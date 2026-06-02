Thị trường

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

09:16 | 02/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (2/6) diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 75.519.811 đồng/lượng (mua vào) và 77.866.472 đồng/lượng (bán ra), giảm so với ngày hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,62% so với ngày hôm qua.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h ngày 2/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.832.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.920.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.832.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.920.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.832.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.332.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 75.519.811 đồng/lượng (mua vào) và 77.866.472 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 2/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h45 ngày 2/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,4885 USD/ounce, tăng 0,62% so với ngày hôm qua.

Hiện giá bạc vẫn giữ vững ở mức trên 75 USD/ounce. Nếu bứt phá thành công, bạc có thể tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 78 - 79 USD/ounce.

Nếu vượt thành công vùng 78 - 79 USD/ounce, giá bạc có thể hướng tới mốc 85 - 86 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 75 USD/ounce, giá bạc có thể chịu áp lực giảm và lùi về vùng hỗ trợ 71 - 72 USD/ounce.

Thị trường bạc tuần này sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào thứ Sáu. Các số liệu về sản xuất, tuyển dụng, việc làm và thất nghiệp sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tác động tới diễn biến của các kim loại quý.

Theo giới phân tích, bạc cũng như vàng đang chịu ảnh hưởng lớn từ triển vọng lãi suất, diễn biến đồng USD và tâm lý đầu tư toàn cầu. Trong bối cảnh giá dầu suy yếu giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát, thị trường kỳ vọng Fed có thể bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý./.

Xuân Cường (tổng hợp)
