Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên sáng 2/6 cho thấy, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên duy trì mức ổn định, dao động trong khoảng 86.800 - 87.400 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.400 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 87.300 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 86.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên Sàn Giao dịch London, giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 20 USD/tấn, tương đương 0,6%, lên mức 3.476 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 37 USD/tấn, tương đương 1,1%, đạt 3.347 USD/tấn.

Ngược lại, trên Sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực điều chỉnh khi giới đầu tư theo dõi sát tiến độ thu hoạch tại Brazil. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,5%, xuống còn 265,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng mất 2,3%, lùi về mức 258,7 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ vững vùng cao

Theo khảo sát tại các địa phương trọng điểm, giá tiêu sáng 2/6 không ghi nhận biến động mới. Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai khu vực có giá thu mua cao nhất cả nước, duy trì ở mức 142.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hiện được giao dịch quanh ngưỡng 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai vẫn giữ mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm các vùng sản xuất lớn.

Việc giá tiêu duy trì ổn định trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy sau thời gian tăng mạnh. Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì hoạt động thu mua nhưng chưa đẩy mạnh gom hàng khi chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ các thị trường quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu nhìn chung không có nhiều biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.152 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ mức 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở nhóm cao nhất thế giới với 9.350 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức 9.000 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 12.250 USD/tấn của Malaysia./.