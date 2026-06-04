Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Giá gas bán lẻ hôm nay ổn định trên cả 3 miền. Ảnh: Phương Anh

Tại miền Bắc, giá gas ở Hà Nội ổn định ở mức 578.664 đồng/bình 12 kg và 2.314.656 đồng/bình 48 kg. Trong khi đó, tại Hải Phòng, bình 12 kg có giá 578.664 đồng, trong khi bình 48 kg ở mức 2.350.944 đồng. Cả hai khu vực đều không ghi nhận điều chỉnh tăng, giảm trong ngày.

Tại khu vực miền Trung, giá gas tại Đà Nẵng hiện được niêm yết ở mức 567.000 đồng/bình 12 kg và 2.183.000 đồng/bình 48 kg. Đây là một trong những mức giá thấp hơn so với các khu vực lớn khác được khảo sát.

Tại miền Nam, giá gas tại TP Hồ Chí Minh ở mức 592.000 đồng/bình 12 kg và 2.364.000 đồng/bình 48 kg. Riêng tại Cần Thơ, giá bình 12 kg là 555.000 đồng, bình 48 kg ở mức 2.220.000 đồng, không thay đổi so với hôm qua.

Nhìn chung, giá gas bán lẻ hôm nay duy trì trạng thái ổn định trên cả 3 miền sau kỳ điều chỉnh đầu tháng. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn có sự chênh lệch giữa các khu vực.

Giá gas theo thương hiệu hôm nay không có điều chỉnh mới ở cả chiều tăng lẫn giảm so với hôm qua. Cụ thể, giá gas Petrolimex công nghiệp tại Hà Nội được niêm yết ở mức 578.664 đồng/bình 12 kg và 2.314.656 đồng/bình 48 kg.

Đối với thương hiệu Saigon Petro, bình gas 12 kg có giá 639.500 đồng, trong khi bình 45 kg ở mức 2.399.000 đồng.

PV Gas tại 2 thị trường lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Hà Nội, bình 12 kg được niêm yết ở mức 610.204 đồng, bình 45 kg ở mức 2.288.265 đồng; Tại TP Hồ Chí Minh, bình 12 kg ở mức 672.081 đồng, bình 45 kg có giá 2.520.274 đồng.

Tương tự, Pacific Petro giữ giá bình 12 kg ở mức 682.000 đồng và bình 45 kg ở mức 2.528.000 đồng.

Nhìn chung, giá gas hôm nay tại các thương hiệu Petrolimex, Saigon Petro, Pacific Petro và PV Gas đều đi ngang, cho thấy thị trường gas trong nước tạm thời ổn định sau kỳ điều chỉnh đầu tháng 6./.