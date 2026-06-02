Hơn 143.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào Gia Lai sau 5 tháng

Lạc Nguyên

[email protected]
08:14 | 02/06/2026
(TBTCO) - Sau 5 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã hoàn thành hơn 82% kế hoạch thu hút đầu tư của cả năm. Toàn tỉnh ghi nhận 140 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 143.437 tỷ đồng, trong đó công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt dòng vốn.
Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong tháng 5/2026, toàn tỉnh thu hút mới 42 dự án với tổng vốn đầu tư 17.313,69 tỷ đồng. Trong đó, có 41 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 16.998 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vốn đăng ký 315,6 tỷ đồng, tương đương 12 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút được 140 dự án đầu tư mới, hoàn thành 82,35% kế hoạch năm được UBND tỉnh giao (170 dự án). Tổng vốn đăng ký đạt 143.437,28 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 180%, trong khi tổng vốn đăng ký đầu tư tăng tới 784,07%. Trong tổng số các dự án được thu hút, có 138 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 143.121 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn khoảng 315,85 tỷ đồng, tương đương 12,1 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi dẫn đầu cả về số lượng dự án và quy mô vốn. Toàn tỉnh thu hút 60 dự án công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 121.006 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng vốn đầu tư toàn tỉnh.

Bên cạnh công nghiệp, nhiều lĩnh vực khác cũng thu hút được dòng vốn đầu tư đáng kể. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản có 48 dự án với tổng vốn đăng ký 6.707 tỷ đồng; xây dựng - hạ tầng có 14 dự án, vốn đăng ký hơn 8.401 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ và du lịch có 13 dự án với tổng vốn hơn 3.683 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn thu hút các dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin và dịch vụ cảng, logistics.

Hơn 121.000 tỷ đồng vốn đầu tư chảy vào lĩnh vực công nghiệp tại Gia Lai trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: Lạc Nguyên

Về địa bàn đầu tư, phần lớn dự án được triển khai ngoài khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN). Cụ thể, có 130 dự án nằm ngoài KKT, KCN với tổng vốn đầu tư hơn 136.098 tỷ đồng. Trong đó, 24 dự án được thực hiện trong các cụm công nghiệp (CCN) với tổng vốn đăng ký 4.778 tỷ đồng; 106 dự án nằm ngoài CCN với tổng vốn hơn 131.320 tỷ đồng. Trong khi đó, 10 dự án được thu hút vào các KKT, KCN với tổng vốn đăng ký hơn 7.338 tỷ đồng.

Song song với hoạt động thu hút đầu tư, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 5, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 105 hồ sơ đầu tư để xử lý, trong đó có 92 hồ sơ liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bên cạnh đó, tính từ đầu năm đến ngày 27/5, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.776 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 23.417 tỷ đồng. Riêng trong tháng 5, toàn tỉnh có 242 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 5.840 tỷ đồng.

Để tiếp tục thúc đẩy tiến độ đầu tư, Sở Tài chính đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét chỉ đạo đối với một số dự án đang trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, gồm các dự án trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi công nghệ cao, điện mặt trời và điện gió. Đồng thời, Sở cũng cập nhật tình hình các dự án còn vướng mắc, các dự án đấu thầu, đấu giá để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai./.

gia lai thu hút đầu tư vốn đăng ký đầu tư Công nghiệp Gia Lai Doanh nghiệp Gia Lai

Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

(TBTCO) - Với tham vọng trở thành điểm đến của dòng vốn công nghệ toàn cầu, Đà Nẵng đang thiết kế các cơ chế đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư, mở không gian phát triển cho hệ sinh thái startup, đổi mới sáng tạo.
Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra trong ngày 1/6/2026, đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025, với tổng số vốn 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới.
Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi mạnh, việc thiếu một chuẩn định giá thống nhất vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn.
Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

(TBTCO) - Hàng loạt dự án tỷ USD trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, AI, năng lượng và vật liệu công nghệ cao đổ vào Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của nền kinh tế với dòng vốn FDI công nghệ cao. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn ở “điểm trung gian” chuỗi giá trị.
Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Thu hút FDI xanh và công nghệ cao, tạo đà tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Trần Toàn Thắng - Trưởng ban Ban Quốc tế và chính sách hội nhập, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, Việt Nam cần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào công nghệ cao, dự án xanh, để tạo đà cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

(TBTCO) - Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều chỉ số như giải ngân đầu tư công, thu hút FDI, xử lý hồ sơ hành chính... đều cải thiện. Quá trình tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở được kỳ vọng tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.
FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), ông Nathan Chow - Giám đốc kiêm Chuyên gia Kinh tế cấp cao của Ngân hàng DBS, Việt Nam đang chuyển mình rõ nét khi không còn chỉ là điểm đến của sản xuất chi phí thấp, mà trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao và nền kinh tế số đang tăng tốc.
