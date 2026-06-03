Tài chính

Tài sản công dôi dư: Cơ chế đặc thù sẽ "mở đường" để khai thác hiệu quả

Vân Hà

Vân Hà

10:30 | 03/06/2026
(TBTCO) - Hơn 11.400 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vẫn đang chờ được xử lý hoặc khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh yêu cầu chống lãng phí ngày càng cấp thiết, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn để đưa quỹ tài sản công dôi dư sớm trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
aa

Cần một cơ chế đủ mạnh cho nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính thời gian qua đã tạo ra khối lượng lớn cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý, khai thác sau khi hoàn thành việc bố trí cho các cơ quan, đơn vị hoạt động theo mô hình mới.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, đến ngày 27/5/2026, trên cả nước đã có 4.709 cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý hoặc đưa vào khai thác. Nhiều cơ sở được bố trí phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác, góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tài sản công dôi dư: Cơ chế đặc thù sẽ
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu bởi khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn. Theo tổng hợp từ Bộ Tài chính, hiện còn 11.412 cơ sở chưa hoàn thành xử lý hoặc khai thác triệt để. Trong đó, 5.329 cơ sở đã được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất nhưng chưa đưa vào khai thác; 2.823 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành triển khai; 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý cụ thể.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương, vẫn còn 702 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý.

Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh khối lượng tài sản cần xử lý rất lớn nhưng thời gian thực hiện ngắn, nếu tiếp tục áp dụng đầy đủ các quy trình thông thường sẽ khó đáp ứng yêu cầu đặt ra. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn.

Tại cuộc họp báo về kết quả sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được Bộ Tài chính tổ chức, Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cho biết, việc xử lý khối lượng rất lớn nhà, đất dôi dư trong thời gian ngắn là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, cần có những giải pháp đủ mạnh để đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát và lãng phí.

“Cởi trói” cho hàng nghìn cơ sở nhà, đất đang chờ khai thác

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ tập trung rút ngắn quy trình xử lý mà còn hướng tới giải quyết trực tiếp những vướng mắc đang khiến nhiều cơ sở nhà, đất chưa thể đưa vào khai thác.

Một trong những đề xuất nổi bật là cho phép khai thác đối với cả những cơ sở nhà, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bị thất lạc hồ sơ pháp lý. Theo Bộ Tài chính, nhiều tài sản công tồn tại qua nhiều giai đoạn quản lý khác nhau nên việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý cần nhiều thời gian. Nếu tiếp tục chờ hoàn tất các thủ tục này mới được khai thác, nhiều tài sản có nguy cơ tiếp tục bị bỏ không, xuống cấp và phát sinh chi phí quản lý.

Bổ sung chế tài ngăn trục lợi khi thuê nhà, đất công dôi dư

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã bổ sung các chế tài nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chính sách.

Theo đó, người tham gia đăng ký thuê nhà, đất công phải nộp tiền đặt trước. Trường hợp đã đăng ký, được xác định là người trúng nhưng từ chối thực hiện thì khoản tiền đặt trước sẽ bị tịch thu và nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, các chế tài được thiết kế theo hướng vừa đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát tài sản nhà nước và hạn chế các hành vi trục lợi chính sách.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế cho phép chuyển đổi công năng sử dụng trước, sau đó thực hiện cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn thời gian đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, các công trình công cộng, quốc phòng, an ninh và các mục tiêu phát triển khác.

Đáng chú ý, đối với các cơ sở nhà, đất được chuyển đổi sang làm công viên, sân chơi, công trình phục vụ cộng đồng, trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp nhưng công trình hiện hữu không còn phù hợp, dự thảo cho phép phá dỡ, hủy bỏ tài sản trên đất để triển khai phương án sử dụng mới.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, quy định này có thể tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay khi nhiều công trình dù không còn phù hợp công năng nhưng vẫn khó xử lý do chưa hết thời gian khấu hao hoặc còn giá trị trên sổ sách kế toán.

Bên cạnh đó, dự thảo còn bổ sung cơ chế cho thuê nhà theo phương thức chào giá cạnh tranh thay cho một số quy trình phức tạp hiện nay; đơn giản hóa việc xác định giá cho thuê; cho phép điều chỉnh giá thuê linh hoạt trong trường hợp đã công khai nhưng chưa lựa chọn được người thuê.

Đặc biệt, thời hạn cho thuê được đề xuất nâng lên tối đa 10 năm và không giới hạn số lần gia hạn nếu đáp ứng điều kiện theo quy định. Các tổ chức, cá nhân thuê nhà cũng được phép sử dụng nguồn vốn của mình để cải tạo, sửa chữa công trình phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trao quyền mạnh hơn cho địa phương

Một trong những điểm xuyên suốt của dự thảo nghị quyết là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được trao quyền quyết định toàn diện đối với việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn, kể cả những cơ sở trước đây thuộc cơ quan trung ương nhưng đã chuyển giao về địa phương quản lý.

