Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Giá cà phê trong nước giảm tuần thứ 4 liên tiếp

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 84.500 - 85.200 đồng/kg, giảm 600 - 700 đồng/kg so với tuần trước. Đây là tuần giảm thứ 4 liên tiếp, kéo mặt bằng giá về vùng thấp nhất trong gần một tháng qua.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, dù đã giảm 600 đồng/kg, xuống còn 85.200 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm mạnh hơn, 700 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mốc 85.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm xuống còn 84.500 đồng/kg, thấp nhất thị trường. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm vẫn lan rộng, bất chấp việc nguồn cung không quá dư thừa.

Trái ngược với xu hướng trong nước, giá cà phê Robusta trên thị trường quốc tế lại tăng nhẹ trong tuần qua. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 đóng cửa ở mức 3.388 USD/tấn, tăng 1,9% so với tuần trước. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 0,7%, đạt 3.263 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại giảm khá mạnh. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 3,6%, xuống còn 289,3 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 7/2026 giảm gần 4%.

Giá tiêu phục hồi dần rõ nét

Khảo sát sáng 20/4 cho thấy giá tiêu trong nước dao động quanh mức 139.000 - 141.000 đồng/kg. So với phiên trước, thị trường nhìn chung đi ngang, riêng Gia Lai giảm nhẹ 500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục duy trì ở mức cao nhất là 141.000 đồng/kg. Đây cũng là hai địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong tuần, lần lượt khoảng 1.500 - 2.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai cũng tăng khoảng 1.500 đồng/kg so với tuần trước, hiện giao dịch quanh mốc 140.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai có mức tăng khiêm tốn hơn, khoảng 1.000 đồng/kg trong cả tuần nhưng trong phiên gần nhất lại điều chỉnh giảm nhẹ về mức 139.500 đồng/kg.

Nhìn chung, dù có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giá tiêu vẫn duy trì xu hướng tăng theo tuần. Diễn biến này phần nào phản ánh việc nguồn cung từ vụ thu hoạch đang dần cạn, trong khi lực mua bắt đầu quay trở lại.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường hồ tiêu thế giới tuần qua ghi nhận xu hướng giảm tại một số quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm khoảng 0,44% trong tuần, xuống còn 7.043 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giảm mạnh hơn, tới 2,44%, tương đương 150 USD/tấn, xuống còn 6.000 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục giữ giá ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia cũng ghi nhận mức giảm nhẹ, xuống còn 9.279 USD/tấn. Trong khi đó, Việt Nam và Malaysia vẫn giữ nguyên mức giá lần lượt là 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.