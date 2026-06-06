Thị trường

Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

06:20 | 06/06/2026
Giá lúa gạo hôm nay (6/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, giao dịch ở mức cầm chừng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 1 USD/tấn.
aa
Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 15.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán lúa mới ít. Tại An Giang, giao dịch lúa Hè Thu khá trầm, thu hoạch chưa có nhiều, giá vững. Tại Đồng Tháp, giao dịch trầm lắng, thương lái hỏi mua ít, giá ít biến động. Tại Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, nguồn lúa Hè Thu đã chào bán rải rác, giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhẹ so với giữa tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn dao động trong khoảng 495 - 497 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động từ 344 - 348 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo tăng nhẹ so với đầu tháng 6, phát tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, giá vẫn biến động, chưa hình thành xu hướng ổn định do cung - cầu còn giằng co.

Cụ thể, giá gạo 5% tấm Tại Thái Lan tăng 2 USD/tấn dao động 459 - 463 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động từ 416 - 420 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 1 USD/tấn dao động ở mức 340 - 344 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 276 - 280 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 5/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 5/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 4/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Ngày 4/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Ngày 3/6: Giá gạo tại châu Á tăng mạnh hiếm thấy

Ngày 3/6: Giá gạo tại châu Á tăng mạnh hiếm thấy

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Đọc thêm

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

(TBTCO) - Nhân chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27/5 đến 01/6/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực gồm: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT Public Company Limited - PTT) và Tập đoàn PETRON (Petron Corporation - PETRON) của Philippines. Các thỏa thuận không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược của PV GAS trong ASEAN mà còn tạo nền tảng tăng cường kết nối chuỗi cung ứng LNG, LPG, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường khu vực đang chuyển dịch mạnh mẽ.
Dòng tiền đổ mạnh vào nông sản, giá đậu tương và lúa mì suy yếu

Dòng tiền đổ mạnh vào nông sản, giá đậu tương và lúa mì suy yếu

Áp lực bán tiếp tục chi phối thị trường hàng hóa, dòng tiền lại tập trung mạnh vào nhóm nông sản. Riêng nhóm này chiếm hơn 41% tổng giá trị giao dịch toàn Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cho thấy hoạt động cơ cấu vị thế và tìm kiếm cơ hội đầu tư vẫn diễn ra sôi động.
Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/6) đồng loạt suy giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 chiều mua giảm 8.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi mất khoảng 214.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 1,68% so với ngày hôm qua.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,5%; nhập khẩu tăng 30,8%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,8 tỷ USD.
Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (5/6) quay đầu giảm bình quân 1.200 đồng đồng/kg. Hiện giá tại Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 85.300 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang tại các vùng nguyên liệu trọng điểm sau nhiều phiên điều chỉnh.
Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (5/6) tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước, tập trung ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg.
Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay (5/6) tiếp tục tăng mạnh, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2011. Trong khi đó, thị trường trong nước chưa xuất hiện biến động mới, các doanh nghiệp vẫn duy trì giá thu mua mủ cao su ở mức ổn định.
Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

(TBTCO) - Các chính sách kích cầu tiêu dùng, tăng thu nhập khả dụng và đẩy mạnh đầu tư công đang tạo nền tảng hỗ trợ ngành bán lẻ. Nhiều phân khúc từ công nghệ, dược phẩm đến thực phẩm và trang sức được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý II/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Đề nghị các chuyên gia AI quốc tế hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo

Đề nghị các chuyên gia AI quốc tế hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%