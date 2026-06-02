Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Lạc Nguyên

16:26 | 02/06/2026
(TBTCO) - Với số thu ngân sách đạt hơn 1.858 tỷ đồng tính đến ngày 14/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã hoàn thành gần 60% dự toán năm. Đà tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ được thúc đẩy bởi các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu, than đá và máy móc thiết bị.
Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, từ đầu năm đến ngày 14/5/2026, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước đạt 1.858,43 tỷ đồng, bằng 59,32% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 51,62% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao. So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng 49,69%, tương đương tăng 616,88 tỷ đồng.

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII được giao dự toán thu ngân sách 3.133 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xét theo địa bàn, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất cho nguồn thu của Chi cục với 1.039,95 tỷ đồng, đạt 64,27% dự toán năm và tăng 83,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số thu trên địa bàn Khánh Hòa đạt 818,48 tỷ đồng, hoàn thành 54,03% dự toán và tăng 21,16% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn thu ngân sách chủ yếu đến từ các mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu có giá trị lớn như than đá, xăng dầu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, máy móc thiết bị phục vụ đóng tàu, vật tư cho các dự án công nghiệp và khoáng sản xuất khẩu.

Chi cục Hải quan khu vực XIII thường xuyên chủ động làm việc với các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Lạc Nguyên

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, một trong những yếu tố quan trọng giúp số thu tăng mạnh là kim ngạch nhập khẩu xăng dầu gia tăng. Riêng mặt hàng này đã đóng góp 217,08 tỷ đồng tiền thuế, tăng 195,78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhóm máy móc thiết bị mang lại nguồn thu 494,69 tỷ đồng, tăng khoảng 390 tỷ đồng. Mặt hàng than đá nhập khẩu cũng đóng góp đáng kể với số thu 762,84 tỷ đồng, tăng 31,83 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, mặt hàng muối nhập khẩu phát sinh 47,35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chưa có nguồn thu này.

Song song với công tác thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực XIII cũng tăng cường kiểm tra báo cáo quyết toán đối với doanh nghiệp. Tính đến ngày 14/3/2026, đơn vị đã hoàn thành 10 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, qua đó thu nộp ngân sách hơn 258,8 triệu đồng, bao gồm tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính.

Trong công tác thu hồi nợ thuế, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hồi được 515,06 triệu đồng. Tổng số nợ thuế còn phải thu hồi tính đến ngày 14/5/2026 là 46,924 tỷ đồng.

Dự kiến số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 sẽ đạt khoảng 2.320 tỷ đồng, tương đương 74,05% dự toán năm và tăng 34,26% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu, chủ động làm việc với các doanh nghiệp có kim ngạch lớn nhằm nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế, kho bạc và các ngân hàng thương mại trong công tác thu nộp thuế điện tử, bảo đảm thu đúng, thu đủ và hạn chế thất thu ngân sách nhà nước./.

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách nhà nước xuất nhập khẩu chống thất thu ngân sách xăng dầu nhập khẩu

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Trong nửa cuối tháng 5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện 4 vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật bị phát hiện gồm 4.904 sản phẩm nghi hàng giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng 6.956 sản phẩm đồ chơi trẻ em.
(TBTCO) - Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính thông báo tổ chức Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 01 năm 2026 (mã lớp: HQ-BSKT01/2026).
(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2026, ngành Hải quan thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), tạo bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan. Mô hình mới giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nền tảng cho hải quan số, hải quan thông minh.
(TBTCO) - Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin cắt ghép, thổi phồng, sai sự thật khiến hộ kinh doanh hoang mang, lo lắng trong kinh doanh và tuân thủ nghĩa vụ thuế. Theo chuyên gia, vấn đề mấu chốt liên quan đến hộ kinh doanh vẫn nằm ở tư tưởng, văn hóa kinh doanh, thói quen và đặc biệt là tâm lý. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giảm áp lực sổ sách…, để hộ kinh doanh yên tâm phát triển kinh doanh.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và cơ quan Hải quan đã đồng loạt rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo hướng điện tử hóa, liên thông dữ liệu và quản lý rủi ro. Việc loại bỏ các khâu xác thực thủ công, hồ sơ trung gian giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí thông quan.
(TBTCO) - Trải qua hơn ba thập kỷ, thuế khoán đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong việc đóng góp ngân sách và điều tiết xã hội ở giai đoạn hạ tầng quản lý còn sơ khai. Tuy nhiên, khi nền kinh tế số đã gõ cửa từng góc phố, phương pháp quản lý mang tính “ước lượng” này đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng công nghệ như hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt chính là “lối thoát” tất yếu để hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, văn minh và nhân văn.
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
