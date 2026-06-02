Hơn 143.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào Gia Lai sau 5 tháng

Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong tháng 5/2026, toàn tỉnh thu hút mới 42 dự án với tổng vốn đầu tư 17.313,69 tỷ đồng. Trong đó, có 41 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 16.998 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vốn đăng ký 315,6 tỷ đồng, tương đương 12 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút được 140 dự án đầu tư mới, hoàn thành 82,35% kế hoạch năm được UBND tỉnh giao (170 dự án). Tổng vốn đăng ký đạt 143.437,28 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 180%, trong khi tổng vốn đăng ký đầu tư tăng tới 784,07%. Trong tổng số các dự án được thu hút, có 138 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 143.121 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn khoảng 315,85 tỷ đồng, tương đương 12,1 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi dẫn đầu cả về số lượng dự án và quy mô vốn. Toàn tỉnh thu hút 60 dự án công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 121.006 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng vốn đầu tư toàn tỉnh.

Bên cạnh công nghiệp, nhiều lĩnh vực khác cũng thu hút được dòng vốn đầu tư đáng kể. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản có 48 dự án với tổng vốn đăng ký 6.707 tỷ đồng; xây dựng - hạ tầng có 14 dự án, vốn đăng ký hơn 8.401 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ và du lịch có 13 dự án với tổng vốn hơn 3.683 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn thu hút các dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin và dịch vụ cảng, logistics.

Hơn 121.000 tỷ đồng vốn đầu tư chảy vào lĩnh vực công nghiệp tại Gia Lai trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: Lạc Nguyên

Về địa bàn đầu tư, phần lớn dự án được triển khai ngoài khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN). Cụ thể, có 130 dự án nằm ngoài KKT, KCN với tổng vốn đầu tư hơn 136.098 tỷ đồng. Trong đó, 24 dự án được thực hiện trong các cụm công nghiệp (CCN) với tổng vốn đăng ký 4.778 tỷ đồng; 106 dự án nằm ngoài CCN với tổng vốn hơn 131.320 tỷ đồng. Trong khi đó, 10 dự án được thu hút vào các KKT, KCN với tổng vốn đăng ký hơn 7.338 tỷ đồng.

Song song với hoạt động thu hút đầu tư, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 5, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 105 hồ sơ đầu tư để xử lý, trong đó có 92 hồ sơ liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bên cạnh đó, tính từ đầu năm đến ngày 27/5, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.776 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 23.417 tỷ đồng. Riêng trong tháng 5, toàn tỉnh có 242 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 5.840 tỷ đồng.

Để tiếp tục thúc đẩy tiến độ đầu tư, Sở Tài chính đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét chỉ đạo đối với một số dự án đang trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, gồm các dự án trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi công nghệ cao, điện mặt trời và điện gió. Đồng thời, Sở cũng cập nhật tình hình các dự án còn vướng mắc, các dự án đấu thầu, đấu giá để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai./.