Doanh nghiệp

Hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp lớn Việt Nam - Trung Quốc phát triển đường sắt đô thị

16:57 | 01/06/2026
(TBTCO) - Ngày 1/6, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức hội đàm trao đổi hợp tác với Đoàn đại biểu TP. Quảng Châu (Trung Quốc). Tại sự kiện, VNR và Tập đoàn Metro Quảng Châu đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược quản lý, vận hành, khai thác đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và đào tạo nguồn nhân lực.
Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược từ lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ ngày 14 - 17/4/2026.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới”.

Theo đó, một trong những trọng tâm hợp tác là đẩy nhanh kết nối hạ tầng biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ và cửa khẩu, hướng tới mở rộng các tuyến vận tải liên thông sang Trung Á và châu Âu để thúc đẩy thương mại, logistics.

Trong lĩnh vực đường sắt, hai bên đánh giá cao việc phía Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cũng như hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết các tuyến Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR cho biết, VNR đang tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. Một là, khai thác an toàn, hiệu quả mạng đường sắt quốc gia hiện hữu. Hai là, chuẩn bị sẵn sàng để tham gia xây dựng các tuyến đường sắt mới, đường sắt đô thị và tiếp nhận vận hành các tuyến đường sắt quốc gia mới, đường sắt tốc độ cao khi được Nhà nước giao, cũng như phát triển công nghiệp đường sắt theo hướng hiện đại, từng bước tự chủ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Metro Quảng Châu ký thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: VNR.

Về lộ trình phát triển giao thông công cộng tại hai “đầu tàu” kinh tế, ông Đặng Sỹ Mạnh thông tin, theo quy hoạch, đến năm 2035, tại TP. Hà Nội sẽ đưa vào khai thác thêm 7 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 397,8 km, đáp ứng 35 - 40% thị phần vận tải hành khách công cộng. Sau năm 2035, tiếp tục đưa vào khai thác thêm 5 tuyến mới và kéo dài 4 tuyến hiện hữu.

Tại TP. Hồ Chí Minh, đến năm 2035 sẽ khai thác 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 183 km, đảm nhận 30 - 40% thị phần vận tải. Giai đoạn sau năm 2035, TP. Hồ Chí Minh mở thêm 4 tuyến mới và kéo dài 5 tuyến với tổng chiều dài khoảng 327 km.

Hiện VNR và Tập đoàn Metro Quảng Châu đang hợp tác chào giá cung cấp gói thầu ủy thác vận hành đường sắt nhẹ tại Phú Quốc; hướng tới các dự án đường sắt đô thị khác như tuyến Bàu Bàng - Cái Mép (TP. Hồ Chí Minh) và hợp tác đào tạo nguồn nhân sự cho các dự án.

Với mong muốn tăng cường trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Quảng Châu trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và cùng phát triển, Chủ tịch VNR đề xuất Metro Quảng Châu chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật về mô hình quản lý, vận hành các tuyến đường sắt liên đô thị, đường sắt điện khí hóa khổ tiêu chuẩn, vận tốc 200 km/giờ trở xuống của Việt Nam; quản lý vận hành dự án và phát triển mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng (TOD) và xây dựng giao thông đường sắt thông minh.

Đánh giá cao vai trò chiến lược của VNR trong phát triển hạ tầng đường sắt, ông Lại Chí Hồng - Phó Thị trưởng TP. Quảng Châu thống nhất với đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Đặng Sỹ Mạnh; đồng thời, đề nghị hai bên sớm thành lập một liên danh để xúc tiến các dự án, khi đó, sẽ đóng góp quan trọng vào mục tiêu hiện đại hóa mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam đạt quy mô 7.000 km theo quy hoạch đã phê duyệt.

Được biết, Công ty TNHH Tập đoàn Metro Quảng Châu được thành lập ngày 21/11/1992, là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn do Chính quyền nhân dân TP. Quảng Châu sở hữu 100% vốn. Tổng chiều dài đường sắt do Công ty đang vận hành khoảng 1.502 km, bao gồm các dự án trong và ngoài nước như: đường sắt đô thị Quảng Châu (779,9 km), đường sắt liên thành phố (516,4 km), đường sắt nhẹ (26,3 km), tuyến Cam Lahore (Pakistan) và tàu tham quan núi tuyết Lệ Giang…
Ánh Tuyết
Từ khóa:
đường sắt tổng công ty đường sắt việt nam vnr metro Tập đoàn Metro Quảng Châu Hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc quy hoạch đường sắt đô thị đường sắt đô thị VNR hợp tác Metro Quảng Châu

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

Từ "công xưởng" đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

"Trọn Vạn Dặm An" - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

Vietjet tăng kết nối đến thành phố biển hàng đầu Việt Nam thông qua trung tâm hàng không châu Á – Thái Bình Dương

Vietjet tăng kết nối đến thành phố biển hàng đầu Việt Nam thông qua trung tâm hàng không châu Á – Thái Bình Dương

(TBTCO) - Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng kết nối Nha Trang với Singapore tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore 2026. Đường bay mới tiếp tục mở rộng mạng bay chiến lược của Vietjet giữa Việt Nam và một trong những trung tâm hàng không, tài chính và kết nối hàng đầu châu Á.
Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
CEO Rạng Đông: Năm 2026 vẫn còn thách thức, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

CEO Rạng Đông: Năm 2026 vẫn còn thách thức, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Thay vì mục tiêu tăng trưởng nóng, lãnh đạo công ty xác định tập trung ưu tiên duy trì dòng tiền trong "bão táp". Tuy nhiên, Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông dự kiến vẫn sẽ duy trì mức cổ tức 50% năm nay.
Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Hateco vào chiều 29/5 về việc cung ứng các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ dự án bến cảng container Liên Chiểu tại TP. Đà Nẵng.
Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

(TBTCO) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết đang đẩy mạnh M&A để mở rộng hệ sinh thái và tăng tốc quy mô. Từ One Capital Hospitality (OCH) đến nhiều doanh nghiệp ngành điện, nước, xu hướng mua lại doanh nghiệp cùng ngành mở rộng quy mô kinh doanh.
Cạn kho giá thấp, doanh nghiệp sản xuất "ngấm" áp lực đầu vào

Cạn kho giá thấp, doanh nghiệp sản xuất "ngấm" áp lực đầu vào

(TBTCO) - Với các ngành phụ thuộc mạnh vào nguyên liệu hóa dầu như nhựa, săm lốp..., khả năng duy trì biên lợi nhuận đang thu hẹp hơn trước khi tồn kho giá rẻ giảm dần.
Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
Vinachem thiết lập hợp tác chiến lược với DSM-FIRMENICH dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Vinachem thiết lập hợp tác chiến lược với DSM-FIRMENICH dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vinachem và DSM-FIRMENICH đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, mở ra cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển các sản phẩm hóa chất tiêu dùng có giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.
