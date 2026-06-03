Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 401.879 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 70.182 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,33%... là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026.
(TBTCO) - Năm 2025 ghi dấu tốc độ cải cách thể chế chưa từng có với 89 đạo luật được thông qua, hàng nghìn quy định kinh doanh được cắt giảm và nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ. Những chuyển động này đang tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Nhấn mạnh việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2026, sau đó triển khai chính thức.
(TBTCO) - Sau 5 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã hoàn thành hơn 82% kế hoạch thu hút đầu tư của cả năm. Toàn tỉnh ghi nhận 140 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 143.437 tỷ đồng, trong đó công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt dòng vốn.
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp PPP được kỳ vọng góp phần hoàn thiện kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, đồng thời mở rộng vai trò của thị trường vốn trong đầu tư PPP.
(TBTCO) - Với tham vọng trở thành điểm đến của dòng vốn công nghệ toàn cầu, Đà Nẵng đang thiết kế các cơ chế đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư, mở không gian phát triển cho hệ sinh thái startup, đổi mới sáng tạo.
(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra trong ngày 1/6/2026, đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025, với tổng số vốn 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới.
(TBTCO) - Dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi mạnh, việc thiếu một chuẩn định giá thống nhất vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn.