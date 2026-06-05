Thời sự

Ra mắt Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Đức Minh

Đức Minh

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10:56 | 05/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 5/6/2026, tại ngày làm việc thứ 3, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đã công bố, ra mắt 135 Ủy viên Ban Chấp hành và 27 Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.
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Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam khóa XIV Thái Thu Xương công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, ngày 4/6/2026, Ban Chấp hành TLĐLĐ Việt Nam khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để thảo luận, quyết nghị các nội dung theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành TLĐLĐ Việt Nam khóa XIV bầu 27 ủy viên Ban Thường vụ TLĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Ra mắt Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa 14.

Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã bầu 4 Phó Chủ tịch: Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XIII; đồng chí Thái Thu Xương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa XIII; đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XIII; đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động khóa XIII, Trưởng ban Quản lý dự án Công đoàn...

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIV gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIV.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa 14, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 phát biểu.

Trước đó, ngày 4/6, các đại biểu đã nhất trí với số lượng và cơ cấu Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Căn cứ kết luận 126 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 145 người, giảm 32 so với nhiệm kỳ XIII (177 người).

Các đại biểu cũng thống nhất số lượng bầu tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là 135 ủy viên, khuyết 10 ủy viên (sẽ được kiện toàn khi có nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định).

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch TLĐLĐViệt Nam cho biết, về Ban Chấp hành TLĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 4 yêu cầu: Xây dựng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, có trình độ, năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, bản lĩnh và uy tín, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, những nơi cần cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành nhưng chưa lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì để lại để bố trí khi có nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung trong nhiệm kỳ;

Cấu tạo Ban Chấp hành khóa XIV phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XIII, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đại diện của công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực, kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Bám rất sát các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, quy định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đức Minh
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