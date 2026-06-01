Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực XIV vượt 2,7 tỷ USD sau gần 5 tháng

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực XIV, trong tháng 5/2026, các hệ thống thông quan điện tử, dịch vụ công trực tuyến và hệ thống quản lý hải quan tự động tiếp tục được vận hành ổn định, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu.

Từ ngày 15/4 đến 14/5/2026, toàn Chi cục ghi nhận 497 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/5 đạt 736 doanh nghiệp, tăng 13,41% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực với 9.150 tờ khai phát sinh trong kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/5, toàn Chi cục đã xử lý 41.467 tờ khai, tăng 29,07% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng đáng chú ý nhất là kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh. Trong kỳ báo cáo, tổng kim ngạch đạt 604,47 triệu USD; lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/5 đạt 2,725 tỷ USD, tăng 38,04% so với cùng kỳ năm 2025.

Chi cục Hải quan khu vực XIV luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan. Ảnh: Lạc Nguyên

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm cà phê, chuối tươi, gỗ và sản phẩm gỗ, tinh bột sắn, dăm gỗ, khoáng sản, sản phẩm may mặc và linh kiện điện tử. Trong khi đó, hàng nhập khẩu chủ yếu là nông sản, cao su, nguyên liệu sản xuất, máy móc, thiết bị y tế và nguyên liệu phục vụ ngành may mặc.

Bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu, lưu lượng phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh cũng duy trì xu hướng tăng. Lũy kế từ đầu năm, toàn khu vực ghi nhận 12.650 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, tăng 17,28% so với cùng kỳ năm 2025; số hành khách xuất nhập cảnh đạt 59.440 lượt, tăng 3,4%.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, trong tháng 6, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về hải quan và thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, đơn vị tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Bên cạnh đó, Chi cục sẽ tiếp tục rà soát, theo dõi và quản lý chặt chẽ các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi tập kết tại khu vực biên giới, bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định./.