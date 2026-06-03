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Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

06:33 | 03/06/2026
Giá gas trong nước hôm nay (3/6) phần lớn duy trì ổn định tại các vùng miền, tuy nhiên riêng thương hiệu Pacific Petro tăng từ 5.000 - 19.000 đồng tùy loại bình.
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Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch
Giá gas thương hiệu Pacific Petro hôm nay tăng từ 5.000 - 19.000 đồng tùy loại bình. Ảnh: Phương Anh

Tại miền Bắc, giá gas ở Hà Nội ổn định ở mức 578.664 đồng/bình 12 kg và 2.314.656 đồng/bình 48 kg. Tại Hải Phòng, bình 12 kg có giá 578.664 đồng, trong khi bình 48kg ở mức 2.350.944 đồng.

Tại khu vực miền Trung, giá gas tại Đà Nẵng hiện được niêm yết ở mức 567.000 đồng/bình 12 kg và 2.183.000 đồng/bình 48 kg, không thay đổi so với trước đó.

Tại miền Nam, giá gas tại TP Hồ Chí Minh ở mức 592.000 đồng/bình 12 kg và 2.364.000 đồng/bình 48 kg. Trong khi đó, tại Cần Thơ, giá bình 12 kg là 555.000 đồng, còn bình 48 kg là 2.220.000 đồng.

Giá gas bán lẻ hôm nay cơ bản đi ngang tại tất cả khu vực được khảo sát. Mức giá bình 12 kg cao nhất ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh với 592.000 đồng/bình, trong khi thấp nhất là Cần Thơ với 555.000 đồng/bình.

Giá gas bán lẻ theo thương hiệu, phần lớn đi ngang so với kỳ điều chỉnh trước. Riêng Pacific Petro tăng 5.000 đồng/bình 12 kg và 19.000 đồng/bình 45 kg.

Giá gas Petrolimex công nghiệp tại Hà Nội được niêm yết ở mức 578.664 đồng/bình 12 kg và 2.314.656 đồng/bình 48 kg.

Đối với Saigon Petro, bình gas 12 kg có giá 639.500 đồng/bình, trong khi bình 45 kg ở mức 2.399.000 đồng/bình.

PV Gas tại 2 thị trường lớn không thay đổi so với kỳ trước. Cụ thể, tại Hà Nội, bình 12 kg được niêm yết ở mức 610.204 đồng, bình 45 kg ở mức 2.288.265 đồng; Tại TP Hồ Chí Minh, bình 12 kg ở mức 672.081 đồng, bình 45 kg có giá 2.520.274 đồng.

Pacific Petro là thương hiệu duy nhất có giá bán tăng. Cụ thể, giá bình 12 kg tăng 5.000 đồng, hiện có giá 682.000 đồng; bình 45 kg tăng 19.000 đồng, đẩy giá lên ngưỡng 2.528.000 đồng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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