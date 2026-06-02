Hội nghị tập trung thảo luận các định hướng hợp tác trọng tâm, khẳng định cam kết của các nước thành viên trong thúc đẩy hội nhập, hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực.

Đại diện Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35. Ảnh: HQ

Đây là sự kiện thường niên quan trọng nhất trong cơ chế hợp tác hải quan ASEAN, quy tụ lãnh đạo hải quan các nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN cùng các đối tác đối thoại nhằm đánh giá kết quả triển khai các chương trình hợp tác và xác định các ưu tiên chiến lược trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cùng các thành viên đoàn công tác của Hải quan Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: HQ

Tại hội nghị, các Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các sáng kiến hợp tác khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển Hải quan ASEAN thuộc Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng điểm như mở rộng Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS), nghiên cứu tăng cường hợp tác về doanh nghiệp ưu tiên giữa ASEAN và các đối tác, cũng như nâng cấp, xây dựng cơ chế Một cửa ASEAN thế hệ mới nhằm tăng cường kết nối dữ liệu, tạo thuận lợi cho thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Những định hướng được đưa ra tại hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và tăng cường khả năng kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động.