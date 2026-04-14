Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Sau khi các doanh nghiệp đầu mối thông báo điều chỉnh giảm giá gas, nhiều đại lý và cửa hàng gas cũng đồng loạt giảm khoảng 20.000 đồng đối với bình 12 kg. Cụ thể, giá bán gas từ ngày 13/4 của Công ty TNHH Khí Hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) giảm 1.667 đồng/kg (đã bao gồm thuế GTGT), tương đương giảm 20.000 đồng/bình 12 kg và 75.000 đồng/bình 45 kg so với ngày 1/4.

Tương tự, các thương hiệu Gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco của Công ty cổ phần Năng lượng Long Yin Long An (Long Yin Energy) cũng giảm 1.667 đồng/kg từ ngày 13/4. Cụ thể, bình 6 kg giảm 10.000 đồng, bình 12 kg giảm 20.000 đồng, bình 45 kg giảm 75.000 đồng và bình 50 kg giảm 83.000 đồng.

Giá gas Petrolimex cũng giảm 11 - 12% cho bình 12 kg, bình 48 kg vẫn ở mức bình ổn. Cụ thể, bình gas Hà Nội Petro, bình gas dân dụng, bình gas Hồng Hà, bình gas Petro, bình gas gia đình Petro loại 12 kg đang được giảm 75.000 đồng/bình, đồng giá 510.000 đồng/bình.

Bình gas Petrolimex 12 kg van ngang và bình gas Petrolimex 13 kg đang được giảm gần 70.000 đồng/bình, chạm mốc 560.000 đồng/bình.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh giảm giá xuất phát từ xu hướng đi xuống của giá xăng dầu thế giới so với tháng 3, đồng thời nhằm góp phần giảm áp lực chi phí cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành lựa chọn tăng mạnh mức chiết khấu cho hệ thống đại lý nhằm thúc đẩy giảm giá bán lẻ trên thị trường./.