Thị trường

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

06:51 | 23/04/2026
Giá tiêu trong nước hôm nay (23/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi giá đồng loạt tăng trở lại sau nhiều phiên đi ngang. Trong khi đó, giá cà phê đảo chiều giảm khoảng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đưa mặt bằng giá xuống còn 86.300 - 87.100 đồng/kg.
aa
giatieu.webp
Giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước bật tăng

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy, giá tiêu sáng nay tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá dao động trong khoảng 141.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong đó, Gia Lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.500 đồng/kg, lên 141.000 đồng/kg. Các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đông) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi giá thu mua đạt 142.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng giá cho thấy lực cầu đang có dấu hiệu cải thiện, trong khi nguồn cung sau thu hoạch dần ổn định, tạo điều kiện cho giá phục hồi.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tiếp tục có xu hướng đi lên, đặc biệt tại Indonesia. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được giao dịch ở mức 7.062 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với phiên trước và là phiên tăng thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác nhìn chung ổn định. Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn giữ ở mức 6.000 USD/tấn, tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia tăng nhẹ lên 9.304 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia giữ nguyên lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Giá cà phê dao động quanh 86.000 - 87.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm khoảng 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá xuống còn 86.300 - 87.100 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) sau điều chỉnh giảm còn 87.100 đồng/kg, mức cao nhất khu vực. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh 86.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất, khoảng 86.300 đồng/kg.

Đà giảm này diễn ra ngay sau phiên tăng mạnh, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái biến động ngắn hạn, với lực mua chưa thực sự ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt giảm trở lại. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,71% (25 USD/tấn), xuống còn 3.457 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 1,09%, còn 3.339 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 1,09%, xuống 289 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 7/2026 giảm mạnh hơn 1,76%, còn 282,65 US cent/pound./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
