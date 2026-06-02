Chứng khoán

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:25 | 02/06/2026
(TBTCO) - Khối ngoại đã bán ròng 9 phiên liên tiếp. Tuy vậy, điểm sáng của thị trường là sự trở lại của dòng vốn ngoại đối với cổ phiếu FPT với giá trị giải ngân hơn 480 tỷ đồng.
aa

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua phiên điều chỉnh mạnh khi VN-Index có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp. Áp lực bán gia tăng rõ rệt sau khi chỉ số không giữ được vùng hỗ trợ 1.850 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị khoảng 564 tỷ đồng trên ba sàn. Tuy nhiên, đà bán đã giảm so với phiên trước. Tính từ ngày 22/5 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã có chuỗi 9 phiên bán ròng liên tiếp. Dòng tiền ngoại vẫn duy trì sự thận trọng cao, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và tài chính. Nhóm ngân hàng tiếp tục trở thành tâm điểm bị bán ròng.

HPG đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 124 tỷ đồng, theo sau là HDB (-122 tỷ đồng), ACB (-119 tỷ đồng), CTG (-106 tỷ đồng) và VPB (-103 tỷ đồng). Các cổ phiếu ngân hàng khác như MBB, STB và TCB cũng ghi nhận áp lực bán đáng kể từ khối ngoại. Phần lớn các mã trong nhóm này đều giảm từ 1-3%, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền trước diễn biến điều chỉnh kéo dài của thị trường.

Đáng chú ý, ACB là trường hợp hiếm hoi trong nhóm bị bán ròng mạnh nhưng vẫn giữ được sắc xanh, tăng nhẹ 0,8% lên 25.100 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, HDB giảm hơn 3%, CTG giảm hơn 2% và VPB giảm gần 2%.

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 2/6 - Nguồn: Dstock.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là FPT bất ngờ được khối ngoại mua ròng rất mạnh với giá trị gần 482 tỷ đồng, cao vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

Cổ phiếu FPT đóng cửa tăng hơn 2,6% lên 74.800 đồng/cổ phiếu, trở thành mã được giải ngân mạnh nhất trong phiên. Động thái quay trở lại mua ròng mạnh của khối ngoại diễn ra sau giai đoạn FPT liên tục nằm trong nhóm bị bán ròng lớn nhất thị trường từ đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu FPT tiếp tục đứng đầu trong danh sách bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị bán ròng hiện vẫn hơn 14.550 tỷ đồng.

Ngoài FPT, khối ngoại cũng mua ròng tại một số cổ phiếu như VHM, MWG, LPB, SHB và KDH. Tuy nhiên, phần lớn các cổ phiếu này vẫn đóng cửa trong sắc đỏ do áp lực điều chỉnh chung của thị trường.

Dòng vốn ngoại có dấu hiệu quay lại giải ngân chọn lọc ở một số cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng có nền tảng cơ bản tốt. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngoại vẫn đang nghiêng về trạng thái phòng thủ sau chuỗi giảm gần đây.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại fpt

Bài liên quan

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi

Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi

Khối ngoại giao dịch thận trọng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7

Khối ngoại giao dịch thận trọng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7

Dành cho bạn

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Đọc thêm

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

(TBTCO) - Báo cáo của VPBankS cho thấy, áp lực trích lập dự phòng tại các ngân hàng có dấu hiệu quay lại khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành giảm xuống 79,7%, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Trong quý I/2026, nhiều ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh so với cuối năm 2025, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở mức cao.
Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp PPP được kỳ vọng góp phần hoàn thiện kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, đồng thời mở rộng vai trò của thị trường vốn trong đầu tư PPP.
Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

(TBTCO) - Trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, câu chuyện về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Không chỉ là tiêu chí kỹ thuật, việc thúc đẩy thoái vốn nhà nước và gia tăng free-float còn được xem là điều kiện nền tảng để cải thiện thanh khoản, nâng chất lượng hàng hóa trên thị trường và thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn, mang tính ổn định và dài hạn hơn trong thời gian tới.
SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

(TBTCO) - SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ "Sài Gòn Thương Tín" thành "Sài Gòn Tài Lộc".
Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần cuối tháng 5, trong đó các kỳ hạn dài ghi nhận mức tăng mạnh hơn so với các kỳ hạn ngắn.
Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Sắc đỏ trở lại trên cả thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở trong ngày 1/6. VN30-Index đánh mất mốc tâm lý 2.000 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh và dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (1/6) phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6 chứng kiến VN-Index giảm điểm dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản sụt giảm mạnh. Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tích cực với số mã tăng giá áp đảo, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.
Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

