Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Chiều 1/6, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với các cơ quan thông tấn báo chí về nội dung sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập.

Ưu tiên nguồn lực cho cộng đồng

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Diệu An, từ cuối năm 2024 đến nay, để phục vụ việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hành lang pháp lý trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công đã liên tục được hoàn thiện. Đặc biệt, đã có sự phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương trong việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Cục Quản lý công sản trao đổi với báo chí về nội dung sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập vào chiều 1/6. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực hiện tinh thần tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, về cơ bản các xã không ở trung tâm huyện cũ đều làm việc phân tán tại các trụ sở của các xã cũ trước khi sáp nhập. Việc điều hòa các cơ sở nhà, đất dôi dư giữa các cơ quan, địa phương đã đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả nổi bật là các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp, bảo đảm tất cả các cơ sở nhà, đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác. Tổng số nhà đất đã hoàn thành xử lý bước 1 là 26.447 cơ sở.

Ước tính số tiền tiết kiệm được thông qua việc không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng cho các mục đích y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao và các mục đích công cộng khoảng 30.000 tỷ đồng (tính toán trên cơ sở xác định bình quân chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất nông nghiệp khoảng 500.000 đồng/m2).

Qua quá trình sắp xếp, một nguồn lực cơ sở vật chất khổng lồ đã được chuyển đổi công năng, ưu tiên phục vụ các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu cho người dân. Cụ thể, khối tài sản dôi dư đã được bố trí: 3.015 cơ sở làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 648 cơ sở làm cơ sở y tế; 2.385 cơ sở làm thiết chế văn hóa, thể thao; 626 cơ sở cho các mục đích công cộng khác.

Thông qua quá trình sắp xếp đã tạo được nguồn lực đất đai và các cơ sở vật chất khác cho các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu cho người dân (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao…), đặc biệt là ở đô thị lớn; không chỉ tiết kiệm một lượng lớn chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng, mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả của cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Diệu An phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tính đến ngày 27/5/2026, đã có 4.709 cơ sở nhà, đất dôi dư thu hồi về địa phương quản lý đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác. Đối với các bộ, cơ quan trung ương, số cơ sở nhà, đất đã xử lý thành công là 3.446 cơ sở. Việc tạo quỹ nhà, đất này vừa phục vụ mục tiêu lâu dài cho Nhà nước, vừa tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Sẽ có cơ chế đặc thù để sắp xếp nhà, đất dôi dư

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, để bộ máy theo mô hình mới hoạt động được, trước hết phải đảm bảo về trụ sở, xe ô tô và máy móc, thiết bị. Quá trình sắp xếp này đã giúp hệ thống tổ chức bộ máy vận hành thông suốt, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công hay giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thực tế, nhà đất dôi dư phát sinh thường xuyên và liên tục qua nhiều giai đoạn sắp xếp bộ máy. Trước khối lượng tài sản này, các địa phương đã rất quan tâm bố trí ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực tế, không có một khuôn mẫu cố định nào, mà các địa phương đang làm rất linh hoạt và bám sát thực tiễn: trụ sở gần cơ sở y tế sẽ được chuyển đổi công năng làm y tế, gần trường học thì chuyển làm cơ sở giáo dục. Những cơ sở quy mô lớn có thể dành cho các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; cơ sở nhỏ hơn thì mở rộng trường phổ thông. Thậm chí, nhiều trụ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư đã được chuyển thành nhà ở tái định cư, nhà văn hóa hoặc không gian sinh hoạt công cộng cho cộng đồng.

Mặc dù đạt được những kết quả ấn tượng, song bà Trần Diệu An cũng cho hay, quá trình xử lý triệt để (bước 2) vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện cả nước vẫn còn 11.423 cơ sở nhà, đất dôi dư chuyển giao về địa phương chưa hoàn thành xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác triệt để. Các bộ, cơ quan trung ương cũng còn 702 cơ sở chưa xử lý xong.

Nguyên nhân khách quan là do khối lượng tài sản lớn phát sinh đồng loạt trong thời gian ngắn, cùng với sự mất cân đối cung - cầu khi lượng cung trụ sở dôi dư tăng cao, nhưng nhu cầu thuê lại giảm (do dịch chuyển trung tâm và xu hướng kinh doanh online). Thêm vào đó, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, nằm ở vùng sâu, vùng xa, không có lợi thế thương mại.

Để giải quyết bài toán này, nhiều giải pháp đã và đang được triển khai. Trong đó, việc thực hiện công tác quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sẽ được lấy làm một trong những tiêu chí để đánh giá KPI đối với người đứng đầu các bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, nhằm tạo kết quả đột phá, ngày 26/5/2026, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sáp nhập theo trình tự, thủ tục rút gọn. Khi được ban hành, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ khơi thông mạnh mẽ nguồn lực tài sản công trong thời gian tới./.