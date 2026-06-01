Tài chính quốc tế

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Hoàng Lê

13:50 | 01/06/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đề xuất bãi bỏ một quy định gây tranh cãi, theo đó yêu cầu hàng nghìn công ty phải tiết lộ những rủi ro mà họ phải đối mặt từ hiện tượng ấm lên toàn cầu và cách thức hoạt động của họ góp phần vào biến đổi khí hậu.
Một địa điểm khoan dầu ở Wyoming. Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), các công ty phải công khai những đóng góp của họ vào biến đổi khí hậu và những rủi ro mà họ phải đối mặt từ tình trạng Trái đất đang ấm lên. Ảnh: NYtimes

Quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trước đó đã bị tạm hoãn chờ xem xét. Vào tháng Hai, Mark Uyeda, khi đó là chủ tịch tạm quyền của SEC, đã chỉ đạo cơ quan này ngừng bảo vệ quy định đó trước các vụ kiện từ các nhóm doanh nghiệp và các tiểu bang của Mỹ do đảng Cộng hòa lãnh đạo.

Tuy nhiên, đề xuất bãi bỏ quy định này vẫn là một thắng lợi cho nhiều nhóm lợi ích kinh doanh đã vận động hành lang để xóa bỏ hoặc làm suy yếu quy định, bao gồm các hãng hàng không, các công ty khoan dầu khí, nông dân, nhà bán lẻ và các công ty vận tải đường bộ. Đây là một đòn giáng mạnh vào các nhà hoạt động vì khí hậu và một số tập đoàn đã áp dụng các nguyên tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong những năm gần đây.

Theo tờ The New York Times, quy định này được ban hành dưới thời cựu chủ tịch SEC, Gary Gensler, người được Tổng thống Joseph R. Biden Jr. đề cử. Paul Atkins, người được Tổng thống Donald Trump đề cử và nhậm chức chủ tịch ủy ban năm ngoái, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu tuần trước rằng, quy định này đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của cơ quan.

Quy định này trên thực tế chưa bao giờ có hiệu lực. Ngay sau khi được hoàn thiện vào tháng 3 năm 2024, SEC đã tạm dừng việc thực thi trong khi các cuộc chiến pháp lý diễn ra. Sau đó, ông Uyeda đã chỉ thị ngừng hoàn toàn việc bảo vệ quy định này tại tòa án.

Nếu được thông qua, quy định này sẽ yêu cầu tất cả các công ty niêm yết công khai phải tiết lộ liệu họ có phải đối mặt với những rủi ro đáng kể từ biến đổi khí hậu và các tác động của nó hay không, bao gồm cả lũ lụt, cháy rừng và bão thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn. Ví dụ, một chuỗi khách sạn sẽ phải thông báo cho các nhà đầu tư về rủi ro đối với các bất động sản ven biển do mực nước biển dâng cao và bão gây ra.

Ngoài ra, các công ty niêm yết lớn nhất cũng phải báo cáo lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm nóng Trái đất. Tuy nhiên, việc báo cáo này chỉ bắt buộc nếu các công ty coi lượng khí thải này là “quan trọng”, hoặc có ý nghĩa đối với một nhà đầu tư hợp lý.

Phiên bản cuối cùng của quy định yếu hơn so với phiên bản ban đầu, vốn yêu cầu các công ty phải công khai lượng khí thải do khách hàng và nhà cung cấp của họ tạo ra. Theo yêu cầu đó, các công ty dầu khí sẽ phải báo cáo lượng khí thải phát sinh khi khách hàng lái xe ô tô chạy bằng xăng.

Phòng Thương mại Mỹ, nhóm vận động hành lang kinh doanh lớn nhất nước Mỹ, đã dẫn đầu một cuộc chiến pháp lý đối với quy định này. Các tổng chưởng lý từ 25 tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng đã đệ đơn kiện. Các đơn kiện cáo buộc SEC đã vượt quá thẩm quyền của mình khi hoạt động như một cơ quan quản lý môi trường thay vì một cơ quan quản lý tài chính.

Brenna Bird, tổng chưởng lý bang Iowa, cũng lập luận rằng quy định này là một phần trong “kế hoạch xanh cấp tiến” của Tổng thống Joseph R. Biden Jr. (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) là một cơ quan độc lập không trực thuộc Nhà Trắng).

Phòng Thương mại Mỹ cũng hoan nghênh động thái này. Mike Flood, phó chủ tịch cấp cao của Trung tâm Cạnh tranh Thị trường vốn thuộc phòng thương mại, cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm này “rất phấn khởi” trước đề xuất nêu trên.

