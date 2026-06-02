Xã hội

Môi trường

Tây Ninh phát động Tháng hành động vì môi trường 2026

09:26 | 02/06/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động năm nay tập trung tuyên truyền sâu rộng về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Các hoạt động được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào sáng 5/6 tại quảng trường Tô Quyền, phường Tân Ninh. Sự kiện có khoảng 1.000 đại biểu tham dự và được truyền hình trực tiếp trên sóng Tây Ninh TV, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được triển khai đồng loạt như trồng 200 cây xanh tại khu vực Nhà máy xử lý nước thải tập trung Tây Ninh, ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và tổ chức chương trình đổi rác tái chế nhận quà dành cho người dân. Đây được xem là những hành động cụ thể nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ nhận thức sang hành động thực tiễn.

Trong suốt tháng 6/2026, các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng như trồng cây xanh, làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng; thu gom rác thải nhựa; triển lãm sản phẩm tái chế; phát động các phong trào bảo vệ môi trường và đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức các cuộc thi sáng tạo nghệ thuật từ rác thải, cuộc thi tìm hiểu về di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Các hoạt động này hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích những sáng kiến, ý tưởng mới trong bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Thông qua chuỗi sự kiện, tỉnh kỳ vọng tiếp tục huy động sự chung tay của toàn cộng đồng trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.
Nguyễn Vân
Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Tháng 6/2026: Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

(TBTCO) - TP. Đà Nẵng sẽ đồng loạt triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến 15/6/2026 nhằm xử lý các “điểm đen” rác thải, chấn chỉnh tình trạng đổ lén xà bần, rác xây dựng và nâng cao ý thức cộng đồng, là bước khởi động cho phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030.
(TBTCO) - Sáng 31/5, tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Ngày hội Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026.
Sáng 31/5, tại Công viên Văn Lang (phường An Đông), Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 gắn với hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ thành phố trong mùa hè năm nay.
(TBTCO) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển, ven biển trên địa bàn tỉnh, trước nguy cơ ô nhiễm môi trường biển gia tăng từ hoạt động du lịch, dịch vụ, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản.
Trước xu hướng gia tăng các nguồn thải từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt và phát triển đô thị, tỉnh Lào Cai đang triển khai phân vùng bảo vệ môi trường với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát nguy cơ ô nhiễm.
(TBTCO) - Tỉnh Lạng Sơn đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án phát triển hạ tầng bền vững với tổng vốn đầu tư khoảng 1.523 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA, vốn đối ứng và viện trợ không hoàn lại, nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
(TBTCO) - Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn đóng quân, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng đảo xanh, phát triển bền vững.
(TBTCO) - Sáng 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị” và “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với lễ ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
