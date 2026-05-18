Thời sự

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Hà My

Hà My

[email protected]
20:00 | 18/05/2026
(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
aa

Chiều 18/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Gordan Grlić Radman - Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu, Cộng hòa Croatia nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Croatia thời gian qua, nhất là việc Croatia gia nhập thành công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Khu vực đi lại tự do Schengen vào năm 2023; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Croatia trong Liên minh châu Âu, khu vực Trung Đông Âu.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại châu Âu, trong đó có Croatia; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác song phương.

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Cộng hòa Croatia Gordan Grlić Radman. Ảnh: VGP

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế -thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.

Thủ tướng đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế nhằm tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác lâu dài, ổn định và hiệu quả; khuyến khích doanh nghiệp Croatia đầu tư vào các lĩnh vực Croatia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Croatia tiếp tục có tiếng nói tích cực trong EU, thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và Croatia nói riêng. Đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, phù hợp với những nỗ lực nghiêm túc, quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng Gordan Grlić Radman khẳng định, Croatia coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; đánh giá Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và củng cố hòa bình, an ninh và hợp tác tại khu vực; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Croatia tại Đông Nam Á.

Bộ trưởng Gordan Grlić Radman bày tỏ vui mừng và vinh dự lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Người là đại diện cho phẩm giá và lương tri của nhân loại.

Ông bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, năng lượng, cảng biển, du lịch, logistics và kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.

Nhất trí cao với các định hướng hợp tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu, Bộ trưởng Gordan Grlić Radman khẳng định Croatia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy tham vấn chính trị, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Gordan Grlić Radman cho biết, Croatia đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong ASEAN và trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông khẳng định, Croatia sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ Việt Nam-EU, trong đó có việc thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới phù hợp với ưu tiên phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - EU. Đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam và Croatia tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hà My
Từ khóa:
Việt Nam - Croatia hợp tác kinh tế Đầu tư Croatia kim ngạch thương mại thương mại song phương

Bài liên quan

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

Dành cho bạn

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Đọc thêm

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tư tưởng ấy kế thừa truyền thống yêu nước, nhân văn của dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đồng thời, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026

Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, được tổ chức sáng ngày 16/5.
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.
TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

(TBTCO) - TP. Hải Phòng là địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

(TBTCO) - Chiều 14/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Móng Cái 1 và trực tuyến tới 29 điểm cầu tại các phường, xã, đặc khu thuộc Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội số 3.
Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc