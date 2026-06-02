Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, từ đầu năm đến ngày 14/5/2026, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước đạt 1.858,43 tỷ đồng, bằng 59,32% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 51,62% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao. So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng 49,69%, tương đương tăng 616,88 tỷ đồng.

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII được giao dự toán thu ngân sách 3.133 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xét theo địa bàn, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất cho nguồn thu của Chi cục với 1.039,95 tỷ đồng, đạt 64,27% dự toán năm và tăng 83,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số thu trên địa bàn Khánh Hòa đạt 818,48 tỷ đồng, hoàn thành 54,03% dự toán và tăng 21,16% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn thu ngân sách chủ yếu đến từ các mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu có giá trị lớn như than đá, xăng dầu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, máy móc thiết bị phục vụ đóng tàu, vật tư cho các dự án công nghiệp và khoáng sản xuất khẩu.

Chi cục Hải quan khu vực XIII thường xuyên chủ động làm việc với các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Lạc Nguyên

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, một trong những yếu tố quan trọng giúp số thu tăng mạnh là kim ngạch nhập khẩu xăng dầu gia tăng. Riêng mặt hàng này đã đóng góp 217,08 tỷ đồng tiền thuế, tăng 195,78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhóm máy móc thiết bị mang lại nguồn thu 494,69 tỷ đồng, tăng khoảng 390 tỷ đồng. Mặt hàng than đá nhập khẩu cũng đóng góp đáng kể với số thu 762,84 tỷ đồng, tăng 31,83 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, mặt hàng muối nhập khẩu phát sinh 47,35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chưa có nguồn thu này.

Song song với công tác thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực XIII cũng tăng cường kiểm tra báo cáo quyết toán đối với doanh nghiệp. Tính đến ngày 14/3/2026, đơn vị đã hoàn thành 10 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, qua đó thu nộp ngân sách hơn 258,8 triệu đồng, bao gồm tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính.

Trong công tác thu hồi nợ thuế, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hồi được 515,06 triệu đồng. Tổng số nợ thuế còn phải thu hồi tính đến ngày 14/5/2026 là 46,924 tỷ đồng.

Dự kiến số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 sẽ đạt khoảng 2.320 tỷ đồng, tương đương 74,05% dự toán năm và tăng 34,26% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu, chủ động làm việc với các doanh nghiệp có kim ngạch lớn nhằm nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế, kho bạc và các ngân hàng thương mại trong công tác thu nộp thuế điện tử, bảo đảm thu đúng, thu đủ và hạn chế thất thu ngân sách nhà nước./.