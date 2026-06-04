Thời sự

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Hà My

Hà My

[email protected]
11:05 | 04/06/2026
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 10/6/2026.
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Trước đó, ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão.

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão ngày 8/5, tại Philippines. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để khai thác tốt những dư địa, tiềm năng hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, viễn thông, công nghệ số, năng lượng và dầu khí, thủy sản và chế biến thực phẩm; đề nghị Chính phủ Timor- Leste tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hoạt động tại Timor-Leste.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các chính sách hỗ trợ, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực; cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Timor-Leste trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như tiến trình hội nhập ASEAN.

Thủ tướng Timor-Leste khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục - đào tạo. Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao dự án Telemor của Tập đoàn Viettel đang triển khai tại Timor-Leste, coi đây là biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Timor-Leste.

Hà My
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Timor-Leste Thủ tướng TimorLeste Diễn đàn tương lai ASEAN thủ tướng chính phủ Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão

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