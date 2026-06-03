Ngày 3/6: Giá bạc trong nước bật tăng, thế giới giảm

Giá bạc trong nước hôm nay bật tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 11h30 ngày 3/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.926.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.832.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.920.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.926.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.339.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 75.679.811 đồng/lượng (mua vào) và 78.026.472 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 11h30 ngày 3/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 11h30 ngày 3/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 74,7915 USD/ounce, giảm 0,39% so với ngày hôm qua.

Dù giá bạc giảm trong phiên sáng nay, ông James Hyerczyk - chuyên gia kim loại quý của FX Empire nhận định, kim loại này vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố nền tảng như đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt trong thời gian gần đây.

Chuyên gia FX Empire cho biết, thị trường hiện đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm và số lượng vị trí việc làm trống. Nếu các số liệu này tích cực, lợi suất trái phiếu có thể tăng trở lại, kéo đồng USD mạnh lên và gây áp lực giảm giá đối với bạc.

Dù giá bạc hiện đã quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó, ông Hyerczyk vẫn đánh giá thị trường đang nhận được lực đỡ từ cả nhu cầu công nghiệp lẫn nhu cầu tích trữ tài sản an toàn. Theo ông, đây là hai yếu tố quan trọng giúp bạc duy trì sức hấp dẫn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo các dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến địa chính trị toàn cầu.

Về dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu mạnh từ ngành năng lượng tái tạo, xe điện và công nghệ cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát các yếu tố liên quan đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, bởi đây là biến số có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ bạc công nghiệp./.