(TBTCO) - Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục đối mặt với áp lực trong những tuần đầu tháng 6 khi thanh khoản suy giảm, khối ngoại bán ròng và môi trường lãi suất quốc tế còn nhiều biến động. Tuy nhiên, triển vọng được kỳ vọng cải thiện vào cuối tháng khi các thông tin vĩ mô và kết quả kinh doanh dần rõ nét hơn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

VNDIRECT dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.920 điểm

VNDIRECT dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.920 điểm

Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +19.90
02/06 | +19.90 (7,599.96 +19.90 (+0.26%))
DJI +46.42
02/06 | +46.42 (51,078.88 +46.42 (+0.09%))
IXIC +114.19
02/06 | +114.19 (27,086.81 +114.19 (+0.42%))
NYA +42.99
02/06 | +42.99 (23,335.16 +42.99 (+0.18%))
XAX +68.79
02/06 | +68.79 (8,553.30 +68.79 (+0.81%))
BUK100P +3.96
02/06 | +3.96 (1,030.76 +3.96 (+0.39%))
RUT -13.58
02/06 | -13.58 (2,905.76 -13.58 (-0.47%))
VIX +0.12
02/06 | +0.12 (16.17 +0.12 (+0.75%))
FTSE +22.57
02/06 | +22.57 (10,361.52 +22.57 (+0.22%))
GDAXI +187.96
02/06 | +187.96 (25,191.00 +187.96 (+0.75%))
FCHI +49.99
02/06 | +49.99 (8,196.58 +49.99 (+0.61%))
STOXX50E +62.20
02/06 | +62.20 (6,097.15 +62.20 (+1.03%))
N100 +15.04
02/06 | +15.04 (1,855.71 +15.04 (+0.82%))
BFX +1.76
02/06 | +1.76 (5,579.41 +1.76 (+0.03%))
MOEX.ME -0.11
02/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +640.14
02/06 | +640.14 (26,038.32 +640.14 (+2.52%))
STI +59.56
02/06 | +59.56 (5,097.42 +59.56 (+1.18%))
AXJO -5.00
02/06 | -5.00 (8,724.40 -5.00 (-0.06%))
AORD -3.80
02/06 | -3.80 (8,966.00 -3.80 (-0.04%))
BSESN +382.50
02/06 | +382.50 (74,649.84 +382.50 (+0.52%))
JKSE +68.05
02/06 | +68.05 (6,195.43 +68.05 (+1.11%))
KLSE 0.00
02/06 | 0.00 (1,683.07 0.00 (0.00%))
NZ50 -73.84
02/06 | -73.84 (13,170.71 -73.84 (-0.56%))
KS11 +13.11
02/06 | +13.11 (8,801.49 +13.11 (+0.15%))
TWII +219.40
02/06 | +219.40 (45,557.31 +219.40 (+0.48%))
GSPTSE -34.25
02/06 | -34.25 (34,734.89 -34.25 (-0.10%))
BVSP -1,590.03
02/06 | -1,590.03 (172,197.45 -1,590.03 (-0.91%))
MXX -450.71
02/06 | -450.71 (68,137.03 -450.71 (-0.66%))
IPSA -161.78
02/06 | -161.78 (10,626.41 -161.78 (-1.50%))
MERV +76,381.00
02/06 | +76,381.00 (3,242,787.50 +76,381.00 (+2.41%))
TA125.TA -7.81
02/06 | -7.81 (4,231.58 -7.81 (-0.18%))
CASE30 +73.10
02/06 | +73.10 (52,927.00 +73.10 (+0.14%))
JN0U.JO +220.17
02/06 | +220.17 (7,061.71 +220.17 (+3.22%))
DX-Y.NYB -0.11
02/06 | -0.11 (99.09 -0.11 (-0.11%))
125904-USD-STRD +25.74
02/06 | +25.74 (2,770.68 +25.74 (+0.94%))
XDB +0.20
02/06 | +0.20 (134.77 +0.20 (+0.15%))
XDE -0.07
02/06 | -0.07 (116.53 -0.07 (-0.06%))
000001.SS +17.36
02/06 | +17.36 (4,075.10 +17.36 (+0.43%))
N225 -200.09
02/06 | -200.09 (66,734.24 -200.09 (-0.30%))
XDN -0.19
02/06 | -0.19 (62.59 -0.19 (-0.30%))
XDA -0.05
02/06 | -0.05 (71.79 -0.05 (-0.07%))