“Quy định về công bố thông tin khí hậu của SEC sẽ gây ra những tác động tiêu cực sâu rộng đối với nền kinh tế Mỹ và càng làm giảm động lực niêm yết cổ phiếu của các công ty tại Mỹ”, ông nói.

Các nhà hoạt động vì khí hậu đã chỉ trích gay gắt ủy ban vì đã từ bỏ quy định này, điều mà nhiều người coi là thành tựu nổi bật của ông Gensler.

“Bằng việc bãi bỏ quy định này, SEC đang quay lưng lại với các nhà đầu tư mà họ có nhiệm vụ bảo vệ”, Andrew Behar, giám đốc điều hành của As You Sow, một nhóm vận động vì môi trường, cho biết trong một tuyên bố. “Hành động này coi rủi ro tài chính trọng yếu của biến đổi khí hậu gây hại cho mọi người dân Mỹ chỉ là việc thực hiện một lời hứa tranh cử với ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch”.

Một quy định tương tự mới đây đã có hiệu lực ở California, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, bất chấp việc bãi bỏ quy định ở cấp liên bang. Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Dữ liệu doanh nghiệp về Khí hậu, được Thống đốc Gavin Newsom, một đảng viên Dân chủ, ký ban hành vào tháng 10 năm 2023, yêu cầu các công ty công cộng và tư nhân có trụ sở tại Mỹ hoạt động kinh doanh tại tiểu bang này phải công khai lượng khí thải nhà kính. Hạn chót nộp báo cáo đầu tiên là ngày 10 tháng 8.

Ngoài ra, theo Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế, một tổ chức đa quốc gia, 41 quốc gia khác đã phê duyệt hoặc đề xuất các quy định về công bố thông tin khí hậu. Tổng cộng, các quốc gia này chiếm khoảng 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới.

“Ngay cả khi quy định của SEC bị bãi bỏ, vẫn có những yêu cầu công bố thông tin khác có khả năng sẽ áp dụng cho các công ty niêm yết”, bà Heather M. Palmer, một đối tác tại công ty luật Sidley Austin chuyên về các vấn đề ESG, cho biết.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sẽ thu thập ý kiến ​​đóng góp từ công chúng về đề xuất nới lỏng quy định trong vòng 60 ngày. Sau đó, cơ quan này sẽ hoàn thiện đề xuất, có thể trong vòng một hoặc hai năm tới.

(TBTCO) - Khoảng 20,6 tỷ USD đang được chuyển đến các nhà nhập khẩu đã nộp đơn yêu cầu bồi thường thành công thông qua cổng thông tin điện tử mới do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ phát triển.
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự đoán sẽ tăng lãi suất vay vào ngày 11 tháng 6 do giá năng lượng tăng vọt đẩy lạm phát lên cao trên toàn khu vực.
(TBTCO) - Đầu tuần này, Ferrari - Hãng sản xuất xe thể thao Ý đã cho ra mắt Luce, mẫu xe điện đầu tiên của hãng, trong bối cảnh những lo ngại ngày càng gia tăng về thị trường xe điện hạng sang.
(TBTCO) - Hoạt động kinh doanh tại Mỹ tăng trưởng ổn định trong tháng 5, trong khi chậm lại ở châu Âu và châu Á do chi phí năng lượng tăng cao, cho thấy nền kinh tế toàn cầu đã suy yếu do hậu quả của cuộc xung đột ở Trung Đông.
(TBTCO) - Cuộc chiến ở Trung Đông và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã định hình lại triển vọng lãi suất trước thềm cuộc chuyển giao lãnh đạo tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
(TBTCO) - Nền kinh tế Nhật Bản tăng tốc nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​vào đầu năm, củng cố lập luận về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất, mặc dù triển vọng vẫn không chắc chắn do xung đột ở Trung Đông.
(TBTCO) - Honda Motor - hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957 do chịu thiệt hại hàng tỷ đô la từ việc thu hẹp kế hoạch sản xuất xe điện.
(TBTCO) - Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với tỷ lệ phiếu 54-45, đây là tỷ lệ phê chuẩn sít sao nhất từ ​​trước đến nay, tạo nên cuộc chuyển giao lãnh đạo gây tranh cãi nhất tại ngân hàng trung ương Mỹ trong nhiều thập kỷ và là một phép thử đối với tính độc lập chính trị của tổ chức này.
