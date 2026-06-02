Tây Ninh phát động Tháng hành động vì môi trường 2026

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động năm nay tập trung tuyên truyền sâu rộng về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Các hoạt động được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào sáng 5/6 tại quảng trường Tô Quyền, phường Tân Ninh. Sự kiện có khoảng 1.000 đại biểu tham dự và được truyền hình trực tiếp trên sóng Tây Ninh TV, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được triển khai đồng loạt như trồng 200 cây xanh tại khu vực Nhà máy xử lý nước thải tập trung Tây Ninh, ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và tổ chức chương trình đổi rác tái chế nhận quà dành cho người dân. Đây được xem là những hành động cụ thể nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ nhận thức sang hành động thực tiễn.

Trong suốt tháng 6/2026, các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng như trồng cây xanh, làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng; thu gom rác thải nhựa; triển lãm sản phẩm tái chế; phát động các phong trào bảo vệ môi trường và đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức các cuộc thi sáng tạo nghệ thuật từ rác thải, cuộc thi tìm hiểu về di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Các hoạt động này hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích những sáng kiến, ý tưởng mới trong bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.