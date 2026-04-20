Thị trường

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

06:03 | 20/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (20/4) tăng cục bộ tại miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Bắc và miền Nam duy trì trạng thái đi ngang. Mặt bằng giá cao nhất cả nước hiện ở mức 69.000 đồng/kg, xuất hiện tại cả hai khu vực miền Trung và miền Nam.
aa
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên tăng nhẹ vài nơi. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giá duy trì ổn định tại tất cả các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu giữ mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận nhiều điểm tăng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Gia Lai đạt 65.000 đồng/kg; Khánh Hòa lên mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tăng lên 69.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, giá heo ở Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh duy trì mức 63.000 đồng/kg, Đắk Lắk tiếp tục neo tại 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng duy trì mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cà Mau giữ mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/4/2026, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 297,1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 144,6 tỷ tỷ USD; nhập khẩu đạt 152,5 tỷ USD; cán cân thương mại thâm hụt 7,9 tỷ USD.
Giá cao su trên các sàn châu Á hôm nay (19/4) đồng loạt giảm và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi lo ngại thiếu hụt nguồn cung giảm bớt. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Giá lúa gạo hôm nay (19/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tại các trung tâm lớn ở châu Á đồng loạt tăng, trong đó gạo thơm Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 15 USD/tấn và chính thức chạm mốc 500 USD/tấn.
Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

(TBTCO) - Khoảng 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai… sẽ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến tích cực, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 2,8% lên 236,1 USD/tấn, trong khi lúa mì Chicago tăng gần 1%, đạt 220 USD/tấn. Đà tăng này phản ánh sự gia tăng đồng thời của rủi ro nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao.
(TBTCO) - Sau 3 ngày diễn ra HCMC FOODEX 2026, hơn 3.192 lượt kết nối giao thương đã được ghi nhận, cho thấy nhu cầu từ thị trường ASEAN đang trở nên đa dạng hơn. Trong khi các nhà mua hàng Malaysia và Brunei tập trung tìm nguồn cung thực phẩm chế biến, doanh nghiệp Singapore lại hướng đến hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt.
Giá bạc hôm nay (18/4) đồng loạt hồi phục sau phiên giảm trước đó. Trên thị trường thế giới, bạc giao ngay bật tăng hơn 3%, lên quanh 80,8 USD/ounce, thể hiện dòng tiền vẫn đang thận trọng và chưa xác lập xu hướng rõ ràng.
Giá lúa gạo hôm nay (18/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái cân bằng. Nguồn cung ổn định, trong khi sức mua chưa có đột biến khiến giá gạo đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh so với giữa tuần. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 15 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá cao su trên sàn TOCOM giảm, SHFE giữ đà tăng

Đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ nối lại tại Pakistan vào tuần tới

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo: Từ thông điệp chính sách đến hành động toàn xã hội

Cuộc họp IMF - WB cho thấy những hạn chế trong việc giảm thiểu các cú sốc

Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

