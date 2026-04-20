Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên tăng nhẹ vài nơi. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giá duy trì ổn định tại tất cả các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu giữ mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận nhiều điểm tăng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Gia Lai đạt 65.000 đồng/kg; Khánh Hòa lên mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tăng lên 69.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, giá heo ở Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh duy trì mức 63.000 đồng/kg, Đắk Lắk tiếp tục neo tại 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng duy trì mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cà Mau giữ mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.