Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

Song Linh

21:23 | 13/05/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) triển khai mô hình Nhóm xác định trọng điểm ma túy, tạo bước đột phá trong phân tích rủi ro, nhận diện sớm các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới theo hướng hiện đại, chuyên sâu, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới quốc tế.
Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

Ngày 13/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Hải quan Việt Nam phối hợp với Chương trình toàn cầu về quản lý các chất ma túy nguy hiểm (GRIDS) thuộc Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế tổ chức lễ bàn giao thiết bị và khai trương phòng làm việc của Nhóm xác định trọng điểm ma túy (NTC). Sự kiện đánh dấu bước triển khai cụ thể trong hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực kiểm soát ma túy của lực lượng hải quan.

Hải quan Việt Nam bắt tay INCB lập “trung tâm” truy vết ma tuý xuyên biên giới. Ảnh: HQ

Tham dự buổi lễ có ông Ryan Mckean - Giám đốc Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế tại Việt Nam, cùng đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ và các đơn vị thuộc Cục Hải quan.

Theo Cục Hải quan, NTC được thành lập từ tháng 11/2025, là đơn vị chuyên sâu gồm các công chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát, thu thập và phân tích thông tin thuộc lực lượng kiểm soát hải quan. Mô hình này hướng tới xây dựng năng lực đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm đối với tội phạm ma túy, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy và các chất nguy hiểm qua biên giới.

Khai trương Phòng làm việc của NTC tại trụ sở Cục Hải quan. Ảnh: HQ

Theo đại diện Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế, NTC là một phần trong mạng lưới hợp tác toàn cầu thuộc Chương trình GRIDS, hiện đã được triển khai tại trụ sở INCB ở Vienna (Áo) và tại Lào. Thông qua mô hình này, các cơ quan thực thi pháp luật được hỗ trợ tiếp cận hệ thống dữ liệu, công cụ phân tích và nguồn thông tin tình báo mở, phục vụ đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy và chất hướng thần mới.

Tại buổi lễ, phía GRIDS/INCB đã bàn giao hệ thống thiết bị trị giá gần 20.000 USD cho NTC, từ nguồn tài trợ của Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các thiết bị bao gồm máy tính xách tay, máy tính bảng, máy trạm và hệ thống màn hình giám sát, góp phần hình thành môi trường làm việc hiện đại, hỗ trợ phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Phòng làm việc của NTC tại trụ sở Cục Hải quan được thiết kế theo hướng chuyên môn hóa, vận hành tương đối độc lập, tạo điều kiện xây dựng các nguồn dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác kiểm soát ma túy và tiền chất. Đây cũng sẽ là không gian để triển khai các hoạt động đào tạo, trao đổi nghiệp vụ với các đối tác quốc tế trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng tính xuyên quốc gia và lợi dụng các phương thức vận chuyển hiện đại như thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, việc đưa NTC vào hoạt động sẽ giúp Hải quan Việt Nam “đi trước một bước” trong công tác phát hiện và đấu tranh.
(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực VII vừa được biểu dương khi tham gia đấu tranh thành công Chuyên án LC326.3p, chuyên án lớn về vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng, trị giá hơn 37,8 tỷ đồng qua biên giới Lào Cai.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ đạo, ngành Thuế cần chuyển đổi căn bản từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”, lấy nuôi dưỡng, mở rộng cơ sở thu làm trọng tâm, đảm bảo nguồn lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.
Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, sau 4 tháng triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, kết quả thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt 29.300 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Theo Nghị định số 144/2026/NĐ-CP, việc phân bổ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa dạng mặt hàng sẽ có những thay đổi quan trọng. Việc quy định rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng, phân bổ chính xác hơn số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không chịu thuế GTGT.
(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả hàng hóa rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng ngay từ “tuyến đầu” xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Thuế trong giai đoạn 2026 - 2030, như tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 20% GDP, bao quát các nguồn thu mới trong môi trường kinh doanh số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo tinh thần “thu thuế phải thu được lòng dân”.
Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
