Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

16:26 | 01/06/2026
(TBTCO) - Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục đối mặt với áp lực trong những tuần đầu tháng 6 khi thanh khoản suy giảm, khối ngoại bán ròng và môi trường lãi suất quốc tế còn nhiều biến động. Tuy nhiên, triển vọng được kỳ vọng cải thiện vào cuối tháng khi các thông tin vĩ mô và kết quả kinh doanh dần rõ nét hơn.
Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 6 trong bối cảnh chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước. Sau nhịp điều chỉnh diễn ra trong 2 tuần cuối tháng 5, khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại đẩy mạnh bán ròng, áp lực điều chỉnh được dự báo vẫn có thể kéo dài trong những tuần đầu tháng 6.

Cụ thể, môi trường đầu tư toàn cầu đang trở nên thận trọng hơn khi nhiều ngân hàng trung ương lớn bước vào giai đoạn xem xét điều chỉnh chính sách tiền tệ. Đáng chú ý, xu hướng tăng lãi suất đã xuất hiện tại nhiều nền kinh tế châu Á và khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 6 đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Diễn biến này có thể tạo thêm áp lực lên chi phí vốn trong khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến dòng tiền tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Diễn biến chỉ số Vn-Index và thanh khoản (1 tháng, đơn vị: tỷ đồng).

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán thế giới được dự báo sẽ trải qua giai đoạn biến động khi hàng loạt ngân hàng trung ương như BOJ hay Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức các cuộc họp chính sách quan trọng. Cùng với đó, dòng vốn quốc tế đang có xu hướng dịch chuyển mạnh vào các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn trên thế giới. Theo MBS, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các tập đoàn bán dẫn hàng đầu đã góp phần thu hút đáng kể dòng tiền toàn cầu, khiến thanh khoản tại nhiều thị trường mới nổi ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nhất định.

Đối với thị trường trong nước, nhịp điều chỉnh vừa qua diễn ra trong giai đoạn thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đáng kể. Tuy nhiên, bối cảnh này có thể thay đổi khi các số liệu kinh tế vĩ mô tháng 5 và bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm dần được công bố.

Các chuyên gia của MBS nhận định, VN-Index vẫn có thể đối mặt với áp lực kiểm định lại các vùng hỗ trợ trong những tuần đầu tháng 6 khi nhiều yếu tố bất lợi chưa thực sự thay đổi. Trong đó, sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tại một số quốc gia châu Á và tâm lý thận trọng của dòng tiền vẫn là những yếu tố chi phối diễn biến thị trường.

Dù vậy, triển vọng được đánh giá tích cực hơn vào nửa cuối tháng 6 khi mùa công bố kết quả kinh doanh bán niên bắt đầu đến gần và các thông tin vĩ mô quan trọng dần rõ nét hơn. Các chuyên gia cho biết, dòng tiền có thể quay trở lại một số nhóm ngành được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế như đầu tư công, ngân hàng và những lĩnh vực gắn với nhu cầu tiêu dùng.

Một yếu tố khác được thị trường quan tâm trong tháng 6 là mùa World Cup chuẩn bị khởi tranh. Theo thống kê từ các kỳ World Cup gần đây, sự kiện này thường tạo ra những tác động trái chiều đối với thị trường chứng khoán. Thanh khoản có xu hướng suy giảm do sự phân tán chú ý của một bộ phận nhà đầu tư cá nhân, song đồng thời lại mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, điện máy, thực phẩm, đồ uống và viễn thông khi nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong mùa bóng đá.

Từ kinh nghiệm của các kỳ World Cup trước, giới phân tích nhận định, thanh khoản thị trường thường giảm dần và tạo đáy sau khoảng hai tuần kể từ khi giải đấu khởi tranh. Trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật hiện chưa thực sự thuận lợi, thị trường có thể cần thêm thời gian để hình thành vùng cân bằng mới trước khi thu hút dòng tiền quay trở lại. Tuy nhiên, nếu các yếu tố vĩ mô trong nước tiếp tục duy trì tích cực và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện, thị trường được kỳ vọng sẽ có nền tảng thuận lợi hơn trong giai đoạn cuối tháng 6./.

Thu Hương
