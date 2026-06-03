Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025 ghi dấu tốc độ cải cách thể chế chưa từng có với 89 đạo luật được thông qua, hàng nghìn quy định kinh doanh được cắt giảm và nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ. Những chuyển động này đang tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.