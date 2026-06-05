Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) là sáng kiến của Việt Nam, được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023. Diễn đàn năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 -10/6 tại Hà Nội với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”.

Bộ Ngoại giao cho biết, hiện đã có hơn 600 đại biểu đăng ký tham dự gồm lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và một số quốc gia thành viên ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, các chuyên gia và học giả trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Reuters

Nhân dịp Diễn đàn, bốn Thủ tướng Chính phủ các nước thành viên ASEAN sẽ tham dự và thăm chính thức Việt Nam, gồm Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao nhiều nước thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.

Về thành phần tham dự, năm nay có hai điểm mới đáng chú ý. Lần đầu tiên, AFF có một phiên thảo luận dành riêng cho hợp tác giữa các chính đảng ở Đông Nam Á - một kênh đối thoại mới, bổ sung cho hợp tác giữa chính phủ với chính phủ; và lần đầu tiên, Diễn đàn tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN do Thành phố Hà Nội chủ trì.