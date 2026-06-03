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Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
07:19 | 03/06/2026
(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 401.879 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 70.182 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,33%... là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026.
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Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
kinh tế TP. Hồ Chí Minh Thống kê TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

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