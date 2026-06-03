Thời sự

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Hà Phương

Hà Phương

09:10 | 03/06/2026
(TBTCO) - Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 3 - 5/6/2026, với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
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Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chủ đề xuyên suốt của Đại hội lần này là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 3 - 5/6/2026.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa XIII; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội cũng sẽ xem xét sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo phong trào công nhân trong giai đoạn mới.

Ba ngày làm việc chính thức của Đại hội (từ 3/6 đến 5/6) được thiết kế với lịch trình khẩn trương, đan xen giữa các phiên toàn thể và thảo luận chuyên sâu.

Các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ tập trung vào các chủ đề cốt lõi như bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và tham gia phát triển Đảng; đổi mới tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công; triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt”, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo chương trình Đại hội, trong ngày làm việc thứ ba (5/6), Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại cùng các đại biểu với chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”.

Với nội dung thiết thực và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước ngoặt lớn, đưa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nước nhà bước sang một giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước./.

Hà Phương
Từ khóa:
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 công đoàn việt nam

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