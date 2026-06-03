Thời sự

Chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam:

Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
14:34 | 03/06/2026
(TBTCO) - Từ ngày 3 - 5/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Không gian trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc.
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Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng thời là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của người lao động trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Hội tụ tại Không gian trưng bày là những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên phạm vi cả nước. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện trình độ tay nghề, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ khoa học - công nghệ của người lao động Việt Nam, mà còn phản ánh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của ngành, đơn vị và đất nước.

Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Toàn cảnh không gian trưng bày.

Điểm nhấn của hoạt động là sự tham gia của 24 đơn vị tiêu biểu đại diện cho các ngành kinh tế trọng điểm, lực lượng vũ trang, lĩnh vực khoa học - công nghệ và các địa phương có phong trào công nhân, lao động phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, có Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Than Khoáng sản, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường; cùng Liên đoàn Lao động các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Không gian trưng bày công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu của Công đoàn Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Sự hiện diện của các ngành, lĩnh vực và địa phương tiêu biểu cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động cả nước; vai trò ngày càng quan trọng của người lao động Việt Nam trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan và giàu tính trải nghiệm. Các khu trưng bày tái hiện hành trình sáng tạo của người lao động Việt Nam thông qua nhiều công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, giải pháp chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng… Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.

Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Không gian trưng bày công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội.

Đồng hành cùng chương trình là các doanh nghiệp, ngân hàng lớn luôn gắn bó với tổ chức Công đoàn và người lao động Việt Nam. Sự tham gia của VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - PetroVietnam) góp phần vào thành công của hoạt động, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành vì sự phát triển bền vững của giai cấp công nhân Việt Nam.

Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam

Phía sau mỗi công trình, mỗi sản phẩm là câu chuyện về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất; là nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; là quá trình không ngừng học hỏi, sáng tạo để làm chủ khoa học - công nghệ và thích ứng với yêu cầu phát triển của thời đại.

Thông qua hoạt động này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc khơi thông, đồng hành và phát huy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại Không gian trưng bày:

Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Không gian trưng bày công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu của Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Công an Nhân dân.
Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Dấu ấn trí tuệ của người lao động Việt Nam
Không gian trưng bày công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu của Công đoàn Công thương Việt Nam.

Đức Minh
Từ khóa:
Dấu ấn trí tuệ người lao động việt nam Đại hội công đoàn công nghiệp hiện đại Gói phần phát triển Dự án sáng kiến sản phẩm tiêu biểu Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

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