Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

Các tàu chở hàng rời tại cảng Paranagua, Brazil. Ảnh: Rodolfo Buhrer/Reuters

Trong một thông cáo báo chí phát hành ngày thứ Hai (theo giờ địa phương), Đại diện Thương mại Mỹ, Jamieson Greer, cho biết cuộc điều tra đã phát hiện Brazil không thực thi đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ và không có đủ biện pháp để chống tham nhũng và hối lộ. Chính quyền Mỹ cũng chỉ ra những hạn chế của Brazil đối với việc tiếp cận thị trường ethanol của nước này, điều mà họ mô tả là việc thực thi không đầy đủ các luật chống phá rừng.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Mỹ áp đặt thuế quan và các hình phạt khác để đáp trả các hành vi thương mại nước ngoài không công bằng.

Ông Greer cho biết ông và Tổng thống Trump đã có “một số cuộc gặp mang tính xây dựng” với Tổng thống Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, trong năm qua, nhưng vẫn còn “những khác biệt đáng kể” về các vấn đề được nêu trong cuộc điều tra. Đại diện Thương mại Mỹ dự kiến ​​sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai về các biện pháp được đề xuất vào ngày 6 tháng 7.

Brazil có thời hạn đến ngày 15 tháng 7 để thực hiện những gì ông Greer gọi là “hành động đáp trả” nhằm giải quyết các vấn đề được nêu ra trong cuộc điều tra.

Brazil là một trong hơn chục quốc gia bị điều tra theo Điều 301 như một phần nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm xây dựng lại kế hoạch thuế quan sau khi các yếu tố quan trọng trong chương trình nghị sự thương mại của ông bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào tháng Hai. Mặc dù Tổng thống Trump đã đáp trả bằng mức thuế toàn cầu 10%, nhưng một hội đồng thẩm phán liên bang đã phán quyết vào tháng trước rằng các mức thuế đó vi phạm pháp luật.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực thiết lập một hệ thống thuế quan toàn cầu bền vững hơn vào mùa hè, nhưng Điều 301 yêu cầu chính phủ phải tiến hành điều tra từng quốc gia cụ thể, tham vấn và điều trần trước khi các loại thuế nhập khẩu mới có hiệu lực.

Các mức thuế quan được đề xuất sẽ miễn thuế cho một số sản phẩm, bao gồm thịt bò, cà phê, kim loại đất hiếm, thiết bị hàng không, một số loại trái cây và rau quả.

Động thái này diễn ra bất chấp việc nước Mỹ duy trì thặng dư thương mại với Brazil trong thập kỷ qua. Năm ngoái, Tổng thống Trump đã áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil để gây áp lực buộc nước này ngừng truy tố Jair Bolsonaro, cựu tổng thống Brazil và là đồng minh của ông Trump. Sau đó, Mỹ đã bãi bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng của Brazil, trong khi các vụ kiện tại tòa án tiếp tục làm giảm phạm vi áp thuế.