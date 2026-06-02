Chứng khoán

Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

Tấn Minh

06:32 | 02/06/2026
(TBTCO) - Trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, câu chuyện về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Không chỉ là tiêu chí kỹ thuật, việc thúc đẩy thoái vốn nhà nước và gia tăng free-float còn được xem là điều kiện nền tảng để cải thiện thanh khoản, nâng chất lượng hàng hóa trên thị trường và thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn, mang tính ổn định và dài hạn hơn trong thời gian tới.
Nâng cao tính minh bạch và kỷ luật trên thị trường

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay cũng đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội quan trọng. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật xếp hạng, mà còn mở ra cơ hội rất lớn để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, đặc biệt là các quỹ đầu tư dài hạn và các quỹ đầu tư thụ động toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, thị trường Việt Nam cần tiếp tục cải thiện chất lượng hàng hóa, nâng cao tính minh bạch và tăng quy mô cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng đủ lớn để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay cũng đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội quan trọng. Ảnh: An Thư

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn hiện có tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành khá thấp do cơ cấu sở hữu tập trung vào cổ đông Nhà nước hoặc nhóm cổ đông lớn nắm giữ dài hạn. Điều này khiến lượng cổ phiếu thực sự sẵn sàng cho giao dịch không tương xứng với quy mô vốn hóa doanh nghiệp, đồng thời hạn chế khả năng tham gia của các quỹ đầu tư nước ngoài trong bối cảnh quy mô giải ngân ngày càng lớn.

Ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Khối Phân tích nghiên cứu, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank cho rằng, việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường rà soát tư cách công ty đại chúng, đặc biệt với các doanh nghiệp có vốn nhà nước, đồng thời siết chặt giám sát quản trị công ty là bước đi cần thiết nhằm nâng cao tính minh bạch và kỷ luật trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Khoa, việc rà soát và chuẩn hóa sẽ góp phần sàng lọc chất lượng doanh nghiệp trên thị trường, buộc các công ty nâng cao tiêu chuẩn quản trị, minh bạch hóa thông tin và cải thiện trách nhiệm với cổ đông.

Về dài hạn, đây được xem là yếu tố tích cực đối với quá trình phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã được nâng hạng.

Kỳ vọng sẽ xuất hiện một làn sóng thoái vốn mạnh mẽ

Ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán KAFI nhận định, một đặc điểm nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là nhiều cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt nhưng cơ cấu sở hữu lại khá cô đặc. Tỷ lệ free-float thấp khiến thanh khoản bị hạn chế, đồng thời gây khó khăn cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi muốn xây dựng vị thế đủ lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng hàng hóa trên thị trường chưa tương xứng với tiềm năng.

Nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông

Theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 công ty đại chúng phải bảo đảm tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Tuy nhiên, rà soát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, trong số 789 doanh nghiệp đại chúng có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, hiện vẫn có 67 doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông, 53 doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về vốn và một số doanh nghiệp chưa đưa cổ phiếu lên niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Phước, việc thúc đẩy thoái vốn nhà nước và nâng tỷ lệ free-float không chỉ là yêu cầu kỹ thuật phục vụ nâng hạng thị trường, mà còn là điều kiện căn bản để thu hút dòng tiền ngoại bền vững. Các quỹ đầu tư lớn luôn cần thanh khoản đủ sâu và “room” đủ rộng để giải ngân. Nếu thiếu hai yếu tố này, ngay cả khi thị trường được nâng hạng, khả năng hấp thụ dòng vốn trên thực tế vẫn sẽ bị hạn chế đáng kể.

Trong bối cảnh đó, thị trường được kỳ vọng sẽ xuất hiện một làn sóng thoái vốn mạnh mẽ tương tự giai đoạn 2017 - 2020, thời điểm hàng loạt thương vụ lớn đã tạo ra nguồn cung hàng hóa chất lượng và trở thành chất xúc tác quan trọng nâng đỡ thị trường. Nếu tiến trình này được đẩy nhanh và triển khai thực chất hơn, tác động lan tỏa tới toàn thị trường sẽ rất đáng kể.

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, khi các doanh nghiệp cổ phần hóa, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ có cơ hội thay đổi mô hình quản trị, nâng cao khả năng huy động vốn và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động. Khi tham gia thị trường chứng khoán, doanh nghiệp buộc phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về kiểm toán, quản trị công ty và công bố thông tin, từ đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan cũng như cơ quan đại diện chủ sở hữu nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Ngay từ khi doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hóa, cơ quan quản lý sẽ tham gia hướng dẫn cụ thể về quy trình phát hành, IPO cũng như kế hoạch niêm yết sau cổ phần hóa nhằm bảo đảm tiến độ triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Từ khóa:
thoái vốn nhà nước dòng vốn ngoại thị trường chứng khoán cổ phiếu tự do chuyển nhượng cổ phiếu

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

Trợ cấp thai sản tăng thế nào từ ngày 1/7/2026?

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Sắc đỏ trở lại trên cả thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở trong ngày 1/6. VN30-Index đánh mất mốc tâm lý 2.000 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh và dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (1/6) phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6 chứng kiến VN-Index giảm điểm dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản sụt giảm mạnh. Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tích cực với số mã tăng giá áp đảo, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.
(TBTCO) - Dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi mạnh, việc thiếu một chuẩn định giá thống nhất vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn.
Dòng tiền dè dặt hơn khi thị trường chứng khoán bước sang tuần điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Tuy vậy, việc giá dầu thô về mức thấp nhất gần 3 tháng qua là tín hiệu có thể gỡ bỏ nỗi lo lạm phát và an ninh năng lượng đã đè nặng thị trường nhiều tháng qua.
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun - Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn và các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.
(TBTCO) - Dòng tiền thanh toán trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh trong tháng 6/2026, với áp lực đáo hạn tiếp tục tập trung ở nhóm bất động sản.
(TBTCO) - Việc nâng hạng thị trường không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng vốn quốc tế mà còn đặt ra yêu cầu cải thiện chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi đẩy mạnh thoái vốn nhà nước, gia tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và nâng cao tính minh bạch sẽ là những yếu tố then chốt giúp thị trường tận dụng hiệu quả cơ hội từ quá trình nâng hạng.
Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