Dự thảo cũng cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính như lập và điều chỉnh kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất; thủ tục ban hành bảng giá cho thuê; một số thủ tục chuyển giao tài sản về địa phương quản lý, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, dự thảo nghị quyết được xây dựng theo hướng tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, tạo sự linh hoạt trong quản lý và khai thác tài sản công, đồng thời giảm bớt các khâu trung gian không cần thiết.

Trong bối cảnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang được đặt ra ngày càng cao, cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển từ tư duy quản lý tài sản sang khai thác nguồn lực. Khi các rào cản về thủ tục, công năng sử dụng và phương thức khai thác được tháo gỡ, hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sẽ có cơ hội được đưa vào sử dụng hiệu quả hơn, tiếp tục đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội thay vì trở thành những tài sản bị bỏ quên.

Nguồn lực đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực đầu tư hạn hẹp

Việc đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác hiệu quả không chỉ nhằm chống lãng phí tài sản công mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực cho phát triển trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng lớn.

Thay vì phải đầu tư mới hoàn toàn, nhiều địa phương có thể tận dụng quỹ nhà, đất hiện có để phát triển trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng hoặc các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.
Vân Hà
Từ khóa:
tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy bộ tài chính chính phủ chính sách đặc thù

Bài liên quan

Cuộc đua tăng tốc vốn đầu tư công bước vào giai đoạn quyết định

Cuộc đua tăng tốc vốn đầu tư công bước vào giai đoạn quyết định

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Dành cho bạn

Hải quan khu vực XIV triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực XIV triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động xuất nhập khẩu

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Hà Nội thu ngân sách đạt khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Infographics: Hà Nội thu ngân sách đạt khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Ngày 3/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 3/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Đọc thêm

UOB đẩy mạnh kết nối dòng vốn quốc tế, nghiên cứu tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

UOB đẩy mạnh kết nối dòng vốn quốc tế, nghiên cứu tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngân hàng UOB tái khẳng định cam kết đồng hành cùng hành trình phát triển của Việt Nam, thông qua việc thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, hỗ trợ dòng vốn FDI và giúp doanh nghiệp trong nước phát triển bền vững. Ngân hàng cũng lên kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại TP. Hồ Chí Minh và nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 1/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Thủ tướng: Tạo cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng: Tạo cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

(TBTCO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh cho Trung tâm tài chính quốc tế để hấp dẫn nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn ngày càng gay gắt, nhưng vẫn phải đảm bảo quản lý, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Nhấn mạnh việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2026, sau đó triển khai chính thức.
Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 58/2026/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ chính thức có hiệu lực. Trước mốc này, phần mềm kế toán MISA đã sẵn sàng đáp ứng quy định mới, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện kế toán đúng chuẩn, thuận tiện. Với khả năng đáp ứng nhiều chế độ kế toán trên cùng một nền tảng, MISA đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn.
Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy hợp tác với ADB trong giai đoạn phát triển mới

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy hợp tác với ADB trong giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Ngày 1/6/2026, tại Manila, Philippines, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại - ông Nguyễn Quốc Phương đã có buổi làm việc với ông Nianshang Zhang - Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

(TBTCO) - Nhân dịp chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Philippines, ngày 1/6/2026, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Philippines về công tác huy động vốn của Chính phủ thông qua phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế của Philippines.
Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

(TBTCO) - Quá trình sắp xếp nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đã tạo được nguồn lực đất đai và các cơ sở vật chất khác cho các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu phục vụ người dân, đặc biệt là ở đô thị lớn. Ước tính số tiền tiết kiệm qua việc không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng cho các mục đích y tế, giáo dục, văn hóa… khoảng 30.000 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cuộc đua tăng tốc vốn đầu tư công bước vào giai đoạn quyết định

Cuộc đua tăng tốc vốn đầu tư công bước vào giai đoạn quyết định

Ngân hàng giữ “sức khỏe” tài sản, bảo đảm an toàn cho hành trình tăng trưởng cao

Ngân hàng giữ “sức khỏe” tài sản, bảo đảm an toàn cho hành trình tăng trưởng cao

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, vốn đăng ký vượt 1 triệu tỷ đồng

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, vốn đăng ký vượt 1 triệu tỷ đồng

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ định hướng “một chạm” đến mục tiêu “không chạm”

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ định hướng “một chạm” đến mục tiêu “không chạm”

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Bộ Tài chính: Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính hải quan kể từ cuối tháng 5/2026

Bộ Tài chính: Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính hải quan kể từ cuối tháng 5/2026

Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Tài sản công dôi dư: Cơ chế đặc thù sẽ "mở đường" để khai thác hiệu quả

Tài sản công dôi dư: Cơ chế đặc thù sẽ "mở đường" để khai thác hiệu quả

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Kinh tế số đóng góp tích cực cho tăng trưởng

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Kinh tế số đóng góp tích cực cho tăng trưởng

Tháng 5: 10 nhóm hàng tăng giá, lương thực thực phẩm “ngược dòng” giảm

Tháng 5: 10 nhóm hàng tăng giá, lương thực thực phẩm “ngược dòng” giảm

Thủ tướng: Quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng: Quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực