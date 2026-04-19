Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Tham dự chương trình có ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và đoàn viên thanh niên của Cục. Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, có đồng chí Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Chính phủ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ.

Về phía Bệnh viện Nhi Trung ương có Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bí thư Đoàn Thanh niên cùng các đoàn viên của bệnh viện.

Về phía Đoàn tỉnh Hà Tĩnh, chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cùng các đồng chí trong Tỉnh đoàn.

Chương trình còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban thuộc 12 doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm, gồm: Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life, Công ty Cathay Life, Công ty Dai-ichi Life, Công ty Generali, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Công ty FWD, Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI), Công ty Shinhan Life, Công ty AIA Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV và Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (HanoiRe).

Cùng với đó, chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Vũ Quang và đặc biệt là có sự hiện diện của Ban giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh của 7 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Vũ Quang.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Việt Trung cho biết, trong những năm qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm luôn dành sự quan tâm tới các cháu học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần hỗ trợ các em vươn lên trong học tập. Theo ông, xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, gây thiệt hại về tài sản và tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế, vẫn còn thiếu thốn, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Để chia sẻ khó khăn, động viên và hỗ trợ học sinh trên địa bàn, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương cùng 12 doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em xã Vũ Quang.

Chương trình đồng thời thể hiện vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong việc kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ ngành Tài chính đối với các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 700 trẻ em mầm non, đoàn công tác còn trao tặng nhiều hạng mục hỗ trợ thiết thực như 4 phòng máy tính, trang bị 2 bếp ăn bán trú, bàn ghế học sinh, thiết bị học tập, xe đạp, công trình chiếu sáng... Những phần quà này góp phần hỗ trợ nhà trường cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời tạo thêm động lực để học sinh tiếp tục bám lớp, bám trường.

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp của Bệnh viện Nhi Trung ương, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn xã Vũ Quang, và các đơn vị địa phương, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm trong việc chung tay góp phần triển khai hiệu quả chương trình.

Bên cạnh các hoạt động an sinh, đoàn công tác cũng đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Qua đó, các hoạt động được triển khai đồng bộ, không chỉ hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao điều kiện học tập cho các cháu học sinh tại địa phương, mà còn lan tỏa ý nghĩa giáo dục truyền thống, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Bệnh viện Nhi Trung ương./.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Một số hình ảnh tại chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em trên địa bàn xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).

Đoàn tặng công trình chiếu sáng tại Đền Bàu Ông, tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác trao tặng 60 máy tính cho 5 trường học trên địa bàn xã Vũ Quang.

Đoàn công tác trang bị 2 bếp ăn bán trú cho các trường tại xã Vũ Quang.

Các phần quà từ các doanh nghiệp bảo hiểm được trao tại chương trình.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm sau thành công của chương trình.

Đoàn công tác tưởng niệm 10 nữ Anh hùng TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc