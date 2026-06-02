Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Hành lang kế toán thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đang tạo động lực mới cho cộng đồng kinh doanh, việc hoàn thiện các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ có ý nghĩa quan trọng. Thông tư số 58/2026/TT-BTC được ban hành đưa ra chế độ kế toán phù hợp hơn với doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng thời hỗ trợ quá trình chuẩn hóa tài chính, minh bạch số liệu và nâng cao năng lực quản trị.

Điểm đáng chú ý là chế độ kế toán mới được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ áp dụng: doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc bố trí kế toán trưởng; hệ thống sổ sách, chứng từ, biểu mẫu kế toán được tinh gọn; báo cáo tài chính được đơn giản hóa. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng có thể tự nguyện áp dụng Thông tư số 58/2026/TT-BTC nếu phù hợp với nhu cầu quản lý, qua đó giảm áp lực tuân thủ và thuận lợi hơn khi chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp siêu nhỏ

Trước yêu cầu mới về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, MISA đã chủ động cập nhật phần mềm kế toán để sẵn sàng đáp ứng Thông tư số 58/2026/TT-BTC. Việc cập nhật kịp thời quy định mới thể hiện sự chủ động, năng lực của MISA trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện kế toán theo đúng quy định.

Phần mềm kế toán MISA hỗ trợ người dùng thực hiện các nghiệp vụ kế toán thiết yếu như quản lý doanh thu, chi phí, tiền mặt, tiền gửi, công nợ, hàng tồn kho, chứng từ, hóa đơn, sổ sách và báo cáo. Các nghiệp vụ được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, phù hợp với thực tế vận hành của các đơn vị có quy mô nhỏ, nguồn lực kế toán còn hạn chế hoặc chủ kinh doanh trực tiếp theo dõi hoạt động tài chính.

Đặc biệt, phần mềm kế toán MISA đáp ứng các biểu mẫu, sổ sách và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán được quy định tại Thông tư số 58/2026/TT-BTC, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi và doanh nghiệp siêu nhỏ thuận tiện hơn trong quá trình lập, theo dõi, quản lý báo cáo đúng quy định.

Trọn hành trình phục vụ từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn

Điểm đáng chú ý của phần mềm kế toán MISA là khả năng đáp ứng nhiều chế độ kế toán trên cùng một nền tảng, bao gồm Thông tư số 58/2026/TT-BTC dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, Thông tư số 133/2016/TT-BTC dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư số 99/2025/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Phần mềm kế toán MISA kết nối hóa đơn điện tử, chữ ký số, ngân hàng điện tử, bán hàng và kê khai thuế trên cùng một nền tảng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp vận hành kế toán liền mạch.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa thiết thực đối với hộ kinh doanh đang chuẩn bị chuyển đổi, doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đang mở rộng quy mô. Khi quy mô phát triển, người dùng có thể tiếp tục vận hành trên cùng một hệ thống, hạn chế việc phải thay đổi phần mềm, chuyển đổi dữ liệu hoặc đào tạo lại đội ngũ kế toán từ đầu.

Với hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, MISA hỗ trợ từng bước chuẩn hóa hoạt động tài chính, thay thế cách ghi chép thủ công hoặc bảng tính rời rạc bằng dữ liệu tập trung trên phần mềm. Với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần mềm tiếp tục đáp ứng nhu cầu quản trị cao hơn khi quy mô mở rộng. Nhờ đó, toàn bộ hành trình phát triển từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đến doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn đều được phục vụ liền mạch trên một nền tảng kế toán thống nhất.

Kết nối đa nhiệm trên một nền tảng

Bên cạnh việc đáp ứng các chế độ kế toán, MISA phát triển hệ sinh thái kết nối toàn diện, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp xử lý nhiều nghiệp vụ tài chính - kế toán trên cùng một nền tảng.

Phần mềm kế toán MISA có thể kết nối với hóa đơn điện tử, chữ ký số, ngân hàng điện tử, phần mềm bán hàng, kê khai thuế và các giải pháp hỗ trợ tài chính. Dữ liệu được liên thông giữa các hệ thống giúp giảm thao tác nhập liệu lặp lại, hạn chế sai lệch và tiết kiệm thời gian xử lý nghiệp vụ hằng ngày.

Việc quản lý tập trung dữ liệu kế toán, hóa đơn, dòng tiền và bán hàng cũng góp phần nâng cao tính minh bạch của hồ sơ tài chính. Đây là cơ sở quan trọng để hộ kinh doanh và doanh nghiệp quản trị tốt hơn, đồng thời thuận lợi hơn khi làm việc với đối tác, ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính trong quá trình mở rộng hoạt động.

Cùng với hệ sinh thái kết nối, MISA đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào phần mềm kế toán, giúp người dùng xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn và giảm tải đáng kể thao tác thủ công. Nhờ đó, kế toán có thêm thời gian tập trung vào các công việc có giá trị hơn như phân tích số liệu, tư vấn và tham mưu tài chính cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Đây cũng là sự hỗ trợ thiết thực đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ chưa có đội ngũ kế toán chuyên trách hoặc đang vận hành với nguồn lực tinh gọn./.