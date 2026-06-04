Công đoàn Việt Nam đề xuất, kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn, thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động công đoàn, đồng thời bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời quan tâm tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết, nghiên cứu ban hành nghị quyết mới về xây dựng giai cấp công nhân trong kỷ nguyên mới.

Thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiếp nhận hàng vạn ý kiến, tập trung vào 60 nhóm vấn đề lớn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã tổng hợp, lựa chọn những nội dung trọng tâm để báo cáo tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Xem xét, tiếp tục điều chỉnh các quy định về tổ chức bộ máy các cấp sau khi thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị, theo hướng nâng cao hiệu quả, giảm trung gian, giảm thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho mục tiêu kiến tạo phát triển.

Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đột phá, đồng bộ đẩy mạnh thành lập tổ chức đảng và công đoàn trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; nhiều địa phương rất quan tâm triển khai quyết liệt, hiệu quả, nhưng có địa phương còn khoán trắng cho công đoàn. Việc đẩy mạnh phát triển đảng viên, đoàn viên trong công nhân góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; tăng cường sức mạnh của tổ chức Công đoàn, để công đoàn giúp Đảng tập hợp, đoàn kết công nhân, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày Báo cáo tại Đại hội.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, việc phát triển đảng viên, đoàn viên trong công nhân không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mà còn tăng cường bản chất giai cấp công nhân và sức mạnh của tổ chức Công đoàn.

Về xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 để phù hợp với bối cảnh phát triển mới, trong đó có tác động của khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và sự thay đổi của thị trường lao động.

Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng chống kiệt sức; chính sách làm việc linh hoạt phù hợp với chuyển đổi số; cũng như bảo đảm quyền cơ bản của người lao động trong bối cảnh ứng dụng AI ngày càng sâu rộng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nghiên cứu lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường xuống còn 40 - 44 giờ/tuần, đồng thời xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (từ 2 - 5/9), nhằm tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian chăm lo gia đình, đồng thời gắn với mục tiêu nâng cao năng suất lao động.

Liên quan đến vấn đề việc làm, tiền lương và an sinh xã hội cho người lao động, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, cần tiếp tục đổi mới giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực toàn diện, tư duy công nghệ, gắn tri thức với kỹ năng, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong nghề nghiệp, giảm tải kiến thức lý thuyết, hàn lâm, bổ sung kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh. Hỗ trợ đào tạo lại cho đối tượng chịu sự tác động của “chuyển đổi số”, “chuyển đổi xanh” ; các gói trợ cấp mất việc do yếu tố thay đổi cơ cấu năng lượng và công nghệ xanh...

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động thay thế lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đủ sống, hướng tới có tích lũy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cần có giải pháp hữu hiệu kiểm soát, bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là giá điện, nước, lương thực, xăng, dầu, kiểm soát lạm phát, nhằm giảm áp lực chi tiêu; người lao động thực sự có thể đảm bảo sinh hoạt, cuộc sống bằng mức lương hiện hưởng.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện để người lao động, kể cả khu vực phi chính thức, từng bước tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, qua đó củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài với thị trường lao động.

Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê gắn với quy hoạch đô thị thông minh và dịch vụ thiết yếu, ưu tiên nằm trong hoặc gần, sát khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có nhu cầu thực sự được tiếp cận và mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá, mua chênh lệch; triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê - thuê mua nhà ở xã hội.

Về thực thi chính sách, pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, đặc biệt là tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người lao động.

Cơ quan công đoàn cũng kiến nghị quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, tránh việc lợi dụng để xâm phạm quyền lợi người lao động hoặc gây mất ổn định quan hệ lao động.

Về bảo đảm điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đại hội đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu, tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức công đoàn vừa đảm bảo theo mô hình sắp xếp cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, vừa đảm bảo tính chủ động, độc lập cần thiết của tổ chức công đoàn để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù của tổ chức Công đoàn trước yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, đề nghị giao cho tổ chức công đoàn sớm được thí điểm thực hiện cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân lao động nhằm tạo chính sách thu hút cán bộ công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.

Đảm bảo biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách sau sắp xếp tổ chức bộ máy trong mối tương quan với các tổ chức chính trị - xã hội khác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khi nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngày càng nặng nề, xuất hiện cạnh tranh công đoàn, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp trong công nhân và quan hệ lao động.

Kết thúc phần trình bày, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, những kiến nghị trên đây là mong muốn, nguyện vọng chung của đông đảo công nhân lao động và cán bộ công đoàn cả nước trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Kính mong các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ghi nhận, quan tâm xem xét, giải quyết.