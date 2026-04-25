Đầu tư

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Thanh Chung

07:10 | 25/04/2026
(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
Kế hoạch thu gần 12.000 tỷ đồng

Chiều 24/4, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026.

Ông Phan Thái Bình yêu cầu Trung tâm báo cáo toàn diện hoạt động, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, đặc biệt là công tác chuẩn bị các khu tái định cư, đồng thời rà soát, điểm danh các dự án chậm khởi công.

Theo ông Nguyễn Minh Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, năm 2026 có 404 dự án cần triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), với gần 32.000 hồ sơ. Ngoài ra, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn ảnh hưởng đến 2.102 hộ; khu thương mại tự do ảnh hưởng 4.154 hộ. Trung tâm đã chủ động triển khai các bước đầu tiên trong công tác GPMB đối với dự án đường sắt tốc độ cao.

Ông Nguyễn Minh Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Hiện Trung tâm đang quản lý 20.564 lô đất tái định cư chưa bố trí tại 391 dự án, trong đó 16.267 lô có đất thực tế, phần còn lại chưa có đất thực tế.

Trung tâm đang triển khai 21 dự án tạo quỹ đất với tổng mức đầu tư khoảng 15.264 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 - 2030, đơn vị đề xuất thêm 10 dự án mới, gồm 9 dự án tạo lập quỹ đất tái định cư và 1 dự án nghĩa trang tập trung, tổng vốn dự kiến gần 14.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch đấu giá đất năm 2026, tổng nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến đạt hơn 11.991 tỷ đồng. Trường hợp tỷ lệ đấu giá thành công đạt 40–50%, số thu ước khoảng 4.796 - 5.995 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Trung tâm đang gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như khó khăn trong lập dự toán chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nguồn kinh phí hoạt động; thủ tục GPMB; định giá đất và công tác quản lý, tạo lập quỹ đất. Hệ thống đơn giá bồi thường sau hợp nhất chưa được hoàn thiện đầy đủ, một số nội dung chưa phù hợp với thực tế.

Ông Võ Nguyên Chương - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Võ Nguyên Chương - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, cho biết nguồn thu hiện nay không đảm bảo chi lương và các khoản chi thường xuyên. Trung tâm phải tạm ứng hơn 2,3 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương để chi trả cho viên chức, người lao động. Ngoài ra, sau sáp nhập, đơn vị tiếp nhận 37 nhân sự từ các trung tâm khu vực nhưng không được bổ sung nguồn kinh phí tương ứng, Trung tâm cũng không đủ nguồn thu để thanh toán tiền lương cho những người này.

Đối với công tác đấu giá đất, việc chia lô còn gặp khó khăn do phải lấy lại ý kiến UBND cấp xã, phường; nhiều địa phương đề xuất sử dụng quỹ đất cho tái định cư hoặc mục đích công cộng. Với các khu đất lớn, vướng mắc lớn nhất là việc xác định, phê duyệt giá khởi điểm còn kéo dài, ảnh hưởng tiến độ đấu giá và nguồn thu từ đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng dự kiến thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, nhiều dự án chuyển về Trung tâm Phát triển quỹ đất đang triển khai dở dang, hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện, đã hết thời gian thực hiện hoặc phải điều chỉnh do thay đổi quy định pháp lý, quy hoạch và chi phí.

Trung tâm kiến nghị UBND TP giao UBND xã, phường nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời đề nghị các sở, ngành sớm ban hành đơn giá bồi thường hợp nhất để thống nhất chính sách trên toàn thành phố, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh quy hoạch các dự án tái định cư.

Ưu tiên giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Ông Nguyễn Tấn Văn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, đánh giá Trung tâm Phát triển quỹ đất giữ vai trò quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố, không chỉ ở các dự án đầu tư công mà cả khu vực đầu tư tư nhân.

Liên quan đến nguồn lực, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình thống nhất giao Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, để Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng phương án bố trí việc làm tạm thời.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình kết luận tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thời gian đến tập trung toàn lực cho các dự án trọng điểm, trong đó ưu tiên số một là dự án khu tái định cư đường sắt tốc độ cao. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, yêu cầu phải hoàn thành trong năm 2026. Dự án Đường sắt tốc độ cao là dự án trọng điểm, mang tính liên vùng, không chỉ của riêng Đà Nẵng mà còn kết nối toàn tuyến Bắc - Nam, nên phải xác định là nhiệm vụ ưu tiên số một.

“Trung tâm Phát triển quỹ đất và các chi nhánh phải phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, từng giai đoạn, có thứ tự ưu tiên rõ ràng, làm trước - làm sau theo tiến độ. Chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm để nắm rõ tiến độ, cả dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân” - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo.

Theo ông Bình, Thành uỷ Đà Nẵng sẽ ban hành chỉ thị chung về công tác giải phóng mặt bằng, TĐC. Ông đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, đề xuất chủ trương các khu TĐC và ưu tiên làm sớm một số khu trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị lên phương án đấu giá tài sản, đặc biệt các trụ sở dôi dư ở các xã miền núi và trung tâm TP Tam Kỳ cũ, đảm bảo không được để cơ sở nào không có phương án xử lý

Từ khóa:
đà nẵng đường sắt đường sắt tốc độ cao trung tâm phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng tái định cư đấu giá

