Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đại hội) là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 cho biết, giai đoạn 2023–2026, Công đoàn Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, chủ động thích ứng, đạt được một số kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới. Số lượng, tỷ lệ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt tỷ lệ gần 81% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ). Các chương trình chăm lo phúc lợi được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, xây dựng nhiều mô hình mới. Trong hơn hai năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27,2 nghìn tỷ đồng chăm lo cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 phát biểu khai mạc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và truyền thông về tổ chức Công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trách nhiệm công dân, tác phong làm việc, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động với hơn 380 nghìn sáng kiến, ứng dụng trong thực tiễn, tổng giá trị làm lợi hơn 40 nghìn tỷ đồng, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp và đất nước.

Công tác phát triển đoàn viên, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, từ đầu năm 2024 đến tháng 5/2026 cả nước phát triển mới được trên 2,2 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 15.000 công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng đi vào thực chất.

Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong hai năm rưỡi qua của Công đoàn Việt Nam và người lao động cả nước đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân.

Toàn cảnh Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - phiên trọng thể, sáng 4/6/2026.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trình Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy kết quả, điểm mạnh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Báo cáo xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: Tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cùng với đó, dự thảo Báo cáo xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm:

Nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động;

Phát huy vai trò của công đoàn các cấp tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định của Luật Công đoàn;

Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn;

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tại các cấp công đoàn.

Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII dự kiến triển khai mới 1 phong trào thi đua “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt”, 2 khâu đột phá, 3 chương trình, 4 đề án đã được trình bày chi tiết trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và báo cáo cụ thể với Đại hội trong phiên ngày 3/6/2026.