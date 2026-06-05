Chứng khoán

Khối ngoại trở lại mua ròng, giải ngân mạnh vào 3 cổ phiếu

Thanh Thủy

Thanh Thủy

16:51 | 05/06/2026
(TBTCO) - VIC, ACB và FPT là ba cổ phiếu được tập trung mua ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay với giá trị giải ngân đều vượt trên trăm tỷ đồng.
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Khối ngoại đã đảo chiều mua ròng trong phiên giao dịch hôm nay (5/6), qua đó chấm dứt chuỗi 11 phiên bán ròng liên tiếp kéo dài từ ngày 21/5. Dòng tiền ngoại giải ngân khá tập trung, chủ yếu vào ba cổ phiếu Vingroup (VIC), ACB và FPT trong bối cảnh VN-Index tiếp tục đi lên nhờ một số trụ cột chính.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,35 điểm lên 1.838,9 điểm. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo trên cả ba sàn. Đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC.

Trong phiên, VIC tăng mạnh 3,4% lên 207.000 đồng/cổ phiếu và trở thành động lực quan trọng nhất giúp VN-Index duy trì sắc xanh. Đáng chú ý, cổ phiếu này cũng dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với giá trị hơn 272 tỷ đồng.

Ngay phiên liền trước, đây là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn giá trị bán ròng này đến từ giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. VIC nhanh chóng quay lại vị trí dẫn đầu danh sách mua ròng cho thấy dòng tiền ngoại vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho cổ phiếu đứng đầu về quy mô vốn hoá trên thị trường này.

Khối ngoại trở lại mua ròng, giải ngân mạnh vào 3 cổ phiếu

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 5/6 - Nguồn: Dstock.

Bên cạnh VIC, ACB được mua ròng hơn 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu trên vẫn giảm nhẹ 0,38%. FPT cũng tiếp tục được mua ròng hơn 126 tỷ đồng dù điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm nay. Trước đó, cổ phiếu công nghệ này đã ghi nhận nhiều phiên liên tiếp được khối ngoại giải ngân mạnh.

Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng tại VIX, MBB, TPB, PLX và SHB. Ở chiều ngược lại, giá trị bán ròng khá phân tán và không xuất hiện giao dịch bán ròng thật sự lớn. MSN dẫn đầu danh sách bán ròng với hơn 72 tỷ đồng, tiếp theo là HPG, VPB, TCB và FRT.

Thanh Thủy
Từ khóa:
khối ngoại mua ròng vingroup acb fpt

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