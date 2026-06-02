Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua phiên điều chỉnh mạnh khi VN-Index có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp. Áp lực bán gia tăng rõ rệt sau khi chỉ số không giữ được vùng hỗ trợ 1.850 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị khoảng 564 tỷ đồng trên ba sàn. Tuy nhiên, đà bán đã giảm so với phiên trước. Tính từ ngày 22/5 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã có chuỗi 9 phiên bán ròng liên tiếp. Dòng tiền ngoại vẫn duy trì sự thận trọng cao, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và tài chính. Nhóm ngân hàng tiếp tục trở thành tâm điểm bị bán ròng.

HPG đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 124 tỷ đồng, theo sau là HDB (-122 tỷ đồng), ACB (-119 tỷ đồng), CTG (-106 tỷ đồng) và VPB (-103 tỷ đồng). Các cổ phiếu ngân hàng khác như MBB, STB và TCB cũng ghi nhận áp lực bán đáng kể từ khối ngoại. Phần lớn các mã trong nhóm này đều giảm từ 1-3%, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền trước diễn biến điều chỉnh kéo dài của thị trường.

Đáng chú ý, ACB là trường hợp hiếm hoi trong nhóm bị bán ròng mạnh nhưng vẫn giữ được sắc xanh, tăng nhẹ 0,8% lên 25.100 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, HDB giảm hơn 3%, CTG giảm hơn 2% và VPB giảm gần 2%.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 2/6 - Nguồn: Dstock.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là FPT bất ngờ được khối ngoại mua ròng rất mạnh với giá trị gần 482 tỷ đồng, cao vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

Cổ phiếu FPT đóng cửa tăng hơn 2,6% lên 74.800 đồng/cổ phiếu, trở thành mã được giải ngân mạnh nhất trong phiên. Động thái quay trở lại mua ròng mạnh của khối ngoại diễn ra sau giai đoạn FPT liên tục nằm trong nhóm bị bán ròng lớn nhất thị trường từ đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu FPT tiếp tục đứng đầu trong danh sách bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị bán ròng hiện vẫn hơn 14.550 tỷ đồng.

Ngoài FPT, khối ngoại cũng mua ròng tại một số cổ phiếu như VHM, MWG, LPB, SHB và KDH. Tuy nhiên, phần lớn các cổ phiếu này vẫn đóng cửa trong sắc đỏ do áp lực điều chỉnh chung của thị trường.

Dòng vốn ngoại có dấu hiệu quay lại giải ngân chọn lọc ở một số cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng có nền tảng cơ bản tốt. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngoại vẫn đang nghiêng về trạng thái phòng thủ sau chuỗi giảm gần đây.