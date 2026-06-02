Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

11:20 | 02/06/2026
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 58/2026/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ chính thức có hiệu lực. Trước mốc này, phần mềm kế toán MISA đã sẵn sàng đáp ứng quy định mới, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện kế toán đúng chuẩn, thuận tiện. Với khả năng đáp ứng nhiều chế độ kế toán trên cùng một nền tảng, MISA đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn.
Hành lang kế toán thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đang tạo động lực mới cho cộng đồng kinh doanh, việc hoàn thiện các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ có ý nghĩa quan trọng. Thông tư số 58/2026/TT-BTC được ban hành đưa ra chế độ kế toán phù hợp hơn với doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng thời hỗ trợ quá trình chuẩn hóa tài chính, minh bạch số liệu và nâng cao năng lực quản trị.

Điểm đáng chú ý là chế độ kế toán mới được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ áp dụng: doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc bố trí kế toán trưởng; hệ thống sổ sách, chứng từ, biểu mẫu kế toán được tinh gọn; báo cáo tài chính được đơn giản hóa. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng có thể tự nguyện áp dụng Thông tư số 58/2026/TT-BTC nếu phù hợp với nhu cầu quản lý, qua đó giảm áp lực tuân thủ và thuận lợi hơn khi chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp siêu nhỏ

Trước yêu cầu mới về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, MISA đã chủ động cập nhật phần mềm kế toán để sẵn sàng đáp ứng Thông tư số 58/2026/TT-BTC. Việc cập nhật kịp thời quy định mới thể hiện sự chủ động, năng lực của MISA trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện kế toán theo đúng quy định.

Phần mềm kế toán MISA hỗ trợ người dùng thực hiện các nghiệp vụ kế toán thiết yếu như quản lý doanh thu, chi phí, tiền mặt, tiền gửi, công nợ, hàng tồn kho, chứng từ, hóa đơn, sổ sách và báo cáo. Các nghiệp vụ được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, phù hợp với thực tế vận hành của các đơn vị có quy mô nhỏ, nguồn lực kế toán còn hạn chế hoặc chủ kinh doanh trực tiếp theo dõi hoạt động tài chính.

Đặc biệt, phần mềm kế toán MISA đáp ứng các biểu mẫu, sổ sách và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán được quy định tại Thông tư số 58/2026/TT-BTC, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi và doanh nghiệp siêu nhỏ thuận tiện hơn trong quá trình lập, theo dõi, quản lý báo cáo đúng quy định.

Trọn hành trình phục vụ từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn

Điểm đáng chú ý của phần mềm kế toán MISA là khả năng đáp ứng nhiều chế độ kế toán trên cùng một nền tảng, bao gồm Thông tư số 58/2026/TT-BTC dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, Thông tư số 133/2016/TT-BTC dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư số 99/2025/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Phần mềm kế toán MISA kết nối hóa đơn điện tử, chữ ký số, ngân hàng điện tử, bán hàng và kê khai thuế trên cùng một nền tảng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp vận hành kế toán liền mạch.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa thiết thực đối với hộ kinh doanh đang chuẩn bị chuyển đổi, doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đang mở rộng quy mô. Khi quy mô phát triển, người dùng có thể tiếp tục vận hành trên cùng một hệ thống, hạn chế việc phải thay đổi phần mềm, chuyển đổi dữ liệu hoặc đào tạo lại đội ngũ kế toán từ đầu.

Với hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, MISA hỗ trợ từng bước chuẩn hóa hoạt động tài chính, thay thế cách ghi chép thủ công hoặc bảng tính rời rạc bằng dữ liệu tập trung trên phần mềm. Với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần mềm tiếp tục đáp ứng nhu cầu quản trị cao hơn khi quy mô mở rộng. Nhờ đó, toàn bộ hành trình phát triển từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đến doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn đều được phục vụ liền mạch trên một nền tảng kế toán thống nhất.

Kết nối đa nhiệm trên một nền tảng

Bên cạnh việc đáp ứng các chế độ kế toán, MISA phát triển hệ sinh thái kết nối toàn diện, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp xử lý nhiều nghiệp vụ tài chính - kế toán trên cùng một nền tảng.

Phần mềm kế toán MISA có thể kết nối với hóa đơn điện tử, chữ ký số, ngân hàng điện tử, phần mềm bán hàng, kê khai thuế và các giải pháp hỗ trợ tài chính. Dữ liệu được liên thông giữa các hệ thống giúp giảm thao tác nhập liệu lặp lại, hạn chế sai lệch và tiết kiệm thời gian xử lý nghiệp vụ hằng ngày.

Việc quản lý tập trung dữ liệu kế toán, hóa đơn, dòng tiền và bán hàng cũng góp phần nâng cao tính minh bạch của hồ sơ tài chính. Đây là cơ sở quan trọng để hộ kinh doanh và doanh nghiệp quản trị tốt hơn, đồng thời thuận lợi hơn khi làm việc với đối tác, ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính trong quá trình mở rộng hoạt động.

Cùng với hệ sinh thái kết nối, MISA đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào phần mềm kế toán, giúp người dùng xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn và giảm tải đáng kể thao tác thủ công. Nhờ đó, kế toán có thêm thời gian tập trung vào các công việc có giá trị hơn như phân tích số liệu, tư vấn và tham mưu tài chính cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Đây cũng là sự hỗ trợ thiết thực đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ chưa có đội ngũ kế toán chuyên trách hoặc đang vận hành với nguồn lực tinh gọn./.

Với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm quản trị, tài chính, kế toán cùng hơn 500.000 khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh tin tưởng sử dụng, MISA tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc cập nhật chính sách mới và chuyển hóa thành giải pháp công nghệ phục vụ thực tiễn.

Việc phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng Thông tư số 58/2026/TT-BTC, không chỉ giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp yên tâm tuân thủ quy định, mà còn hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, chuẩn hóa quản trị và phát triển bền vững. Trên hành trình từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp, MISA cam kết đồng hành như một nền tảng toàn diện, kết nối linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cộng đồng kinh doanh Việt Nam.
Văn Tuấn
Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Trong nửa cuối tháng 5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện 4 vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật bị phát hiện gồm 4.904 sản phẩm nghi hàng giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng 6.956 sản phẩm đồ chơi trẻ em.
Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

(TBTCO) - Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính thông báo tổ chức Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 01 năm 2026 (mã lớp: HQ-BSKT01/2026).
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực XIV vượt 2,7 tỷ USD sau gần 5 tháng

(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/5, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV đạt 2,73 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2026, số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tăng 13,41% so với cùng kỳ.
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2026, ngành Hải quan thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), tạo bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan. Mô hình mới giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nền tảng cho hải quan số, hải quan thông minh.
Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

(TBTCO) - Tính đến ngày 31/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 10.052 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi tăng trưởng mạnh từ nguồn thu dầu thô nhập khẩu và sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn được giao quản lý, gồm hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La.
Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

(TBTCO) - Bộ Tài chính và cơ quan Hải quan đã đồng loạt rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo hướng điện tử hóa, liên thông dữ liệu và quản lý rủi ro. Việc loại bỏ các khâu xác thực thủ công, hồ sơ trung gian giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí thông quan.
Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

(TBTCO) - Trải qua hơn ba thập kỷ, thuế khoán đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong việc đóng góp ngân sách và điều tiết xã hội ở giai đoạn hạ tầng quản lý còn sơ khai. Tuy nhiên, khi nền kinh tế số đã gõ cửa từng góc phố, phương pháp quản lý mang tính “ước lượng” này đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng công nghệ như hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt chính là “lối thoát” tất yếu để hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, văn minh và nhân văn.
