Xã hội

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Thu Hương

[email protected]
19:02 | 19/04/2026
(TBTCO) - Ngày 18/4/2026, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn xã Vũ Quang, cùng một số đơn vị địa phương tổ chức Chương trình Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Tham dự chương trình có ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và đoàn viên thanh niên của Cục. Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, có đồng chí Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Chính phủ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ.

Về phía Bệnh viện Nhi Trung ương có Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bí thư Đoàn Thanh niên cùng các đoàn viên của bệnh viện.

Về phía Đoàn tỉnh Hà Tĩnh, chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cùng các đồng chí trong Tỉnh đoàn.

Chương trình còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban thuộc 12 doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm, gồm: Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life, Công ty Cathay Life, Công ty Dai-ichi Life, Công ty Generali, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Công ty FWD, Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI), Công ty Shinhan Life, Công ty AIA Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV và Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (HanoiRe).

Cùng với đó, chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Vũ Quang và đặc biệt là có sự hiện diện của Ban giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh của 7 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Vũ Quang.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Việt Trung cho biết, trong những năm qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm luôn dành sự quan tâm tới các cháu học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần hỗ trợ các em vươn lên trong học tập. Theo ông, xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, gây thiệt hại về tài sản và tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế, vẫn còn thiếu thốn, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Để chia sẻ khó khăn, động viên và hỗ trợ học sinh trên địa bàn, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương cùng 12 doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em xã Vũ Quang.

Chương trình đồng thời thể hiện vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong việc kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ ngành Tài chính đối với các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 700 trẻ em mầm non, đoàn công tác còn trao tặng nhiều hạng mục hỗ trợ thiết thực như 4 phòng máy tính, trang bị 2 bếp ăn bán trú, bàn ghế học sinh, thiết bị học tập, xe đạp, công trình chiếu sáng... Những phần quà này góp phần hỗ trợ nhà trường cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời tạo thêm động lực để học sinh tiếp tục bám lớp, bám trường.

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp của Bệnh viện Nhi Trung ương, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn xã Vũ Quang, và các đơn vị địa phương, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm trong việc chung tay góp phần triển khai hiệu quả chương trình.

Bên cạnh các hoạt động an sinh, đoàn công tác cũng đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Qua đó, các hoạt động được triển khai đồng bộ, không chỉ hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao điều kiện học tập cho các cháu học sinh tại địa phương, mà còn lan tỏa ý nghĩa giáo dục truyền thống, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Bệnh viện Nhi Trung ương./.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Một số hình ảnh tại chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em trên địa bàn xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).
Đoàn tặng công trình chiếu sáng tại Đền Bàu Ông, tỉnh Hà Tĩnh
Đoàn công tác trao tặng 60 máy tính cho 5 trường học trên địa bàn xã Vũ Quang.
Đoàn công tác trang bị 2 bếp ăn bán trú cho các trường tại xã Vũ Quang.
Các phần quà từ các doanh nghiệp bảo hiểm được trao tại chương trình.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm sau thành công của chương trình.
Đoàn công tác tưởng niệm 10 nữ Anh hùng TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc
Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
Từ khóa:
thanh niên đoàn thanh niên bộ tài chính đoàn thanh niên cục quản lý Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Đoàn xã Vũ Quang chương trình khám bệnh chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em bảo hiểm

Bài liên quan

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Dành cho bạn

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

Đọc thêm

Nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng

Nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng

(TBTCO) - Trước khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2026 và có thể kéo dài sang năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.
Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp”.
Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân năm 2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam được vinh danh là một trong 5 quốc gia có thành tích xuất sắc nhất về phát triển vốn con người. Danh hiệu này khẳng định hiệu quả vượt trội trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia của Việt Nam.
Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, mang lại lợi ích lớn, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Lai Châu giàu lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu

Lai Châu giàu lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu

(TBTCO) - Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao.
11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

(TBTCO) - Theo một báo cáo tóm tắt mới được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 16/4, khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).
Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
“Cú hích” để Việt Nam tái cấu trúc hệ thống năng lượng

“Cú hích” để Việt Nam tái cấu trúc hệ thống năng lượng

(TBTCO) - Xung đột Trung Đông đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, phơi bày rủi ro phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Việt Nam vừa ứng phó ngắn hạn bằng tiết kiệm năng lượng, vừa đẩy nhanh cải cách và điện hóa để tránh những cú sốc tương tự trong tương lai.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều