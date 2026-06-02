Thị trường

Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

06:45 | 02/06/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (2/6) duy trì mức ổn định, dao động từ 86.800 - 87.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đang bước vào giai đoạn tích lũy sau thời gian tăng mạnh.
Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì mức ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên sáng 2/6 cho thấy, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên duy trì mức ổn định, dao động trong khoảng 86.800 - 87.400 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.400 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 87.300 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 86.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên Sàn Giao dịch London, giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 20 USD/tấn, tương đương 0,6%, lên mức 3.476 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 37 USD/tấn, tương đương 1,1%, đạt 3.347 USD/tấn.

Ngược lại, trên Sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực điều chỉnh khi giới đầu tư theo dõi sát tiến độ thu hoạch tại Brazil. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,5%, xuống còn 265,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng mất 2,3%, lùi về mức 258,7 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ vững vùng cao

Giá tiêu hôm nay giữ ở mức cao. Ảnh minh họa

Theo khảo sát tại các địa phương trọng điểm, giá tiêu sáng 2/6 không ghi nhận biến động mới. Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai khu vực có giá thu mua cao nhất cả nước, duy trì ở mức 142.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hiện được giao dịch quanh ngưỡng 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai vẫn giữ mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm các vùng sản xuất lớn.

Việc giá tiêu duy trì ổn định trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy sau thời gian tăng mạnh. Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì hoạt động thu mua nhưng chưa đẩy mạnh gom hàng khi chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ các thị trường quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu nhìn chung không có nhiều biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.152 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ mức 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở nhóm cao nhất thế giới với 9.350 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức 9.000 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 12.250 USD/tấn của Malaysia./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng địa chính trị và áp lực nguồn cung giúp thị trường cao su đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2017. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cao su trong nước cần chủ động mở rộng thị trường và tăng cường kiểm soát các tiêu chí về phát triển bền vững.
Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Chỉ 8 tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro Max đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hiện giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.
Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,87%.
Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (1/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa duy trì ổn định, giao dịch mua bán ít.
Ngày 1/6: Giá cao su thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh

Ngày 1/6: Giá cao su thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh

Giá cao su tự nhiên trên thị trường thế giới đang duy trì xu hướng tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ, tạo động lực tích cực cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.
Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Ngày 31/5: Giá cao su châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần

Ngày 31/5: Giá cao su châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần

Giá cao su thế giới tại thị trường châu Á trong phiên cuối tuần diễn biến tích cực khi giá cao su kỳ hạn Nhật Bản có tuần tăng trở lại khi nguồn cung thắt chặt và chi phí nguyên liệu cao. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/5) tiếp tục suy giảm trong bối cảnh lãi suất và tâm lý thị trường liên tục thay đổi.
