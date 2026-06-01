Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Trao đổi tại tọa đàm, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phát thải, hướng tới nền kinh tế xanh và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Quá trình áp dụng xăng E10 từ ngày 1/1/2026 đã được Bộ Công thương thực hiện tuần tự, có khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng mức độ tương thích với các phương tiện đang lưu thông.

Các vị khách mời tham dự Tọa đàm (từ trái sang): Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam; ông Lỗ Hải Nam - Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM); ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam; ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương); PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và Phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: VGP

Về kinh nghiệm quốc tế, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam thông tin, trên thế giới hiện có khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 97% dân số toàn cầu, đang áp dụng xăng sinh học. Điển hình như tại Mỹ, tỷ lệ sử dụng xăng E10 lên đến 98%; nhiều quốc gia châu Âu và châu Á (như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan) cũng sử dụng phổ biến loại xăng này. Do đó, Việt Nam không phải là nơi thử nghiệm, mà đang sử dụng một sản phẩm đã được thế giới kiểm chứng.

Một trong những vấn đề được người tiêu dùng quan tâm nhất khi sử dụng xăng E10 là khả năng tương thích của động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng pha 10% ethanol.

Về mức tiêu hao nhiên liệu, ông Lỗ Hải Nam - Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) xác nhận, do E10 có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng thông thường, nên lượng tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng khoảng 2% để đảm bảo công suất, tuy nhiên mức chênh lệch này rất nhỏ và gần như không cảm nhận thấy.

Phân tích chi tiết hơn về mặt kỹ thuật, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và Phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho hay, dù nhiệt trị thấp hơn 3 - 4%, nhưng hàm lượng oxy có trong xăng E10 giúp quá trình cháy trong xi lanh diễn ra triệt để hơn, nâng cao hiệu suất nhiệt và phần nào bù đắp cho sự sụt giảm về nhiệt trị.

Đối với lo ngại về việc E10 gây ăn mòn hoặc ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến nhận định, tác động của xăng E10 tới các chi tiết động cơ là tương đương so với khi sử dụng xăng thuần khoáng. Kết quả thử nghiệm trên một số mẫu xe thế hệ cũ (sản xuất từ năm 2000 trở về trước) cũng cho thấy chênh lệch về tác động là không đáng kể.

Ông Lỗ Hải Nam chia sẻ thêm, hầu hết các loại xe mô tô, xe gắn máy hiện nay do VAMM sản xuất đều đáp ứng được việc sử dụng xăng E10, đối với các dòng xe quá cũ, người dùng có thể liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng để được khuyến cáo cụ thể.

Về cơ cấu giá, giá xăng E10 vẫn phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế giới, chi phí sản xuất, logistics, lợi nhuận và các loại thuế. Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, xăng sinh học đang được hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn (7% so với mức 10% của xăng khoáng) và được giảm thuế bảo vệ môi trường. Việc chuyển đổi này cũng giúp giảm 10% sự phụ thuộc của mặt hàng xăng vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Dù khẳng định chất lượng xăng E10 được Nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt theo quy chuẩn QCVN 01:2026, các chuyên gia cũng đưa ra một số lưu ý trong quá trình sử dụng. Ông Bùi Ngọc Bảo khuyến cáo người tiêu dùng cần chú ý đến mức độ sạch của nhiên liệu (các mức 3, 4, 5) để bảo vệ xi lanh, piston, thay vì chỉ quan tâm đến chỉ số octan (RON 92, RON 95). Đồng thời, người dân nên tuân thủ chế độ bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra hệ thống ống dẫn nhiên liệu và kim phun để đảm bảo phương tiện vận hành ổn định khi chuyển đổi sang nhiên liệu mới./.