Tài chính

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: TikTok tiếp tục đồng hành sâu hơn với tiến trình phát triển của Việt Nam

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
12:31 | 03/06/2026
(TBTCO) - Ngày 3/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ quản lý cấp cao của Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam do ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn.
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Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, gồm: Cục Thuế, Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang duy trì đà phát triển tích cực và toàn diện. Hai bên đang triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao, hướng tới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, trong đó hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngày càng trở thành những lĩnh vực hợp tác quan trọng và giàu tiềm năng.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: TikTok tiếp tục đồng hành sâu hơn với tiến trình phát triển của Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của TikTok cũng như những đóng góp của nền tảng này đối với sự phát triển của kinh tế số tại Việt Nam. Với hàng chục triệu người dùng, TikTok không chỉ là nền tảng kết nối và sáng tạo nội dung, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và thúc đẩy thương mại điện tử.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu, thương mại điện tử và các ngành công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của TikTok trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người sáng tạo nội dung và thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các mô hình kinh doanh mới trong môi trường số.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế số quan trọng của khu vực. Với quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh và môi trường chính trị - xã hội ổn định, Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ quốc tế, trong đó có Tiktok đầu tư và phát triển lâu dài.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: TikTok tiếp tục đồng hành sâu hơn với tiến trình phát triển của Việt Nam
Tổng giám đốc Tiktok Việt Nam - ông Nguyễn Lâm Thanh phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết TikTok đã có mặt tại Việt Nam khoảng 7 năm và hiện trở thành một trong những nền tảng số có sức ảnh hưởng lớn đối với hệ sinh thái kinh tế số.

Theo ông Thanh, hiện nay người dùng tại Việt Nam dành khoảng 100 triệu giờ xem video trên nền tảng mỗi ngày. Bên cạnh nền tảng chia sẻ nội dung, TikTok còn cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo và sản xuất nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó ứng dụng chỉnh sửa video CapCut hiện có hơn 30 triệu người dùng tại Việt Nam.

TikTok hiện đang phục vụ khoảng 500.000 khách hàng quảng cáo, đồng thời hỗ trợ khoảng 500.000 cửa hàng kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop. Hệ sinh thái của TikTok cũng thu hút khoảng 6 triệu nhà sáng tạo nội dung tham gia tạo lập và gia tăng thu nhập trên nền tảng.

Từ năm 2019 đến nay, TikTok đã có hơn 67 triệu người dùng từ 18 tuổi tại Việt Nam.

TikTok Pte. Ltd. đã đăng ký thuế tại Việt Nam ngày 4/4/2022. Lũy kế tính đến thời điểm ngày 12/5/2026, tổng số thuế TikTok Pte. Ltd. đã kê khai, nộp thuế là 14,27 nghìn tỷ đồng,

Ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết, với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, đặc biệt là chính quyền TP. Hồ Chí Minh, TikTok đang từng bước chuyển đổi một số hoạt động từ mô hình xuyên biên giới sang mô hình doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam. Theo đó, Tiktok đang nghiên cứu phương án thành lập pháp nhân trong nước đối với một số lĩnh vực hoạt động, trong đó có thương mại điện tử, nhằm tăng cường kết nối dữ liệu, đơn giản hóa quy trình cung cấp thông tin và nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước.

Đại diện TikTok Việt Nam cho biết quy mô hoạt động của nền tảng hiện rất lớn, với khoảng 2 - 3 tỷ hóa đơn điện tử và gần 3 tỷ đơn hàng mỗi năm. Việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp trong nước được kỳ vọng sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hóa đơn điện tử và các cơ chế quản lý liên quan, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, TikTok mong muốn được nghiên cứu, trao đổi với Bộ Tài chính về cơ chế phối hợp trong việc tích hợp hướng dẫn kê khai thuế trực tiếp trên nền tảng và triển khai truyền thông tuân thủ diện rộng tới người bán, hướng tới mục tiêu mở rộng cơ sở thu thuế từ kinh tế số một cách thực chất.

TikTok đang nghiên cứu kế hoạch đầu tư 125 triệu USD vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào các lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán số và logistics.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: TikTok tiếp tục đồng hành sâu hơn với tiến trình phát triển của Việt Nam
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Thứ trưởng Cao Anh Tuấn với Đoàn cán bộ quản lý cấp cao Tiktok Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đánh giá cao những đóng góp của TikTok đối với sự phát triển của kinh tế số tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận các kế hoạch mở rộng đầu tư, nội địa hóa hoạt động và tăng cường tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính hoàn toàn ủng hộ và đánh giá cao sự chủ động của TikTok trong việc chuẩn bị hạ tầng công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi hoạt động sang mô hình doanh nghiệp trong nước.

Vào tháng 4 năm 2022, TikTok chính thức ra mắt TikTok Shop - mang đến bộ giải pháp thương mại điện tử tích hợp giải trí toàn diện cho người dùng tại Việt Nam. Giai đoạn 2022-2025, TikTok đầu tư hơn 5 tỷ USD vào Việt Nam, đóng góp gần 150 triệu USD vào ngân sách nhà nước, hỗ trợ 6,3 triệu nhà bán hàng trên nền tảng số, trong đó 91% là cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam và tạo hơn 800 việc làm trực tiếp.

Theo Thứ trưởng, đối với các giao dịch phát sinh tại Việt Nam, việc thực hiện nghĩa vụ về hóa đơn, chứng từ và thuế đã có quy định, hướng dẫn cụ thể. Hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan thuế hiện hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu kết nối, xử lý dữ liệu của doanh nghiệp.

Để hỗ trợ TikTok trong quá trình triển khai các kế hoạch đầu tư và chuyển đổi mô hình hoạt động tại Việt Nam, Thứ trưởng giao Cục Thuế chủ động phối hợp với doanh nghiệp để hướng dẫn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hạ tầng hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu và thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, giao Cục Đầu tư nước ngoài hỗ trợ TikTok trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư; giao các đơn vị chức năng khác tiếp tục trao đổi, hướng dẫn, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định Bộ Tài chính luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp công nghệ và nền tảng số quốc tế, nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiện đại, thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: TikTok tiếp tục đồng hành sâu hơn với tiến trình phát triển của Việt Nam
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chụp hình lưu niệm với Đoàn cán bộ quản lý cấp cao Tiktok Việt Nam. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
Từ khóa:
thứ trưởng Cao Anh Tuấn TikTok Việt Nam chuyển đổi số thương mại điện tử

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