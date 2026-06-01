Trợ cấp thai sản tăng thế nào từ ngày 1/7/2026?

Theo quy định hiện hành, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội hiện được tính dựa trên mức tham chiếu. Khi chưa bãi bỏ lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng lương cơ sở. Vì vậy, từ ngày 1/7/2026, khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, các khoản trợ cấp, tiền hưởng thai sản liên quan cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, tiền hưởng chế độ thai sản hàng tháng cũng tăng theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng mỗi tháng bằng 100% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ sinh. Ví dụ, lao động nữ có mức lương đóng bảo hiểm xã hội 10 triệu đồng/tháng sẽ nhận khoảng 60 triệu đồng cho 6 tháng nghỉ thai sản.

Tiền nghỉ khám thai cũng được tính theo mức này, bình quân bằng trợ cấp thai sản một tháng chia cho 24 ngày. Với mức lương 10 triệu đồng/tháng, tiền nghỉ khám thai khoảng hơn 416.000 đồng/ngày, tối đa hơn 4,1 triệu đồng cho cả thai kỳ.

Bên cạnh đó, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được tính bằng 30% mức tham chiếu. Từ ngày 1/7, khoản này tăng lên 759.000 đồng/ngày, thay vì 702.000 đồng/ngày như trước.

Ngoài tiền hưởng chế độ thai sản, trợ cấp thai sản cũng điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Theo đó, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức tham chiếu, từ ngày 1/7 sẽ mức hưởng tối đa tăng từ 4,68 triệu đồng lên 5,06 triệu đồng.

Khoản trợ cấp này áp dụng với lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp người mẹ không đủ điều kiện nhưng người cha đã đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian, người cha sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần này.

Ngoài ra, từ ngày 1/7/2026, chính sách nghỉ thai sản cũng có điểm mới. Theo Luật Dân số (năm 2025), lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng một tháng so với quy định hiện hành. Lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định./.