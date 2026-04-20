Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Đề xuất các phương án cắt giảm thủ tục hành chính

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tính đến ngày 15/4/2026, Bộ Tài chính có 738 thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực, thuộc 25 lĩnh vực quản lý nhà nước, là một trong những bộ có số lượng TTHC lớn, phạm vi điều chỉnh rộng và tần suất phát sinh giao dịch cao, tác động trực tiếp đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP.

Bộ Tài chính đề xuất số lượng ngành, nghề kinh doanh dự kiến cắt giảm của Bộ là 7 ngành, nghề, đạt tỉ lệ 36,8% (vượt chỉ tiêu 6 ngành nghề, tỉ lệ 30%), bao gồm nhóm ngành nghề cắt giảm, chuyển sang phương thức quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như ngành nghề "kinh doanh dịch vụ kế toán", "kinh doanh hàng miễn thuế", "đại lý bảo hiểm" và nhóm ngành có tính chất tương tự nhau, cùng phạm vi.

Về TTHC, Bộ Tài chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 821 TTHC, dự kiến cắt giảm tổng chi phí tuân thủ TTHC là 41.458 tỷ đồng, chiếm 54,96% và dự kiến cắt giảm tổng thời gian giải quyết TTHC là 6.678 ngày, chiếm 54,35%.

Về điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỉ lệ 33,9%.

Đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng TTHC dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93 thủ tục, thời gian dự kiến cắt giảm là 734 ngày. Chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm là 3.567 triệu đồng. So với năm 2024, chi phí cắt giảm hơn 52%. Trong năm 2025, NHNN đã rà soát và cắt giảm 260/260 điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đạt tỉ lệ 100%.

Kiên quyết cắt bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, quyết liệt của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính, NHNN Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Để thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, NHNN khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC.

Cụ thể, Bộ Tài chính, NHNN khẩn trương rà soát, tiếp thu những ý kiến hợp lý của các bộ để hoàn thiện lại các phương án phân cấp TTHC, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC, cắt giảm 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và gửi Bộ Tư pháp ngay sau cuộc họp này. Hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc NHNN Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC và đặc biệt là khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa, bảo đảm yêu cầu Chính phủ đã đề ra. Cụ thể, đến hết năm 2026, tỉ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%; tỉ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC là 100% và tỉ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%.

Theo Phó Thủ tướng, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều, trong khi các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có nhiều ý kiến phản ánh. Theo đó, phải nhận diện rõ các TTHC, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất, còn những vấn đề đặc thù thì tách ra, phân tích, đánh giá riêng.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp để thu thập thêm ý kiến, đồng thời tổ chức các cuộc họp rà soát, đối chiếu cụ thể. Quan điểm là những TTHC, điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ./.