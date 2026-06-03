Thời sự

Thủ tướng: Quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hà Phương

Hà Phương

09:48 | 03/06/2026
(TBTCO) - Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần phải quyết liệt và cố gắng rất lớn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số.
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Sáng nay (3/6), Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026. Đây là phiên họp Chính phủ thường kỳ thứ 2 của Chính phủ khóa XVI.

Thủ tướng: Quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026. Ảnh: VGP.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 6 và thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự đổi mới về cách làm và công tác chuẩn bị báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành. Các báo cáo được xây dựng có tính khái quát cao, đánh giá rất cụ thể diễn biến tình hình, kết quả của tháng 5 và 5 tháng đầu năm trên các lĩnh vực; đồng thời chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn, nhất là tiến độ xử lý công việc của các bộ, ngành và kiến nghị các giải pháp.

Thủ tướng: Quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, thời gian vừa qua, đặc biệt trong tháng 4 và tháng 5, nhờ tập trung rất mạnh cho công tác hoàn thiện thể chế, kết quả đạt được đã tiến bộ hơn rất nhiều, trong đó có việc chuẩn bị các dự thảo luật trình Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản nợ đọng… Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, áp lực công việc trong thời gian tới vẫn còn rất lớn, nếu không tiếp tục nỗ lực, thì có thể dẫn tới chậm, muộn nhiệm vụ và ảnh hưởng đến việc triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, quyết sách của Quốc hội.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm đã đạt những kết quả tương đối tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, có những dấu hiệu cần hết sức quan tâm liên quan công tác kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng trong một số ngành lĩnh vực cụ thể chưa đạt mục tiêu… Thủ tướng nhấn mạnh, theo đánh giá ước tính cho 6 tháng và cho cả năm, thì yêu cầu đặt ra đặc biệt cao trong thời gian tới, đòi hỏi phải quyết liệt và cố gắng rất lớn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải đặc biệt quan tâm để chỉ đạo trên các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, một số bộ, ngành, một số lĩnh vực còn đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng, chưa đạt được mục tiêu, kế hoạch đặt ra, phân tích kỹ lưỡng và có giải pháp quyết liệt hơn nữa để triển khai trong thời gian tới.

Về nội dung lớn khác là việc triển khai các nghị quyết chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng cho biết, các cơ quan đã có nhiều đổi mới về cách làm, nhờ đó công việc có nhiều tiến bộ, đạt nhiều kết quả, song yêu cầu đặt ra rất cao. Thủ tướng yêu cầu các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành phải hết sức quan tâm một số nội dung như hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ thể chế; hạ tầng, thiết kế đảm bảo liên thông giữa Trung ương, bộ ngành với các địa phương; phát triển và cụ thể hóa các danh mục, sản phẩm công nghệ chiến lược để có sản phẩm cuối cùng; đào tạo nguồn nhân lực…

Hà Phương
Từ khóa:
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026 Thủ tướng Lê Minh Hưng tăng trưởng hai con số

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