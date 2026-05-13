Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

Ngày 13/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Hải quan Việt Nam phối hợp với Chương trình toàn cầu về quản lý các chất ma túy nguy hiểm (GRIDS) thuộc Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế tổ chức lễ bàn giao thiết bị và khai trương phòng làm việc của Nhóm xác định trọng điểm ma túy (NTC). Sự kiện đánh dấu bước triển khai cụ thể trong hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực kiểm soát ma túy của lực lượng hải quan.

Hải quan Việt Nam bắt tay INCB lập “trung tâm” truy vết ma tuý xuyên biên giới. Ảnh: HQ

Tham dự buổi lễ có ông Ryan Mckean - Giám đốc Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế tại Việt Nam, cùng đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ và các đơn vị thuộc Cục Hải quan.

Theo Cục Hải quan, NTC được thành lập từ tháng 11/2025, là đơn vị chuyên sâu gồm các công chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát, thu thập và phân tích thông tin thuộc lực lượng kiểm soát hải quan. Mô hình này hướng tới xây dựng năng lực đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm đối với tội phạm ma túy, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy và các chất nguy hiểm qua biên giới.

Khai trương Phòng làm việc của NTC tại trụ sở Cục Hải quan. Ảnh: HQ

Theo đại diện Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế, NTC là một phần trong mạng lưới hợp tác toàn cầu thuộc Chương trình GRIDS, hiện đã được triển khai tại trụ sở INCB ở Vienna (Áo) và tại Lào. Thông qua mô hình này, các cơ quan thực thi pháp luật được hỗ trợ tiếp cận hệ thống dữ liệu, công cụ phân tích và nguồn thông tin tình báo mở, phục vụ đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy và chất hướng thần mới.

Tại buổi lễ, phía GRIDS/INCB đã bàn giao hệ thống thiết bị trị giá gần 20.000 USD cho NTC, từ nguồn tài trợ của Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các thiết bị bao gồm máy tính xách tay, máy tính bảng, máy trạm và hệ thống màn hình giám sát, góp phần hình thành môi trường làm việc hiện đại, hỗ trợ phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Phòng làm việc của NTC tại trụ sở Cục Hải quan được thiết kế theo hướng chuyên môn hóa, vận hành tương đối độc lập, tạo điều kiện xây dựng các nguồn dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác kiểm soát ma túy và tiền chất. Đây cũng sẽ là không gian để triển khai các hoạt động đào tạo, trao đổi nghiệp vụ với các đối tác quốc tế trong thời gian tới.