Xã hội

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

PV

PV

17:43 | 05/06/2026
(TBTCO) - Ngày 5/6/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01350 cho anh Bùi Văn Mạnh - người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng 83.559.176.100 đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh Bùi Văn Mạnh đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
aa

Trao giải Độc đắc hơn 83 tỷ đồng

Ngày 5/6/2026, Vietlott đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01350 với giá trị hơn 83,5 tỷ đồng cho anh Bùi Văn Mạnh, người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng số 59 đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh - địa điểm anh Mạnh thường xuyên tham gia dự thưởng trong nhiều năm qua.

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng
Anh Bùi Văn Mạnh nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng.

Ước mơ được trúng Vietlott để “không đeo mặt nạ”

Anh Bùi Văn Mạnh là người chơi lâu năm của Vietlott. Anh đã mua những tấm vé số Vietlott ngay từ ngày đầu mở bán tại Việt Nam và anh thường lựa chọn xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 do giá trị giải thưởng hấp dẫn.

Đối với anh, việc mua vé Vietlott không chỉ là cơ hội thử vận may, mà còn là một hình thức giải trí quen thuộc đã duy trì suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, anh luôn tuân thủ nguyên tắc chơi có trách nhiệm. Mỗi ngày anh thường mua từ 4 - 5 vé và tự đặt hạn mức chi tiêu tối đa khoảng 300.000 đồng mỗi tuần.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh cho biết, trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành người trúng Jackpot. Dù vậy, anh luôn nuôi một mong muốn đặc biệt rằng nếu một ngày may mắn trúng thưởng, anh sẽ công khai danh tính để mọi người thấy rằng người trúng Vietlott là những người thật, câu chuyện thật.

Thay đổi cách chơi, thay đổi vận may

Trước kỳ quay số may mắn, anh vẫn duy trì thói quen mua vé tại điểm bán hàng quen thuộc như thường lệ và chủ yếu lựa chọn các bộ số do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thay vì mua vé thông thường, hôm đó anh quyết định thử vận may bằng duy nhất một vé bao 7 để tạo thêm sự mới mẻ và tăng cơ hội trải nghiệm.

Không ngờ quyết định thay đổi nhỏ ấy lại mang đến cho anh giải thưởng lớn nhất cuộc đời.

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Tấm vé bao 7 đã mang lại giải Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng cho anh Mạnh.

Lộ mặt khi nhận giải thưởng hơn 83 tỷ đồng

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh Mạnh cho biết, khi đó anh và vợ đang dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu, anh gần như không thể tin đó là sự thật. Chỉ sau khi tự mình kiểm tra lại kết quả nhiều lần, anh mới xác nhận rằng vận may đặc biệt đã thực sự đến với mình.

Anh đã chia sẻ tin vui với gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết. Anh cho biết, trong suốt thời gian chờ hoàn tất thủ tục nhận thưởng, gần như ngày nào anh cũng hồi hộp, nhiều đêm không thể ngủ được vì vẫn chưa hết cảm giác hạnh phúc.

Đặc biệt, tại lễ trao thưởng, anh đã thực hiện đúng những gì anh ấp ủ trong nhiều năm khi quyết định công khai danh tính khi nhận thưởng.

Trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội

Sau khi nhận thưởng, anh Bùi Văn Mạnh cho biết sẽ cùng vợ xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tài chính một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, đầu tư cho hoạt động kinh doanh và dành một phần cho các hoạt động thiện nguyện.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh đã trao tặng 1.000.000.000 đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng
Anh Mạnh trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh Bùi Văn Mạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 8,3 đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại nơi phát hành vé là TP. Hồ Chí Minh và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

PV
Từ khóa:
không đeo mặt nạ trúng vietlott jackpot 1 power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Bài liên quan

Nam 9X đóng góp ngân sách tỉnh Bình Định hơn 22,8 tỷ đồng và ủng hộ an sinh xã hội 2,76 tỷ đồng

