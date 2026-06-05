Thời sự

Việt Nam nêu 3 định hướng hợp tác lớn tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29

Hà My

Hà My

[email protected]
11:05 | 05/06/2026
(TBTCO) - Việt Nam đề xuất ba định hướng hợp tác lớn tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới và được hội nghị hoan nghênh, đánh giá cao.
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Từ ngày 4 - 6/6/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm Liên bang Nga và dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 29.

Chiều ngày 4/6 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tham dự và có phát biểu tại Phiên khai mạc của Diễn đàn.

Việt Nam nêu 3 định hướng hợp tác lớn tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29
Việt Nam nêu 3 định hướng hợp tác lớn tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29. Ảnh: VGP

Với chủ đề “Đối thoại thực chất - Con đường hướng tới tương lai”, Diễn đàn gồm 150 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào những vấn đề lớn như kinh tế toàn cầu giữa đối đầu và hợp tác; tái cấu trúc kinh tế Nga để quay lại quỹ đạo tăng trưởng; các công nghệ định hình tương lai; xã hội trong kỷ nguyên công nghệ mới; chất lượng và các mô hình phát triển mới.

Diễn đàn năm nay có sự tham dự của Tổng thống Nga V. Putin, Lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latinh và hơn 20000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, học giả, từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chiều ngày 5/6, Tổng thổng Nga V. Putin sẽ có bài phát biểu tại phiên Toàn thể của Diễn đàn.

Phát biểu tại Phiên khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh chủ đề của Diễn đàn và đánh giá cao việc các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự và chiến lược như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh kinh tế, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và phát triển bao trùm; cho rằng đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc về kinh tế, công nghệ và môi trường an ninh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong những giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất định, đối thoại và hợp tác luôn là con đường hiệu quả để thu hẹp khác biệt, củng cố lòng tin và tạo dựng những động lực phát triển mới cho tương lai.

Việt Nam nêu 3 định hướng hợp tác lớn tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Phiên khai mạc của Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 29. Ảnh: VGP

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề xuất ba định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới và được hội nghị hoan nghênh, đánh giá cao.

Thứ nhất, củng cố sự ổn định, hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác. Các quốc gia cần tăng cường kết nối thay vì phân tách; duy trì môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế; củng cố các chuỗi cung ứng thiết yếu; tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận bình đẳng hơn các yếu tố thị trường, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh, không gian Á - Âu ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa các trung tâm tăng trưởng lớn, và là động lực quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu; khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng đóng góp tích cực vào các nỗ lực tăng cường kết nối giữa ASEAN với các đối tác Á - Âu vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Thứ hai, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ. Các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo cần trở thành động lực nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm, thay vì tạo ra những “đường biên công nghệ” mới. Cần tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hài hòa các tiêu chuẩn công nghệ; đẩy mạnh chia sẻ tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ các nước đang phát triển tham gia hiệu quả hơn vào nền kinh tế số.

Thứ ba, nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia, đặc biệt trong công tác dự báo, ứng phó, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính. Cần lấy con người làm trung tâm và là chủ thể của mọi chiến lược phát triển, bảo đảm mỗi quốc gia, mỗi người dân đều có khả năng thích ứng tốt hơn, tự chủ hơn và cùng thụ hưởng thành quả của phát triển bền vững.

Trước đó, vào sáng ngày 4/6 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov.

Việt Nam nêu 3 định hướng hợp tác lớn tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gặp Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ Việt Nam mong muốn cùng Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục triển khai các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa các định hướng của hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, hai bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới; nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay.

Phó Thủ tướng Nga đề nghị trong thời gian tới hai bên nỗ lực trong triển khai hiệu qua dự án xây dựng Nhá máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Việt Nam trong dài hạn.

Việt Nam nêu 3 định hướng hợp tác lớn tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gặp Thống đốc Saint Petersburg A. Beglov. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp với Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là đào tạo sinh viên, kỹ sư, công nhân lành nghề của Việt Nam tại các cơ sở đào tạo thế mạnh của St. Peterburg, đồng thời tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của mỗi nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Hà My
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