cờ hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Hai nhà lãnh đạo vẫy chào đoàn đại biểu hai quốc gia trước khi tiến hành hội đàm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Quang cảnh hội đàm ngày 7/6.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại hội đàm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sonexay Siphandone sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026; nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thủ tướng Sonexay Siphandone trong nhiệm kỳ mới, đã thể hiện sinh động và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ phấn khởi trở lại Hà Nội thăm chính thức Việt Nam sau khi đắc cử nhiệm kỳ mới và lần thứ hai tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức; chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em mà Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng.

Tại hội đàm hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Người đứng đầu hai Chính phủ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả, nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được giải quyết trên tinh thần đồng chí anh em.

Hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế tiếp tục được tăng cường; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước ngày càng mở rộng; đặc biệt, trong quý I/ 2026, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt khoảng 582 triệu USD, tăng hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại Lào lên khoảng 6,6 tỷ USD với 289 dự án.

Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực, quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp 48 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026 - 2030; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn trong thời gian qua, phía Lào đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả các đội tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Lào, mong rằng trong thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn...; hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết; nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam - Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước; triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030.

Hai Thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; sớm thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông; đồng thời phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mê Kông. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định, Đảng, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào triển khai thuận lợi các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Lào, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp thăm chính thức Lào vào thời gian phù hợp.

Đức Thanh
Từ khóa:
Thủ tướng Lê Minh Hưng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

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