Nam 9X đóng góp ngân sách tỉnh Bình Định hơn 22,8 tỷ đồng và ủng hộ an sinh xã hội 2,76 tỷ đồng

Người chơi đầu tiên trúng cả Jackpot 1 và Jackpot 2 xổ số tự chọn power 6/55 đến từ Kiên Giang

Người chơi đầu tiên trúng cả Jackpot 1 và Jackpot 2 xổ số tự chọn power 6/55 đến từ Kiên Giang

Nữ khách hàng ở Kiên Giang trúng Jackpot 2 Power 6/65

Nữ khách hàng ở Kiên Giang trúng Jackpot 2 Power 6/65

Dành cho bạn

Nghệ An đặt tăng trưởng xanh ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

Nghệ An đặt tăng trưởng xanh ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng

Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

Infographics: 5 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán 698.950,2 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Infographics: 5 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán 698.950,2 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Dòng tiền đổ mạnh vào nông sản, giá đậu tương và lúa mì suy yếu

Dòng tiền đổ mạnh vào nông sản, giá đậu tương và lúa mì suy yếu

Đọc thêm

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững

(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững”.
Bưu điện Việt Nam trân trọng thông báo

Bưu điện Việt Nam trân trọng thông báo

(TBTCO) - Trong tháng 6/2026, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức nhận đặt mua tập trung các loại báo chí xuất bản quý III/2026.
Đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên

Đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên

(TBTCO) - Chiều ngày 3/6/2026, Trung tâm thảo luận số 3 của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã tổ chức phiên thảo luận với chủ đề: “Đổi mới toàn diện công tác tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động”.
Tỷ phú Mai Vũ Minh và khát vọng kiến tạo giá trị trong kỷ nguyên mới

Tỷ phú Mai Vũ Minh và khát vọng kiến tạo giá trị trong kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Trong số các doanh nhân gốc Việt hoạt động trên thị trường quốc tế, tỷ phú Mai Vũ Minh được biết đến như một gương mặt tiêu biểu với khát vọng kiến tạo giá trị dài hạn thông qua các hoạt động đầu tư, hợp tác và kết nối toàn cầu.
Nghị định số 148/2026/NĐ-CP tác động thế nào đến hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí?

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP tác động thế nào đến hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí?

(TBTCO) - Với nhiều quy định mới về cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu và hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại.
Rà soát kỹ từng khâu, bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Rà soát kỹ từng khâu, bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

(TBTCO) - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 diễn ra trong bối cảnh số lượng thí sinh tăng mạnh, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm và cơ bản hoàn tất, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện các phương án tổ chức để bảo đảm kỳ thi an toàn, công bằng và đúng quy chế.
Tây Ninh phát động Tháng hành động vì môi trường 2026

Tây Ninh phát động Tháng hành động vì môi trường 2026

(TBTCO) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Trợ cấp thai sản tăng thế nào từ ngày 1/7/2026?

Trợ cấp thai sản tăng thế nào từ ngày 1/7/2026?

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7/2026, một số khoản trợ cấp thai sản sẽ tăng theo mức lương cơ sở mới, giúp người lao động, đặc biệt là lao động nữ, được hưởng quyền lợi cao hơn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

Khối ngoại trở lại mua ròng, giải ngân mạnh vào 3 cổ phiếu

Khối ngoại trở lại mua ròng, giải ngân mạnh vào 3 cổ phiếu

Trồng cây xanh, vun đắp những giá trị hòa nhập bền vững

Trồng cây xanh, vun đắp những giá trị hòa nhập bền vững

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Chuyển từ xử lý ô nhiễm sang chủ động quản lý phát thải

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Chuyển từ xử lý ô nhiễm sang chủ động quản lý phát thải

Môi trường phải trở thành động lực của tăng trưởng xanh

Môi trường phải trở thành động lực của tăng trưởng xanh

Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%