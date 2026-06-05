Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Trao giải Độc đắc hơn 83 tỷ đồng

Ngày 5/6/2026, Vietlott đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01350 với giá trị hơn 83,5 tỷ đồng cho anh Bùi Văn Mạnh, người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng số 59 đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh - địa điểm anh Mạnh thường xuyên tham gia dự thưởng trong nhiều năm qua.

Anh Bùi Văn Mạnh nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng.

Ước mơ được trúng Vietlott để “không đeo mặt nạ”

Anh Bùi Văn Mạnh là người chơi lâu năm của Vietlott. Anh đã mua những tấm vé số Vietlott ngay từ ngày đầu mở bán tại Việt Nam và anh thường lựa chọn xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 do giá trị giải thưởng hấp dẫn.

Đối với anh, việc mua vé Vietlott không chỉ là cơ hội thử vận may, mà còn là một hình thức giải trí quen thuộc đã duy trì suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, anh luôn tuân thủ nguyên tắc chơi có trách nhiệm. Mỗi ngày anh thường mua từ 4 - 5 vé và tự đặt hạn mức chi tiêu tối đa khoảng 300.000 đồng mỗi tuần.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh cho biết, trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành người trúng Jackpot. Dù vậy, anh luôn nuôi một mong muốn đặc biệt rằng nếu một ngày may mắn trúng thưởng, anh sẽ công khai danh tính để mọi người thấy rằng người trúng Vietlott là những người thật, câu chuyện thật.

Thay đổi cách chơi, thay đổi vận may

Trước kỳ quay số may mắn, anh vẫn duy trì thói quen mua vé tại điểm bán hàng quen thuộc như thường lệ và chủ yếu lựa chọn các bộ số do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thay vì mua vé thông thường, hôm đó anh quyết định thử vận may bằng duy nhất một vé bao 7 để tạo thêm sự mới mẻ và tăng cơ hội trải nghiệm.

Không ngờ quyết định thay đổi nhỏ ấy lại mang đến cho anh giải thưởng lớn nhất cuộc đời.

Tấm vé bao 7 đã mang lại giải Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng cho anh Mạnh.

Lộ mặt khi nhận giải thưởng hơn 83 tỷ đồng

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh Mạnh cho biết, khi đó anh và vợ đang dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu, anh gần như không thể tin đó là sự thật. Chỉ sau khi tự mình kiểm tra lại kết quả nhiều lần, anh mới xác nhận rằng vận may đặc biệt đã thực sự đến với mình.

Anh đã chia sẻ tin vui với gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết. Anh cho biết, trong suốt thời gian chờ hoàn tất thủ tục nhận thưởng, gần như ngày nào anh cũng hồi hộp, nhiều đêm không thể ngủ được vì vẫn chưa hết cảm giác hạnh phúc.

Đặc biệt, tại lễ trao thưởng, anh đã thực hiện đúng những gì anh ấp ủ trong nhiều năm khi quyết định công khai danh tính khi nhận thưởng.

Trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội

Sau khi nhận thưởng, anh Bùi Văn Mạnh cho biết sẽ cùng vợ xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tài chính một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, đầu tư cho hoạt động kinh doanh và dành một phần cho các hoạt động thiện nguyện.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh đã trao tặng 1.000.000.000 đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Anh Mạnh trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh Bùi Văn Mạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 8,3 đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại nơi phát hành vé là TP. Hồ Chí Minh và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.