Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Hà Phương

16:03 | 20/04/2026
(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vào ngày 20/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phải nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất.
Đề xuất các phương án cắt giảm thủ tục hành chính

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tính đến ngày 15/4/2026, Bộ Tài chính có 738 thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực, thuộc 25 lĩnh vực quản lý nhà nước, là một trong những bộ có số lượng TTHC lớn, phạm vi điều chỉnh rộng và tần suất phát sinh giao dịch cao, tác động trực tiếp đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP.

Bộ Tài chính đề xuất số lượng ngành, nghề kinh doanh dự kiến cắt giảm của Bộ là 7 ngành, nghề, đạt tỉ lệ 36,8% (vượt chỉ tiêu 6 ngành nghề, tỉ lệ 30%), bao gồm nhóm ngành nghề cắt giảm, chuyển sang phương thức quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như ngành nghề "kinh doanh dịch vụ kế toán", "kinh doanh hàng miễn thuế", "đại lý bảo hiểm" và nhóm ngành có tính chất tương tự nhau, cùng phạm vi.

Về TTHC, Bộ Tài chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 821 TTHC, dự kiến cắt giảm tổng chi phí tuân thủ TTHC là 41.458 tỷ đồng, chiếm 54,96% và dự kiến cắt giảm tổng thời gian giải quyết TTHC là 6.678 ngày, chiếm 54,35%.

Về điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỉ lệ 33,9%.

Đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng TTHC dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93 thủ tục, thời gian dự kiến cắt giảm là 734 ngày. Chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm là 3.567 triệu đồng. So với năm 2024, chi phí cắt giảm hơn 52%. Trong năm 2025, NHNN đã rà soát và cắt giảm 260/260 điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đạt tỉ lệ 100%.

Kiên quyết cắt bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, quyết liệt của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính, NHNN Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Để thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, NHNN khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC.

Cụ thể, Bộ Tài chính, NHNN khẩn trương rà soát, tiếp thu những ý kiến hợp lý của các bộ để hoàn thiện lại các phương án phân cấp TTHC, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC, cắt giảm 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và gửi Bộ Tư pháp ngay sau cuộc họp này. Hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc NHNN Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC và đặc biệt là khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa, bảo đảm yêu cầu Chính phủ đã đề ra. Cụ thể, đến hết năm 2026, tỉ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%; tỉ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC là 100% và tỉ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%.

Theo Phó Thủ tướng, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều, trong khi các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có nhiều ý kiến phản ánh. Theo đó, phải nhận diện rõ các TTHC, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất, còn những vấn đề đặc thù thì tách ra, phân tích, đánh giá riêng.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp để thu thập thêm ý kiến, đồng thời tổ chức các cuộc họp rà soát, đối chiếu cụ thể. Quan điểm là những TTHC, điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ./.

Bài liên quan

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc, giảm áp lực tài chính cho người nộp thuế

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Không để cơ chế đột phá thành cơ chế “xin - cho”

(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về chính sách đột phá phát triển văn hoá, các đại biểu Quốc hội tán thành các cơ chế ưu đãi về tài chính, ngân sách song cũng nhấn mạnh việc thiết kế các cơ chế tài chính minh bạch, hiệu quả, tránh cơ chế "xin - cho", dàn trải và thất thoát.
Đề xuất hàng loạt ưu đãi về thuế cho lĩnh vực văn hoá

(TBTCO) - Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam quy định 10 nhóm chính sách lớn, trong đó có việc chi tối thiểu 2% tổng ngân sách nhà nước cho văn hóa, nhiều ưu đãi miễn giảm thuế cho kinh doanh trong lĩnh vực văn hoá
Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

(TBTCO) - Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% phiếu tán thành tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, sáng 20/4.
Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Với quy mô vốn đầu tư công dự kiến lên tới hơn 8,2 triệu tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 chính là cơ hội vàng để Việt Nam "lột xác" hệ thống hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, theo các đại biểu Quốc hội, dòng tiền này chỉ mang lại tốc độ tăng trưởng 2 con số khi chúng ta giải quyết thành công bài toán hiệu quả.
Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
32 văn kiện hợp tác đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 14 - 17/4/2026, hai bên đã ký kết một số lượng lớn các văn kiện hợp tác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(TBTCO) - Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời TP. Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

(TBTCO) - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 17/4, tại TP. Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.
Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

