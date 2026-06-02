Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Song Linh

[email protected]
18:45 | 02/06/2026
(TBTCO) - Thực hiện nghĩa vụ thành viên trong khuôn khổ hợp tác đa phương ASEAN, Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng dẫn đầu tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35 diễn ra tại Campuchia từ ngày 2 đến 4/6/2026.
Hội nghị tập trung thảo luận các định hướng hợp tác trọng tâm, khẳng định cam kết của các nước thành viên trong thúc đẩy hội nhập, hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực.

Đại diện Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35. Ảnh: HQ

Đây là sự kiện thường niên quan trọng nhất trong cơ chế hợp tác hải quan ASEAN, quy tụ lãnh đạo hải quan các nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN cùng các đối tác đối thoại nhằm đánh giá kết quả triển khai các chương trình hợp tác và xác định các ưu tiên chiến lược trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cùng các thành viên đoàn công tác của Hải quan Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: HQ

Tại hội nghị, các Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các sáng kiến hợp tác khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển Hải quan ASEAN thuộc Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng điểm như mở rộng Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS), nghiên cứu tăng cường hợp tác về doanh nghiệp ưu tiên giữa ASEAN và các đối tác, cũng như nâng cấp, xây dựng cơ chế Một cửa ASEAN thế hệ mới nhằm tăng cường kết nối dữ liệu, tạo thuận lợi cho thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Những định hướng được đưa ra tại hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và tăng cường khả năng kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Hội nghị năm nay có sự tham gia của đại diện Hải quan 11 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cùng các đối tác đối thoại của Hải quan ASEAN gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và các hội đồng doanh nghiệp ASEAN.

Sự tham gia tích cực của các bên tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hải quan, tạo thuận lợi thương mại và phát triển kinh tế bền vững trong khu vực.
Từ khóa:
hải quan việt nam Hội nghị Tổng cục trưởng ASEAN lần thứ 35 lưu mạnh tưởng

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Thuế tỉnh Nghệ An, 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 13.768 tỷ đồng, bằng 64% dự toán được giao, tăng 29% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 5.322 tỷ đồng, bằng 86% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ thực hiện.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 58/2026/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ chính thức có hiệu lực. Trước mốc này, phần mềm kế toán MISA đã sẵn sàng đáp ứng quy định mới, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện kế toán đúng chuẩn, thuận tiện. Với khả năng đáp ứng nhiều chế độ kế toán trên cùng một nền tảng, MISA đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn.
(TBTCO) - Những cải cách mang tính đột phá trong chính sách thuế và chế độ kế toán áp dụng từ năm 2026 đang trở thành động lực quan trọng, giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng chi phí, tự tin gia nhập sân chơi kinh tế chính thức.
(TBTCO) - Trong nửa cuối tháng 5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện 4 vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật bị phát hiện gồm 4.904 sản phẩm nghi hàng giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng 6.956 sản phẩm đồ chơi trẻ em.
(TBTCO) - Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính thông báo tổ chức Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 01 năm 2026 (mã lớp: HQ-BSKT01/2026).
(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/5, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV đạt 2,73 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2026, số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tăng 13,41% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2026, ngành Hải quan thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), tạo bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan. Mô hình mới giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nền tảng cho hải quan số, hải quan thông minh.
Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

VNDIRECT dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.920 điểm

Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

