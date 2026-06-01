Tài chính

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
17:30 | 01/06/2026
(TBTCO) - Quá trình sắp xếp nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đã tạo được nguồn lực đất đai và các cơ sở vật chất khác cho các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu phục vụ người dân, đặc biệt là ở đô thị lớn. Ước tính số tiền tiết kiệm qua việc không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng cho các mục đích y tế, giáo dục, văn hóa… khoảng 30.000 tỷ đồng.
aa

Chiều 1/6, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với các cơ quan thông tấn báo chí về nội dung sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập.

Ưu tiên nguồn lực cho cộng đồng

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Diệu An, từ cuối năm 2024 đến nay, để phục vụ việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hành lang pháp lý trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công đã liên tục được hoàn thiện. Đặc biệt, đã có sự phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương trong việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập
Cục Quản lý công sản trao đổi với báo chí về nội dung sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập vào chiều 1/6. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực hiện tinh thần tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, về cơ bản các xã không ở trung tâm huyện cũ đều làm việc phân tán tại các trụ sở của các xã cũ trước khi sáp nhập. Việc điều hòa các cơ sở nhà, đất dôi dư giữa các cơ quan, địa phương đã đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả nổi bật là các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp, bảo đảm tất cả các cơ sở nhà, đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác. Tổng số nhà đất đã hoàn thành xử lý bước 1 là 26.447 cơ sở.

Ước tính số tiền tiết kiệm được thông qua việc không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng cho các mục đích y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao và các mục đích công cộng khoảng 30.000 tỷ đồng (tính toán trên cơ sở xác định bình quân chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất nông nghiệp khoảng 500.000 đồng/m2).

Qua quá trình sắp xếp, một nguồn lực cơ sở vật chất khổng lồ đã được chuyển đổi công năng, ưu tiên phục vụ các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu cho người dân. Cụ thể, khối tài sản dôi dư đã được bố trí: 3.015 cơ sở làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 648 cơ sở làm cơ sở y tế; 2.385 cơ sở làm thiết chế văn hóa, thể thao; 626 cơ sở cho các mục đích công cộng khác.

Thông qua quá trình sắp xếp đã tạo được nguồn lực đất đai và các cơ sở vật chất khác cho các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu cho người dân (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao…), đặc biệt là ở đô thị lớn; không chỉ tiết kiệm một lượng lớn chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng, mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả của cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập
Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Diệu An phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tính đến ngày 27/5/2026, đã có 4.709 cơ sở nhà, đất dôi dư thu hồi về địa phương quản lý đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác. Đối với các bộ, cơ quan trung ương, số cơ sở nhà, đất đã xử lý thành công là 3.446 cơ sở. Việc tạo quỹ nhà, đất này vừa phục vụ mục tiêu lâu dài cho Nhà nước, vừa tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Sẽ có cơ chế đặc thù để sắp xếp nhà, đất dôi dư

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, để bộ máy theo mô hình mới hoạt động được, trước hết phải đảm bảo về trụ sở, xe ô tô và máy móc, thiết bị. Quá trình sắp xếp này đã giúp hệ thống tổ chức bộ máy vận hành thông suốt, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công hay giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thực tế, nhà đất dôi dư phát sinh thường xuyên và liên tục qua nhiều giai đoạn sắp xếp bộ máy. Trước khối lượng tài sản này, các địa phương đã rất quan tâm bố trí ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập
Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực tế, không có một khuôn mẫu cố định nào, mà các địa phương đang làm rất linh hoạt và bám sát thực tiễn: trụ sở gần cơ sở y tế sẽ được chuyển đổi công năng làm y tế, gần trường học thì chuyển làm cơ sở giáo dục. Những cơ sở quy mô lớn có thể dành cho các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; cơ sở nhỏ hơn thì mở rộng trường phổ thông. Thậm chí, nhiều trụ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư đã được chuyển thành nhà ở tái định cư, nhà văn hóa hoặc không gian sinh hoạt công cộng cho cộng đồng.

Mặc dù đạt được những kết quả ấn tượng, song bà Trần Diệu An cũng cho hay, quá trình xử lý triệt để (bước 2) vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện cả nước vẫn còn 11.423 cơ sở nhà, đất dôi dư chuyển giao về địa phương chưa hoàn thành xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác triệt để. Các bộ, cơ quan trung ương cũng còn 702 cơ sở chưa xử lý xong.

Nguyên nhân khách quan là do khối lượng tài sản lớn phát sinh đồng loạt trong thời gian ngắn, cùng với sự mất cân đối cung - cầu khi lượng cung trụ sở dôi dư tăng cao, nhưng nhu cầu thuê lại giảm (do dịch chuyển trung tâm và xu hướng kinh doanh online). Thêm vào đó, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, nằm ở vùng sâu, vùng xa, không có lợi thế thương mại.

Để giải quyết bài toán này, nhiều giải pháp đã và đang được triển khai. Trong đó, việc thực hiện công tác quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sẽ được lấy làm một trong những tiêu chí để đánh giá KPI đối với người đứng đầu các bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, nhằm tạo kết quả đột phá, ngày 26/5/2026, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sáp nhập theo trình tự, thủ tục rút gọn. Khi được ban hành, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ khơi thông mạnh mẽ nguồn lực tài sản công trong thời gian tới./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
sắp xếp tài sản công xử lý nhà đất dôi dư cục quản lý công sản

Bài liên quan

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Dành cho bạn

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

VDSC: Mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới

VDSC: Mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới

Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Đọc thêm

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(TBTCO) - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, một chuyển động quan trọng đang dần hiện rõ tại nhiều địa phương đó là, tài sản công không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ quản lý, bảo toàn, mà đang từng bước trở thành nguồn lực phát triển.
Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

(TBTCO) - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành Tài chính đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong phương thức quản lý, điều hành. Không chỉ giảm mạnh đầu mối trung gian, quá trình này còn tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và tăng tính chủ động cho cơ sở.
Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác thực chất, chuẩn bị cho Kỳ họp CMM lần thứ 20

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác thực chất, chuẩn bị cho Kỳ họp CMM lần thứ 20

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Singapore, ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với bà Wong Yoke Hui - Cục trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore để trao đổi về các lĩnh vực hợp tác và chuẩn bị cho Kỳ họp Bộ trưởng Kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 20 (CMM 20).
Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Xác định giải ngân đầu tư công và thu ngân sách nhà nước có mối quan hệ tương hỗ, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển cũng như đảm bảo tăng trưởng hai con số, thành phố Huế đã linh hoạt trong điều hành và chỉ đạo sát sao các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.
Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun - Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn và các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội

Bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội

(TBTCO) - Sau 1 năm triển khai, hệ thống tổ chức của Bộ Tài chính đã cơ bản ổn định, đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách vận hành thông suốt, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

Nhiều dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi “nợ” thủ tục đất đai

Nhiều dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi “nợ” thủ tục đất đai

Hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp lớn Việt Nam - Trung Quốc phát triển đường sắt đô thị

Hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp lớn Việt Nam - Trung Quốc phát triển đường sắt đô thị

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực XIV vượt 2,7 tỷ USD sau gần 5 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực XIV vượt 2,7 tỷ USD sau gần 5 tháng

Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran