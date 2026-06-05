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Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

Thanh Thủy

Thanh Thủy

17:29 | 05/06/2026
(TBTCO) - Chênh lệch âm quay trở lại khi diễn biến giá các hợp đồng phái sinh "ngược pha" so với chỉ số cơ sở. Nhà đầu tư vẫn duy trì quan điểm thận trọng, dù thị trường cơ sở đã có dấu hiệu ổn định hơn trong các phiên gần đây.
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Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tiếp tục duy trì được sắc xanh, đóng cửa tăng 3,99 điểm (+0,20%) lên 1.986,28 điểm. Tuy vậy, đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy giảm. Dòng tiền vẫn khá thận trọng sau giai đoạn điều chỉnh mạnh vừa qua, nhất là khi đà tăng của chỉ số dựa trên vài trụ cột chính.

VN30-Index giảm gần 20 điểm ở thời điểm mở cửa nhưng đảo chiều nhanh nhờ lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và VJC. Trong khi đó, phần còn lại chịu áp lực bán lớn. Kết phiên, nhóm VN30 có 10 mã tăng, 3 mã đứng giá tham chiếu và 17 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch chỉ khoảng 9.100 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.982 điểm, giảm nhẹ 0,02% so với phiên trước. Trong khi VN30-Index tăng điểm, giá hợp đồng tương lai đi ngược đà hồi phục của thị trường chứng khoán cơ sở khiến chênh lệch quay trở lại trạng thái âm 4,28 điểm.

Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại
Thanh khoản giảm sâu trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 5/6 - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Giá các hợp đồng tương lai kỳ hạn dài hơn cũng đóng cửa thấp hơn chỉ số cơ sở, từ 6,28 điểm đến 10,68 điểm so với VN30-Index. Tương tự, trạng thái chênh lệch âm cũng bao phủ toàn bộ trên 4 hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với triển vọng ngắn hạn của thị trường vẫn chưa thực sự được cải thiện.

Đáng chú ý, thanh khoản trên thị trường phái sinh cũng giảm mạnh hơn 26% so với phiên trước khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy. Khối lượng giao dịch của hợp đồng 41I1G6000 chỉ đạt 131.247 hợp đồng.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư đang tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm tại hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G7000). Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này tăng 12,91% lên 1.058 hợp đồng, nối dài xu hướng gia tăng vị thế nắm giữ trong những phiên gần đây. Trong khi đó, OI của hợp đồng 41I1G6000 giảm 1,24% xuống còn 37.028 hợp đồng.

Thanh Thủy
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh Chênh lệch âm hợp đồng tương lai

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