Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Quyết tâm giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn nước ngoài năm 2026 đã bố trí cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chỉ đạo các sở: Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh, Ban QLDA cải thiện thu nhập và nguồn nhân lực tỉnh; UBND phường Đông Hà, Ban QLDA và Phát triển quỹ đất Cam Lộ - là các chủ dự án sử dụng vốn ODA tập trung, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải bám sát công trường, tăng cường nhân lực và công tác phối hợp giữa chủ dự án với sở, ngành và địa phương liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Quảng Trị tập trung đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn nước ngoài trong năm 2026.

Ảnh: Ngọc Tân

Đồng thời, thực hiện rà soát, đánh giá cụ thể về nhu cầu vốn và khả năng giải ngân vốn nước ngoài kế hoạch năm 2026 của từng dự án ODA kèm theo cam kết trách nhiệm giải ngân hoàn thành của chủ dự án.

Riêng phần vốn nước ngoài cần bổ sung cho các dự án ODA, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bổ sung vốn theo quy định.

Đối với một số vướng mắc liên quan đến nhà tài trợ, các chủ dự án sử dụng vốn ODA chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đăng ký làm việc hoặc có văn bản gửi nhà tài trợ nước ngoài và Bộ Tài chính trong việc phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến quy trình, thủ tục của nhà tài trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tăng cường, nâng cao chất lượng chuẩn bị hồ sơ trình nhà tài trợ, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định ngay từ đầu; hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, góp phần rút ngắn thời gian thẩm định, cho ý kiến và triển khai thực hiện.

Về tiến độ thực hiện và giải ngân dự án, khẩn trương xây dựng đường găng tiến độ, kế hoạch giải ngân vốn từng tháng đối với các dự án ODA trong năm 2026 để làm cơ sở kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện.

Hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, ký kết hợp đồng; tổ chức triển khai thi công ngay khi đủ điều kiện; tránh tình trạng chậm trễ kéo dài, dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân của từng dự án; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn nước ngoài năm 2026…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cập nhật thông báo lãi suất phải trả, số vốn rút đối với dự án đã kết thúc vay và xác định nợ gốc phải trả. Trong đó, Sở Tài chính và các chủ dự án chủ động phối hợp với Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) để cập nhật kịp thời các thông tin, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng quy định.

Về việc ký lại phụ lục hợp đồng vay lại giữa UBND tỉnh Quảng trị và Bộ Tài chính đối với phần vốn dư của dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị - tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh rà soát nội dung hợp đồng cho vay lại để hoàn tất thủ tục ký phụ lục hợp đồng theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Được biết, trong năm 2025, tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất thủ tục ký kết hiệp định vay với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho dự án ODA mới; cơ bản hoàn thành xây dựng dự án Phòng chống sa mạc hóa tỉnh Quảng Trị và được Chính phủ Hàn Quốc xác nhận tài trợ với số vốn 10 triệu USD. Tổng vốn ODA bố trí trong năm đạt 1.663,997 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài 894,951 tỷ đồng, vốn đối ứng các cấp 769,046 tỷ đồng, góp phần đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực phát triển bền vững của tỉnh./.